CSR Project : कोल्हापूरच्या सौंदर्यात भर; CSRमधून ३० प्रकल्पांना मंजुरी, शहर होणार अधिक आकर्षक!

कोल्हापूर : शहर सुशोभीकरणासाठी 'सीएसआर'मधून कामे करण्यासाठी ३७ प्रस्ताव सादर झाले असून, ३० प्रस्तावांना अंतिम मान्यता दिल्याचे महापौर रूपाराणी निकम यांनी सांगितले. विविध सामाजिक संस्थांकडून महापौरांच्या आवाहनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला..स्थायी समितीच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत मुख्य चौक, आयलॅंड, पदपाथ, दुभाजक, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, महापालिका शाळा, उद्याने विकसित करण्याची चर्चा झाली. 'कोल्हापूर फर्स्ट' संस्थेकडून चार स्विपिंग मशिन्स व स्वच्छतागृह उपलब्ध करून दिल्याबद्दल सुरेश जैन यांचा सत्कार झाला..विकासाला सर्वोच्च स्थान.महापौर रूपाराणी निकम यांनी 'माझं शहर, माझी जबाबदारी' या मोहिमेंतर्गत जे प्राधान्याने काम करण्यास तयार आहेत, अशा संस्थांसाठी महापालिका नियमानुसार मागणी प्रमाणे ठिकाणे सुशोभीकरणासाठी दिली जाणार आहेत. या सर्व संस्थांशी समन्वयाने काम केले जाईल, असे सांगितले. .अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ यांनी इच्छुक संस्थांनी संबंधित ठिकाणांसह मागणीपत्र सादर करण्याचे आवाहन केले. गटनेता मुरलीधर जाधव, नगरसेवक विजयसिंग खाडे, आश्किन आजरेकर, स्वरूप कदम, माजी नगरसेवक अजित ठाणेकर यांनी मते मांडली. विरोधी पक्षनेता राजेश लाटकर यांनी आभार मानले..उपमहापौर अक्षय जरग, स्थायी समिती सभापती विशाल शिराळे, महिला व बालकल्याण समिती सभापती कौसर बागवान, गटनेता इंद्रजित बोंद्रे, नगरसेविका अरुणा गवळी, अर्चना कोराणे, जयश्री कांबळे, उपायुक्त किरणकुमार धनवाडे, सहायक आयुक्त स्वाती दुधाणे, शहर अभियंता रमेश मस्कर, उपशहर रचनाकार एन. एस. पाटील, उपशहर अभियंता महादेव फुलारी, निवास पोवार, सुरेश पाटील, पर्यावरण अधिकारी समीर व्याघ्रांबरे, अमोल बुढ्ढे, राहुल मगदूम, प्रदीप कारंडे, हिना गांधी, आशीष सेवेकरी, नीलेश भालकर आदी उपस्थित होते..शहरात हे होणार 'सीएसआर'मधूनसुरेश जैन ः 'कोल्हापूर फर्स्ट' संस्थेकडून शहर विकासासाठी सतत सहकार्यनितीन वाडेकर ः इंजिनिअरिंग असोसिएशनतर्फे शास्त्रीनगर येथील त्रिकोणी उद्यानाचा विकासपारस ओसवाल ः यल्लमा मंदिर मुख्य चौक संविधान चौकाचा विकासके.पी.खोत ः क्रिडाईतर्फे चार चौकांचे सुशोभीकरण, धैर्यप्रासाद हॉल ते गोकुळ कार्यालय मार्गावर स्वच्छतागृहफुलेवाडी येथील चौक ओम कन्स्ट्रक्शनकडून विकास फाउंडेशनच्या मदतीने चार शाळा बांधणार.श्रद्धा राठोड ः ब्लिम संस्थेकडून पंचगंगा घाट स्वच्छता व 'नमामी' पंचगंगा आरतीचा कार्यक्रम. घाटावर सुशोभीकरण, आवश्यक ठिकाणी सीसीटीव्हीसुवर्णा गांधी ः इनरव्हील संस्थेकडून एसटी स्टॅन्ड परिसरातील बाळासाहेब देसाई पुतळ्यासमोरील आयलॅंडचा विकासमाजी नगरसेविका स्मिता माने ः नैवेद्यम हॉटेलच्या माध्यमातून मुक्त सैनिक गार्डन ते संभाजी महाराज पुतळा उद्यानापर्यंत दुभाजक सुशोभीकरणगार्डन्स, वसुंधरा ग्रुपच्या माध्यमातून झाडे कुठे कुठली लावावीत यासाठी मार्गदर्शन.