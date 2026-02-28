Kolhapur circuit Bench : कोल्हापूर सर्किट बेंचला नवे बळ; दोन महिन्यांत दुसऱ्यांदा न्यायमूर्तींची वाढ

कोल्हापूर : दोन महिन्यांत दुसऱ्यांदा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचा विस्तार झाला आहे. सध्या पाच न्यायमूर्तींच्या ठिकाणी आणखी एका न्यायमूर्तींचे स्वतंत्र बेंच निश्चित झाले आहे. चार मार्च २०२६ पासून हा विस्तार होणार असून, त्याचे आदेश नुकताच काढण्यात आले आहेत..याचवेळी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये असलेले तीन न्यायमूर्ती पुन्हा औरंगाबाद खंडपीठाकडे (छत्रपती संभाजीनगरकडे) जाणार आहेत. यामुळे सर्किट बेंचमध्ये नवीन चार न्यायमूर्तींची नियुक्ती झाली आहे..CREDAI Kolhapur : रेंटल प्रॉपर्टी कराचा फटका! कोल्हापूरच्या विकासासाठी क्रिडाईची महापालिकेकडे ठोस मागणी.कोल्हापूर सर्किट बेंचचे खंडपीठ होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याबाबतची कागदोपत्री प्रक्रिया सुरूच आहे. दरम्यानच्या काळात दोन महिन्यांत दोन नवीन स्वतंत्र न्यायमूर्तींची नियुक्ती केल्यामुळे सर्किट बेंचचा आणखी विस्तार झाला आहे. सर्किट बेंचचे काम पूर्णवेळ सुरू आहे..यापूर्वी कोल्हापुरात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून जिल्हा न्यायालयात काम केलेले न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी हे सध्या सर्किट बेंचमध्ये कार्यरत आहेत. पैकी न्यायमूर्ती अवचट हे चार मार्चपासून औरंगाबाद खंडपीठाकडे जाणार आहेत. .Kolhapur Chamber Awards : फाउंड्री उद्योगासह व्यापार, उद्योजकांचे प्रश्न संसदेत मांडू; प्रवीण खंडेलवाल कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स पुरस्कार वितरण सोहळा.लवकरच ते निवृत्त होणार आहेत. त्यांच्या बरोबरीनेच सर्किट बेंचमधील न्यायमूर्ती एन. बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकरसुद्धा चार मार्चपासून औरंगाबाद खंडपीठात कार्यरत होणार आहेत..दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य पीठ येथे कार्यरत असलेले न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांच्यासह नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील आणि औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमूर्ती सचिन देशमुख हे सर्किट बेंचमध्ये येणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.