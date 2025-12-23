कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : चार सदस्यीय प्रभागात प्रथमच नवे मतदान तंत्र; रंगनिहाय उमेदवारांची नावे मतदान यंत्रावर

Group-wise EVM Voting System in Kolhapur : चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार कोल्हापूर महापालिकेत प्रथमच गटनिहाय मतदान प्रणाली लागू,अ, ब, क, ड गटांतील उमेदवारांची नावे मतदान यंत्रावर वेगवेगळ्या रंगांत दिसणार
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होत असताना चार जागांसाठी मतदान यंत्रावर मतदान कसे करायचे, याची उत्सुकता उमेदवार, कार्यकर्ते, नागरिकांना लागून राहिली आहे. मतदान यंत्रावर प्रत्येक प्रभागातील अ, ब, क, ड अशा गटामधील उमेदवारांची माहिती अनुक्रमे विविध रंगांमध्ये दिली जाणार आहे.

