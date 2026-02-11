कोल्हापूर

Kolhapur Contractor Bills : तीन वर्षे थकीत ७९६ कोटी! कोल्हापुरातील २५ हजार कंत्राटदार आर्थिक कोंडीत

जिल्ह्यातील हजारो कंत्राटदार गेल्या तीन वर्षांपासून शासनाच्या थकीत बिलांच्या प्रतीक्षेत आहेत. तब्बल ७९६ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अडकून पडल्याने २५ हजार कंत्राटदार आणि दीड लाखांहून अधिक कुटुंबांचे आर्थिक गणित विस्कळीत झाले आहे.
Contractors protest

Contractors protest

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रवीण देसाई

कोल्हापूर : गेल्या तीन वर्षांपासून शासनाची रस्त्यासह विविध कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची बिले थकविण्यात आली आहेत. यामध्ये पाठपुरावा करूनही पाणी झिरपावे तशी बिलांची रक्कम सरकारकडून दिली जात आहे.

