Kolhapur Construction Worker : कागलमध्ये ३० हजारांवर बांधकाम कामगार! फुगलेली नोंदणी उघड प्रतिनिधींचा पारदर्शकतेसाठी आवाज बुलंद

कोल्हापूर : जिल्ह्यात एक लाख ७६ हजार २४२ बांधकाम कामगार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. करवीर तालुक्यात सर्वाधिक ३७ हजार ९०७ कामगार असून, त्या खालोखाल कागल तालुक्यातील कामगारांचा आकडा ३० हजार ४०३ आहे. .बनावट कामगार नोंदणीतून ही फुगीर आकडेवारी आकाराला आल्याचा आरोप होत आहे. बांधकाम ठेकेदार, एजंटांच्या माध्यमातून झालेली ही नोंदणी अधिकृत कशी धरायची?, असा प्रश्न बांधकाम कामगार प्रतिनिधींना पडला आहे..Kolhapur Politics : कागलमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा! तृतीयपंथी उमेदवाराचा लिंबू, अंडी फेकल्याचा आरोप; १० नगरपरिषदा, ३ नगरपंचायतींसाठी मतदान सुरू.कामगारांची नोंदणी करताना संबंधित ठेकेदाराकडून कामगाराने ९० दिवस काम केल्याचा दाखला नोंदणी अधिकाऱ्याकडे द्यावा लागतो. तो दाखलाच कामगार अधिकृत की अनधिकृत ठरवतो. .जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीचा आकडा कामगारांच्या न्याय हक्कांसाठी झगडणाऱ्या प्रतिनिधींचे डोळे पांढरे करणारा ठरला आहे. कंत्राटदार, राजकीय नेत्यांमुळे ही आकडेवारी वाढल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. बांधकाम कामगार संघटनांकडून झालेल्या नोंदणीचे प्रमाण कमी आहे..Kolhapur Election : जुन्या सच्च्या कार्यकर्त्यांकडे पाठ… आणि नवख्या उमेदवारांना सरळ उमेदवारी! पक्षात वाढते ‘जुगाडशाही’चे सावट.करवीर तालुक्यात कोल्हापूर दक्षिण, कोल्हापूर उत्तर व करवीर अशा तीन विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होतो. हा तालुका मोठा आहे. याउलट, कागल तालुक्यात ८४ गावांचा समावेश असूनही तेथे दुसऱ्या क्रमांकाची बांधकाम कामगारांची संख्या आहे..पारदर्शकपणे नोंदणी झाली तरच खऱ्या कामगारांना न्याय मिळणार आहे. राजकीय नेते मात्र बनावट कामगारांच्या पाठीशी असल्याचे दिसत आहे. सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाने या नोंदणीतील पारदर्शकता समोर आणावी. तसेच कोणत्या ठेकेदारांकडून किती दाखले देण्यात आले, याची माहिती जाहीर करावी.- शिवाजी मगदूम, बांधकाम कामगार प्रतिनिधी.‘प्रत्येक गावात एजंटांची टोळी तयार झाल्याने कामगारांचा आकडा वाढला आहे. ठेकेदार व नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ही नोंदणी झाल्याचा आमचा आरोप आहे. कर्नाटकातील काही कामगारांची येथे नोंदणी झाली असून, ती कधीच रद्द होत नाही, हेच मोठे दुखणे आहे.- भरमा कांबळे, बांधकाम कामगार प्रतिनिधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.