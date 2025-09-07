कोल्हापूर

Kolhapur Civic Workers : गणपती विसर्जनावेळी नाचगाणं झालं, कोल्हापुरात १० ट्रॉली चपलांचा ढिग; महापालिकेच्या राबणाऱ्या हातांनी शहर काही तासांत केलं स्वच्छ...

Kolhapur Civic Workers : मिरवणूक संपताच मुख्य मिरवणूक मार्गावर तातडीने सफाई करत दहा ट्रॅक्टरमधून मार्गावर पडलेल्या चपलांचा ढिग, कचरा उठाव केला.
संभाजी गंडमाळे -सकाळ वृत्तसेवा
Kolhapur Slipper Waste : विसर्जनाच्या ठिकाणी तसेच विर्सजन मिरवणूक मार्गावर महानगरपालिकेची यंत्रणा २५ तासांहून अधिक काळ राबली. मिरवणूक संपताच मुख्य मिरवणूक मार्गावर तातडीने सफाई करत दहा ट्रॅक्टरमधून मार्गावर पडलेल्या चपलांचा ढिग, कचरा उठाव केला.

