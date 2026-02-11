Kolhapur Contractor Bills : तीन वर्षे थकीत ७९६ कोटी! कोल्हापुरातील २५ हजार कंत्राटदार आर्थिक कोंडीत

प्रवीण देसाईकोल्हापूर : गेल्या तीन वर्षांपासून शासनाची रस्त्यासह विविध कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची बिले थकविण्यात आली आहेत. यामध्ये पाठपुरावा करूनही पाणी झिरपावे तशी बिलांची रक्कम सरकारकडून दिली जात आहे. .यामुळे कंत्राटदारांनी जगायचे की मरायचे? अशा तीव्र भावना व्यक्त होत आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे २५ हजार कंत्राटदारांची जवळपास ७९६ कोटी ३९ लाख ५० हजार रुपयांची बिले अद्याप थकीतच आहेत. ती न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन ही केले जाईल, तसेच कंत्राटदार आत्महत्या करतील, असा इशारा देण्यात आला आहे..Electricity Supply : शासकीय कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित करणार; ४३९ कोटी थकीत वीजबिलाच्या वसुलीसाठी महावितरणचा अल्टिमेटम.थकीत बिलांच्या मागणीसाठी कंत्राटदारांकडून सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे; परंतु सरकारकडून हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच बिले दिली आहेत. त्यामध्ये घरचे चटणी-मीठ भागणार नाही, अशी स्थिती आहे. .त्यामुळे कंत्राटदारांनी थेट मृत्यूला कवटाळायचा मार्ग स्वीकारला आहे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांनंतर आता कंत्राटदारांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांत हे भीषण चित्र पाहायला मिळत आहे. .Kolhapur NABARD : कोल्हापूर जिल्ह्याची बँकिंग कामगिरी उल्लेखनीय; वार्षिक पतआराखड्यांतर्गत सप्टेंबरअखेर ११८ टक्के उद्दिष्टपूर्ती.कामे करताना कंत्राटदारांकडून आर्थिक गणित जुळविण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागते; परंतु पैसे देण्याची मुदत संपल्याने बँकेचे वसुली कर्मचारी, साहित्य व कामगारपुरवठा करणारे ठेकेदार यांच्याकडून पैशांसाठी कंत्राटदारांकडे तगादा लावला जात आहे. स्वतःकडेच पैसे नसतील तर त्यांना कुठले पैसे द्यायचे? अशा चिंतेत हे कंत्राटदार आहेत..कंत्राटदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागासह ग्रामविकास, जलजीवन मिशन, जलसंधारण, जलसंपदा, विशेष निधी, जिल्हा नियोजन, आमदारांचा निधी या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची कामे केली आहेत; परंतु सरकारने याची बिले गेल्या वर्षभरापासून थकीत ठेवली आहेत. याबाबत सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही ही बिले देण्याबाबत सरकारने हात आखडता घेतला आहे. बिले न मिळाल्याने कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत असून, प्रचंड तणावात आहे..बिले थकल्याने दीड लाख कुटुंबे वाऱ्यावरसरकारची रस्त्यांसह विविध कामे करणारे जिल्ह्यातील सुमारे २५ हजार कंत्राटदारांसह त्यांच्यावर अवलंबून असणारे उपकंत्राटदार व पुरवठादारांची सुमारे दीड लाख कुटुंबे वाऱ्यावर असल्याचे दुर्दैवी चित्र दिसत आहे. .कंत्राटदारांची कामगारांपासून बांधकाम साहित्य पुरवठा करणारे ठेकेदार, पैसे पुरवठा करणाऱ्या बँका, अडचणीच्यावेळी आधार असलेले सावकार आदी साखळी आहे. या साखळीतील एक-एक कडी महत्त्वाची आहे. त्यातील एक जरी कडी तुटली तरी सर्व यंत्रणा विस्कटते. सध्या ही साखळीच तुटल्याचे पाहायला मिळत आहे..‘जिल्ह्यातील कंत्राटदारांची ७९६ कोटी ३९ लाख ५० हजार रुपयांची बिले सरकारने थकविली आहेत. गेल्या तीन वर्षांत एकदाही सरकारने कंत्राटदारांची बिले पूर्ण क्षमतेने दिलेली नाहीत. गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये बिलांची काही रक्कम मिळाली होती..त्यानंतर थेट ऑक्टोबर महिन्यात काही रक्कम मिळाली. ती सुद्धा फक्त १५ ते १७ टक्के अशा अल्प प्रमाणात होती. यासंदर्भात सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे; परंतु निवडणुकीमुळे कोणीही आमच्याकडे लक्ष द्यायला तयार नव्हते. आता निवडणुका संपल्या आहेत. त्यामुळे आता सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.- सुनील नागराळे, महासचिव, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ.थकीत बिले अशी...राज्यमार्गाच्या कामांचे १७४ कोटी ३० लाख रुपयेइतर जिल्हामार्गाच्या कामांचे ५४८ कोटी रुपये देखभाल दुरुस्तीसाठी ८३ कोटी ५० लाख रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.