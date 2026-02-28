कोल्हापूर

Kolhapur CNG Hydro : हायड्रो टेस्टिंग दरात चार ते पाचपट वाढ; रिक्षाचालक संघटनांचा तीव्र विरोध

Testing Rate Hike : कोल्हापूर येथे सीएनजी वाहनधारकांना हायड्रो टेस्टिंगच्या दरात झालेल्या चार ते पाचपट वाढीचा मोठा धक्का बसला आहे. पूर्वी ५०० ते ७०० रुपयांत होणारी तपासणी आता तब्बल २८०० ते ३००० रुपयांवर गेल्याने रिक्षाचालकांसह वाहनधारकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
CNG vehicle owners protest

संदीप खांडेकर : सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : हायड्रो टेस्टिंगच्या चार ते पाचपट वाढलेल्या दराने सीएनजी वाहनधारक चक्रावले आहेत. कोल्हापूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतर्गत (आरटीओ) २२ हजार ६९५ इतकी सीएनजी व पेट्रोलवर चालणारी वाहने असून, यात निव्वळ सीएनजीवरील वाहनांची संख्या तीन हजार ३०८ इतकी आहे.

