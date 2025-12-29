Kolhapur Election : जागावाटपाचा घोळ कायम! कोल्हापूर महापालिकेसाठी महायुतीच्या एका दिवसात दोन बैठका; तरीही पाच ते सात जागांवर तिढा

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीच्या नेत्यांचे पाच ते सात जागांवर एकमत न झाल्याने चर्चेचा दुसरा दिवसही निष्फळ ठरला. एका दिवसात महायुतीच्या दोन बैठका झाल्या. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील अध्यक्षांच्या कक्षात पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत रात्री ११ वाजेपर्यंत चर्चा सुरू होती. .मात्र, तरीही एकमत झाले नाही. अखेर सोमवारी (ता. २९) सकाळी बैठक घेण्याचे ठरवण्यात आले. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) २० जागांवर ठाम असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..Kolhapur Election : कोल्हापूर–इचलकरंजी महापालिकेत महायुतीवर शिक्कामोर्तब; भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी एकत्र, निवडणूकची रणधुमाळी सुरू.महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना (शिंदे गट), भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांनी महायुती म्हणून एकत्रित निवडणूक लढवण्याचे निश्चित केले. गेल्या आठ दिवसांपासून जागा वाटपावर चर्चा सुरू आहे..महायुतीच्या नेत्यांनी दोन दिवसांपूर्वी पुणे येथे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निवासस्थानीही बैठक घेतली. यामध्ये बहुतांशी जागांवर एकमत झाले. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह आमदार राजेश क्षीरसागर, अमल महाडिक, खासदार धनंजय महाडिक, प्रा. जयंत पाटील यांची बैठक शिरोली येथील महाडिकांच्या पेट्रोल पंपावरील कार्यालयात झाली..Kolhapur Muncipal : महापालिका निवडणुकीत महायुतीचाच झेंडा; समन्वय ठेवा, नाराजांची समजूत काढा – रविंद्र चव्हाण.यामध्येही जागांची चर्चा झाली. मात्र, काही जागांवर तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर भाजपचे नेते व्हिनस कॉर्नर येथील एका कार्यालयात एकत्र आले. येथे त्यांची बैठक झाली. तेथून ते जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत गेले. येथे त्यांनी चर्चा केली..तेथून पुन्हा भाजप पदाधिकाऱ्यांनी शिरोलीतील पेट्रोल पंपावर बैठक झाली. संध्याकाळी सात वाजता जिल्हा बँकेतील अध्यक्षांच्या दालनात बैठकीला सुरुवात झाली. यावेळी पालकमंत्री आबिटकर, मंत्री मुश्रीफ, .आमदार क्षीरसागर, अमल महाडिक, खासदार धनंजय महाडिक, सत्यजित कदम, सुजित चव्हाण, महेश जाधव, प्रा. जयंत पाटील उपस्थित होते. रात्री ११ वाजेपर्यंत बैठक सुरू होती. मात्र, कोणताही तोडगा निघाला नाही. अखेर सोमवारी (ता. २९) सकाळी १० वाजता पुन्हा बैठक घेण्याचे ठरले..सर्वसाधारण जागांसाठी शिवसेनेचा प्रयत्नकोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघात महापालिकेच्या एकूण जागांपैकी ज्या सर्वसाधारण गटाच्या जागा आहेत, त्यातील बहुतांशी जागांसाठी शिवसेना (शिंदे गट) आग्रही आहे. मात्र, भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने याला विरोध दर्शवला आहे. त्यावरूनही तोडगा न निघाल्याचे महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.