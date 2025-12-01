Kolhapur Crime : लग्न सोहळ्यासाठी आलेल्या 7 वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार; कात्यायनी मंदिर परिसरात उसाच्या शेतात नेऊन...

कोल्हापूर : लग्न समारंभात आलेल्या 7 वर्षीय चिमुरडीवर उसाच्या शेतात नेऊन अत्याचार (Kolhapur Child Abuse) केल्याची धक्कादायक घटना करवीर तालुक्यात घडली. वडिलांकडे सोडविण्याचा बहाणा करत ओळखीतील तरुणाने हे कृत्य केले. विकास आनंदा कांबळे (वय २७, रा. पाचगाव) असे संशयिताचे नाव असून रात्री त्याला अटक करण्यात आली. .पाचगाव परिसरातील एकाचा लग्न सोहळा (Wedding Ceremony) दर्याचे वडगाव परिसरातील एका रिसॉर्टवर होता. यासाठी ही मुलगी आईसोबत आली होती. या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी आलेला संशयित विकास कांबळे याने त्या मुलीला वडिलांकडे सोडतो, असे सांगितले..Kolhapur Crime : कोल्हापुरात खांबाला बांधलेल्या अवस्थेत आढळला तरुणाचा मृतदेह; वायरने गळा आवळून केला खून.तिला कात्यायनी मंदिर परिसरातील एका शेतात नेऊन तिच्यावर अतिप्रसंग केला. मुलगी आरडाओरडा करू लागल्याने तिला पुन्हा लग्न समारंभाच्या हॉलमध्ये सोडून तो पसार झाला. कार्यक्रमावेळी हा प्रकार कोणाच्या लक्षात आला नाही. रात्री घरी परतल्यानंतर मुलीने ही गोष्ट तिच्या आईला सांगितली..ichalkaranji Crime : शारीरिक, मानसिक छळाला कंटाळून विवाहितेने ओढणीने गळफास घेऊन संपवलं जीवन; पतीसह पाच जणांविरोधात गुन्हा.त्यानंतर त्यांनी खात्री करण्यासाठी तिला रुग्णालयात नेले. यावेळी तिच्यावर अत्याचार झाल्याचे समोर आले. याची माहिती मिळताच इस्पुर्ली पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक मुदसर शेख सहकाऱ्यांसह रुग्णालयात पोहोचले. मुलीच्या आईचा जबाब नोंदवून माहिती घेत दुसरे पथक संशयित कांबळे याच्या शोधासाठी पाठवले होते. रात्री उशिरा त्याला ताब्यात घेण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.