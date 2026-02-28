Kolhapur CNG Hydro : हायड्रो टेस्टिंग दरात चार ते पाचपट वाढ; रिक्षाचालक संघटनांचा तीव्र विरोध

कोल्हापूर : हायड्रो टेस्टिंगच्या चार ते पाचपट वाढलेल्या दराने सीएनजी वाहनधारक चक्रावले आहेत. कोल्हापूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतर्गत (आरटीओ) २२ हजार ६९५ इतकी सीएनजी व पेट्रोलवर चालणारी वाहने असून, यात निव्वळ सीएनजीवरील वाहनांची संख्या तीन हजार ३०८ इतकी आहे..तडजोडीचा पर्याय उपलब्ध होत नसल्याने, वाढीव दर देण्यास वाहनधारक नकारघंटा वाजवू लागले आहेत. पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संस्थेच्या (पीईएसओ) मार्गदर्शक सूचनांनुसार दर तीन वर्षांनी सीएनजीवरील वाहनांनी हायड्रो तपासणी करणे बंधनकारक आहे. .Pune News: वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्याचा; आरटीओ अधिकारी-दलालांचे संगनमत, कागदोपत्री तपासणीमुळे सुरक्षा धोक्यात!.या प्रक्रियेत पाण्याचा दाब वापरुन पाईप, टँक, सिलिंडर किंवा अन्य दाब असलेली उपकरणे तपासली जातात. कोल्हापूर आरटीओअंतर्गत सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांची तपासणी हायड्रो तपासणी तंत्रज्ञांकडून केली जाते. त्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत आहे. .ते याआधी तपासणीसाठी ५०० ते ७०० रुपये शुल्क आकारत होते. त्यांचा दर आता दोन हजार ८०० ते तीन हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. विशेषत: रिक्षा संघटनांकडून त्याला विरोध सुरू आहे. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर त्याबाबत कोणता निर्णय होणार, याकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे..Kolhapur Vehicles : १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या २३ हजार वाहनांची पुनर्तपासणी; विनातपासणी फिरणाऱ्या वाहनांवर कारवाई कधी? .‘आरटीओने दरवाढ कमी करण्याच्यादृष्टीने पावले उचलावीत. आधीच रिक्षाचालकांसाठी थांब्यांचे सर्वेक्षण चुकीच्या पद्धतीने झाले आहे. त्यात दरवाढीने सीएनजी वाहनधारक अस्वस्थ झाले आहेत- चंद्रकांत भोसले, जिल्हाध्यक्ष, वाहनधारक महासंघ.वाहन प्रकार इंधन प्रकारसुसज्ज वाहन (पेट्रोल-ई २०/सीएनजी) ४सुसज्ज वाहन (पेट्रोल/सीएनजी) २३बस (सीएनजी) १०क्रेन माउंटेड (पेट्रोल/सीएनजी) १माल वाहतूक (सीएनजी फक्त) १२२७माल वाहतूक (पेट्रोल-ई २०/सीएनजी) २माल वाहतूक (पेट्रोल/सीएनजी) १०३.मोटारसायकल/स्कूटर (सीएनजी फक्त) ५४५मॅक्सी कॅब (सीएनजी फक्त) १मॅक्सी कॅब (पेट्रोल/सीएनजी) १मोटार कॅब (सीएनजी फक्त) १मोटार कॅब (पेट्रोल-ई२०/सीएनजी) ४७मोटार कॅब (पेट्रोल/सीएनजी) ५७५.मोटार कार (सीएनजी फक्त) २८मोटार कार (पेट्रोल-ई २०/सीएनजी) ८६८मोटार कार (पेट्रोल/सीएनजी) १६ हजार ८६९मोटार कार (पेट्रोल/हायब्रिड/सीएनजी) २ओम्नी बस (खासगी वापर, पेट्रोल/सीएनजी) १खासगी सेवा वाहन (वैयक्तिक वापर, पेट्रोल/सीएनजी) १.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.