Kolhapur Civic Workers : गणपती विसर्जनावेळी नाचगाणं झालं, कोल्हापुरात १० ट्रॉली चपलांचा ढिग; महापालिकेच्या राबणाऱ्या हातांनी शहर काही तासांत केलं स्वच्छ...

Kolhapur Slipper Waste : विसर्जनाच्या ठिकाणी तसेच विर्सजन मिरवणूक मार्गावर महानगरपालिकेची यंत्रणा २५ तासांहून अधिक काळ राबली. मिरवणूक संपताच मुख्य मिरवणूक मार्गावर तातडीने सफाई करत दहा ट्रॅक्टरमधून मार्गावर पडलेल्या चपलांचा ढिग, कचरा उठाव केला..सकाळी मिरवणूक संपताच महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून मुख्य मिरवणूक मार्गाची सफाई करण्यात आली. बिंदू चौक, मिरजकर तिकटी, महाद्वार रोड, पापाची तिकटी, बिनखांबी गणेश मंदिर, खरी कॉर्नर, गंगावेश, रंकाळा वेश, रंकाळा टॉवर, जुना वाशी नाका, इराणी खाण येथील रस्त्यावर पडलेला चपलांचा ढिग तसेच इतर कचरा उठाव केला. १० ट्रॉलीपेक्षा जास्त कचरा होता..विसर्जन मिरवणूक मार्गावर तसेच कृत्रिम कुंड, इराणी खण अशा विविध ठिकाणी पवडी, आरोग्य, विद्युत, उद्यान, इतर विभागांचे तीन हजार कर्मचारी शिफ्टमध्ये सकाळी सातपासून तैनात होते. मार्गावर व खणीवर वैद्यकीय पथके नेमली होती. तर अग्निशमन विभागामार्फत विसर्जन ठिकाणी अग्निशमन दलाचे दक्षता पथक, सुरक्षा रक्षक साधनसामुग्रीसह तैनात होते. विविध भागातून मूर्ती आणण्यासाठी १०० टेम्पो तसेच त्यांचे विसर्जन करण्यासाठी ४१५ हमाल कार्यरत होते..खणीवर प्रशासक के.मंजुलक्ष्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, शिल्पा दरेकर, उपायुक्त कपिल जगताप, परितोष कंकाळ, किरणकुमार धनावडे, सहायक आयुक्त उज्वला शिंदे, संजय सरनाईक, स्वाती दुधाणे, कृष्णा पाटील, मुख्य लेखापरीक्षक कलावती मिसाळ, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राजश्री पाटील, आरोग्याधिकारी डॉ.प्रकाश पावरा, शहर अभियंता रमेश मस्कर, उपशहर रचनाकार एन.एस.पाटील..Kolhapur Visarjan 2025: गणेश विसर्जन मिरवणुकीत कोल्हापुरात सौम्य लाठीमार, काय घडलं? | Sakal News.नगरसचिव सुनील बिद्रे, उपशहर अभियंता महादेव फुलारी, सुरेश पाटील, निवास पोवार, अरुण गुजर, मुख्य आरोग्य निरिक्षक डॉ.विजय पाटील, मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनीष रणभिसे, जनसंपर्क अधिकारी मोहन सुर्यवंशी, पर्यावरण अभियंता समीर व्याघ्राबरे, सहायक विद्युत अभियंता नारायण पुजारी, अमित दळवी, वर्कशॉप प्रमुख विजयसिंह दाभाडे आदी उपस्थित होते. सर्व अधिकारी, आरोग्य, पवडी, सफाई, विद्युत विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, अग्निशमन जवान, वैद्यकीय पथक, हमाल, क्रेन चालक यांनी अहोरात्र काम केल्याबद्दल प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी आभार व्यक्त केले..