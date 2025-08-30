कोल्हापूर

Ganpati Dance : डीजेवर नाचून झालं आता कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवायच्या, महाविद्यालयीन तरूणांवर गुन्हे; करिअर बरबादीच्या भितीने अनेकांचे धाबे दणाणले

Kolhapur College Students : साऊंड सिस्टीम मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या ३५४ मंडळांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, साऊंड सिस्टीम मालकाविरोधात कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
Updated on

Court Case On College Youth : गणेश आगमन मिरवणुकीवेळी अनेक मंडळांकडून साऊंड सिस्टीमचा वापर करण्यात आला. पंधरा-वीस कार्यकर्ते असलेल्या मंडळांकडूनही पैशांची उधळण होताना दिसली. साऊंड सिस्टीम मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या ३५४ मंडळांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, साऊंड सिस्टीम मालकाविरोधात कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याची माहिती मिळताच शिक्षण घेणाऱ्या अनेक तरुणांचे धाबे दणाणले आहेत. खटले न्यायालयात पाठविण्यात येणार असून, भविष्यात त्यांच्या करिअरला मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

