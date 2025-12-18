कोल्हापूर

Kolhapur Election : मतदान केंद्रांची कसून तपासणी करा; परवानगी प्रक्रिया थेट नव्या कार्यालयातून

Polling Booth Verification : २० डिसेंबरपूर्वी सर्व प्रभागांतील मतदान केंद्रांची अंतिम पाहणी करण्याचे आदेश, नवीन प्रभाग कार्यालयांतूनच सभांना व प्रचाराला निवडणूक परवानगी.सीसीटीव्ही, पोलिस बंदोबस्त व आचारसंहिता पालनावर प्रशासनाचा भर
Polling Booth Verification

Polling Booth Verification

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : प्रत्येक निवडणूक कार्यालयाच्या अखत्यारितील प्रभागातील सर्व मतदान केंद्रांची पाहणी करून अंतिम करण्याच्या सूचना प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी आज दिल्या. निवडणूक अधिकारी व सहायक निवडणूक अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तयारीचा आढावा घेतला.

