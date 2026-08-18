Kolhapur City Expansion : गुजरातचा रस्ता चांगला, महाराष्ट्रातील खराब रस्त्यांमुळे मला पालकमंत्री म्हणून लाज वाटते'; मंत्री हसन मुश्रीफांचा सरकारला घरचा आहेर

कोल्हापूर : शहराची हद्दवाढ व्हावी, या भूमिकेचा मी आहे. ज्या गावांचा विरोध नाही, त्यांना लवकरात लवकर सामावून घ्यावे, अशी आपली सातत्याने मागणी (Kolhapur city expansion latest news) आहे. त्यामुळे यासाठी मीच पुढाकार घेऊन मुंबईला गेल्यानंतर शहराजवळ असलेल्या गावांबाबत अधिसूचना काढण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी येथे प्रसिद्धीमाध्यमांशी संवादावेळी सांगितले..मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘नंदूरबार जिल्हाचा पालकमंत्री असल्याने महिन्यातून एक-दोन वेळा तेथे जातो. सुरतवरून नंदूरबारला यायला तीन तासांचा रस्ता आहे. गुजरातमधील दोन तासांचा चांगला रस्ता व महाराष्ट्रात आल्यावर मधील तासाचा रस्ता खराब आहे. त्यामुळे मला महाराष्ट्रातील खराब रस्त्याबाबत पालकमंत्री म्हणून लाज वाटली. सत्तारूढ लोकांनीही रस्त्यांची चांगली कामे केली पाहिजेत. पावसाळ्यात रस्त्यावर खड्डे पडणार नाहीत, यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणण्याची गरज आहे.’.Konkan Highway Big Relief : गणेशोत्सवात ट्रॅफिक जॅमचा त्रास संपणार? 12 कोटींचा निवळी अन् 70 कोटींचा लांजा उड्डाणपूल सात दिवसांत होणार खुले, चिपळूणचा प्रश्न कायम.ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मला गोविंद बागेतील उसाच्या ए. आय. तंत्रज्ञानाची पाहणी करण्यासाठी निमंत्रित केले आहे. त्यावेळी मी त्यांना इथेनॉल धोरणाबाबत जरा राहुल गांधींना शहाणे करा, अशी विनंती करणार आहे. सातारा ते कागल महामार्गाचे काम घेतलेल्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकले पाहिजे, अशी भूमिका सर्वांनीच घ्यावी, असे मुश्रीफ म्हणाले..Amba Ghat Traffic Update : कोकण-पश्चिम महाराष्ट्राची जीवन वाहिनी धोक्यात; आंबा घाटात रस्ता खचला, एसटी अन् अवजड वाहतुकीचा मार्गही बदलला.‘गोकुळ’ प्रशासक मंडळाचे काउंटडाउन सुरून्यायालयाच्या निर्देशानुसार गोकुळ दूध संघाची निवडणूक आता ६० दिवसांत घ्यावीच लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासक मंडळाचे काउंटडाउन सुरू झाले आहे. महायुती म्हणून आम्ही सर्वजण एकत्रच लढणार आहोत. सध्या तरी बिनविरोधाची कोणतीही चर्चा नाही. महायुतीमधील पक्षाचे लोक स्वतंत्रपणे फिरत आहेत, कारण सर्व जिल्ह्यांत पोहोचायचे आहे. प्रशासक मंडळाने पशुखाद्याचे दर शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच ते वाढवावेत. कमिशनमध्ये थोडीशी गडबड असल्याचे माझ्या कानावर आले आहे, असे मुश्रीफ म्हणाले. गोकुळ आणि जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीमध्ये कार्यकर्त्यांनाच संधी दिली जाते असे सांगून दहा वर्ष संचालक राहिलेल्यांना बँकेमध्ये निवडणूक लढवता येणार नाही, याची अंमलबजावणी अजून सुरू झाली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..‘मला रेल्वेमंत्री व्हायचंय’कागल येथील एका कार्यक्रमात आम्ही तालुक्यातील चौघे नेते व्यासपीठावर होतो. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला नांदा सौख्यभरे म्हणून शुभेच्छा दिल्या. आगामी विधानसभा निवडणूक मी लढणार आहे. पुढची २०३४ ची लोकसभा निवडणूक जनतेने आशीर्वाद दिला तर लढणार आहे, तसेच रेल्वेमंत्री होण्याची माझी इच्छा असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले......म्हणूनच साडेचार लाख मतदार कमी झाले असतीलकोणत्याही पक्षाकडे ‘एसआयआर’बाबत कुठलेही सॉफ्टवेअर नाही. नावे दुबार आहेत किंवा पुरावे नाहीत, तसेच ज्यांनी अर्ज भरून दिलेला नाही, त्यांचीच नावे कमी झाली असणार आहेत. जिल्ह्यातील साडेचार लाख मतदार यामुळेच कमी झाले असतील, असे मुश्रीफ म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.