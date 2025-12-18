Kolhapur Election : मतदान केंद्रांची कसून तपासणी करा; परवानगी प्रक्रिया थेट नव्या कार्यालयातून

कोल्हापूर : प्रत्येक निवडणूक कार्यालयाच्या अखत्यारितील प्रभागातील सर्व मतदान केंद्रांची पाहणी करून अंतिम करण्याच्या सूचना प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी आज दिल्या. निवडणूक अधिकारी व सहायक निवडणूक अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तयारीचा आढावा घेतला..मुख्य निवडणूक कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सात निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी सातही कार्यालयांना नकाशे व अन्य आवश्यक साहित्य वितरित केले जात आहे..Kolhapur Muncipal : निवडणूक आचारसंहिता भंग खपवून घेतला जाणार नाही; सोशल मीडियावर प्रशासनाची करडी नजर.प्रत्येक प्रभागातील मतदान केंद्रे २० डिसेंबरअखेर अंतिम करायची आहेत. त्यासाठी सर्व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी गुरुवार (ता. १८) सायंकाळपर्यंत प्रभागातील सर्व मतदान केंद्रे तपासून अंतिम करावीत. .नवीन मतदान केंद्रे शक्यतो महापालिकेच्या इमारतींतच स्थापन करावीत. आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी करताना प्रभागात अनधिकृत होर्डिंग्ज आढळल्यास तत्काळ कारवाई करावी, असे सांगितले..Kolhapur Election : अंतिम मतदार यादी अखेर प्रसिद्ध; सर्व्हर संथपणामुळे निवडणूक कार्यालयात मध्यरात्रीपर्यंत काम.सर्व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांत सीसीटीव्ही व पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विभाग अधिकाऱ्याची नियुक्ती प्रक्रिया सुरू आहे. यापुढे सर्व प्रकारच्या निवडणूक परवानगी संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून देण्यात येणार आहेत..अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, उपायुक्त किरणकुमार धनवाडे, निवडणूक निर्णय अधिकारी सुशील संसारे, संदीप भंडारे, एकनाथ काळबांडे, शक्ती कदम, रूपाली चौगुले, तसेच सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी भालचंद्र यादव, रोहिणी गायगोपाळ, दिगंबर सानप, विजय जाधव.ऋतुराज निकम, संजय काटकर, सहायक आयुक्त संजय सरनाईक, उज्ज्वला शिंदे, स्वाती दुधाणे, कृष्णा पाटील, उपजल अभियंता रावसाहेब चव्हाण, उपशहर अभियंता अरुण गुजर, पर्यावरण अभियंता समीर व्याघ्रांबरे, पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय पाटील, निवडणूक अधीक्षक सुधाकर चल्लावाड आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.