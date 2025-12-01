कोल्हापूर

Kolhapur Crime : लग्न सोहळ्यासाठी आलेल्या 7 वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार; कात्यायनी मंदिर परिसरात उसाच्या शेतात नेऊन...

Kolhapur Shocked as Child Abuse Case Reported at Wedding Event : करवीर तालुक्यातील लग्न सोहळ्यात ७ वर्षीय चिमुरडीवर ओळखीतील तरुणाने अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
गौरव डोंगरे
Updated on

कोल्हापूर : लग्न समारंभात आलेल्या 7 वर्षीय चिमुरडीवर उसाच्या शेतात नेऊन अत्याचार (Kolhapur Child Abuse) केल्याची धक्कादायक घटना करवीर तालुक्यात घडली. वडिलांकडे सोडविण्याचा बहाणा करत ओळखीतील तरुणाने हे कृत्य केले. विकास आनंदा कांबळे (वय २७, रा. पाचगाव) असे संशयिताचे नाव असून रात्री त्याला अटक करण्यात आली.

