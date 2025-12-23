Kolhapur Muncipal : चार सदस्यीय प्रभागात प्रथमच नवे मतदान तंत्र; रंगनिहाय उमेदवारांची नावे मतदान यंत्रावर

कोल्हापूर : उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होत असताना चार जागांसाठी मतदान यंत्रावर मतदान कसे करायचे, याची उत्सुकता उमेदवार, कार्यकर्ते, नागरिकांना लागून राहिली आहे. मतदान यंत्रावर प्रत्येक प्रभागातील अ, ब, क, ड अशा गटामधील उमेदवारांची माहिती अनुक्रमे विविध रंगांमध्ये दिली जाणार आहे. .त्यामुळे उमेदवारांच्या संख्येनुसार त्या-त्या प्रभागातील यंत्रांची संख्या निश्चित केली जाणार आहे. चार सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार प्रथमच कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक होत आहे. त्यातील मतदान करण्याच्या प्रक्रियेबाबत उमेदवार, कार्यकर्ते, नागरिकही अजून अनभिज्ञ आहेत. .Gadhinglaj News : गडहिंग्लज प्रभाग तीन-अ मध्ये २४६९ मतदारांवर सर्वपक्षीयांची नजर; २० डिसेंबरच्या मतदानाला सुरू झाला नवा राजकीय थरार.प्रत्येक प्रभागातील अ, ब, क, ड साठी स्वतंत्र यंत्र लावणार का?, प्रत्येक गटनिहाय एकापाठोपाठ नावे येणार का?, एकाच गटात चार बटण दाबता येऊ शकतात की एका गटात एकच बटण दाबता येणार?, चुकीचे बटण दाबले गेल्यास काय?, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. .त्याबाबत प्रशासनाकडून लवकरच माहिती दिली जाणार असून, त्याचा व्हिडिओही दाखवण्यात येणार आहे. ठिकठिकाणी प्रात्यक्षिकेही दिली जाणार आहेत. सध्या प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक यंत्रावर असलेल्या बटणांनुसार उमेदवारांची नावे दिली जाणार आहेत. .Gadhinglaj scandal : मतदानाच्या दिवशीही बेधडक ‘लक्ष्मीदर्शन’; गडहिंग्लजच्या निवडणुकीत लोकशाहीला काळिमा.प्रत्येक गटनिहाय वेगवेगळ्या रंगांत ती असतील. त्यानंतर नोटाचे एक बटण असेल. अशा एका गटानंतर दुसऱ्या गटातील उमेदवारांची नावे, नोटाचे एक बटण बसत असेल तर त्या यंत्रावर त्या गटाची नावे येतील. अन्यथा दुसरे यंत्र वापरले जाईल. .या प्रमाणे पुढील सर्व गटांमधील उमेदवारांची नावे येणार आहेत. त्यामुळे उमेदवारांच्या अंतिम यादीवर त्या प्रभागातील यंत्रांची संख्या निश्चित होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.