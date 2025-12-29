कोल्हापूर

Kolhapur Election : जागावाटपाचा घोळ कायम! कोल्हापूर महापालिकेसाठी महायुतीच्या एका दिवसात दोन बैठका; तरीही पाच ते सात जागांवर तिढा

Mahayuti Seat Sharing Deadlock : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीतील भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जागावाटपावर एकमत होत नसल्याने चर्चा निष्फळ
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीच्या नेत्यांचे पाच ते सात जागांवर एकमत न झाल्याने चर्चेचा दुसरा दिवसही निष्फळ ठरला. एका दिवसात महायुतीच्या दोन बैठका झाल्या. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील अध्यक्षांच्या कक्षात पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत रात्री ११ वाजेपर्यंत चर्चा सुरू होती.

