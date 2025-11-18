Kolhapur News: पहिली निवडणूक – मग काम!’ सहकार क्षेत्रात अलिखित दंडक; सेवा थांबल्या, कर्मचारी राजकीय रणांगणात

जिल्ह्यातील सहकारी दूध संघ, साखर कारखाने, सहकारी सेवा संस्था आणि दूध संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना मूळ काम सोडून आता राजकीय रिंगणात उतरवले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘आपला नेता, आपली संस्था, आपले कर्मचारी’ हा अव्यक्त पण उघड गाजावाजा असलेला फॉर्म्युला धडाधड राबवला जात आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राची शिस्त, नियम आणि संस्थात्मक स्वायत्तता धुळीस मिळत असल्याचे चित्र आहे. - सुनील पाटील, कोल्हापूर.जिल्ह्यातील जो-जो नेता जिल्हा आणि राज्य पातळीवर नेतृत्व करत आहेत त्या प्रत्येकाच्या ताब्यात असणाऱ्या जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या सहकारी संस्थांचे कर्मचारी मूळ काम सोडून नेत्यांच्या नियोजनानुसार कार्यरत आहेत. .नेत्यांनी आपल्या गोटातील कर्मचाऱ्यांना जबाबदाऱ्या वाटप करण्याचे काम जोरात सुरू केले आहे. कोणत्या गटात किती नातेवाईक, पै-पाहुणे, मित्रमंडळी राहतात, त्यांचा पक्षीय कल कोणता, गावातील राजकीय वातावरणाची गुप्तचराप्रमाणे माहिती संकलन मोहीम राबवली जात आहे..साखर कारखाने, दूध संघ आणि सहकारी सेवा संस्थांमध्ये गेल्या दोन आठवड्यांपासून कामकाज मंदावलेले दिसत आहे. साखर कारखान्यांमध्ये ऊस तोडीचा हंगाम जोमात असतानाही कारखान्यांच्या गटावर नवीन ऊस लागणे किंवा तोडणीची माहिती देण्यासाठीही कर्मचारी नसल्याचे दिसून येत आहे. .वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक असो किंवा नियोजित कामकाज. उपस्थिती आहे पण फोनवर गटांची मत-शक्यता तपासण्याचे काम अधिक जोमात सुरू आहे. जिल्ह्यातील काही प्रमुख संस्थांमध्ये ‘पहिली निवडणूक, मग काम’ असा अलिखित दंडक लागू झाल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. .काही संस्थांमध्ये तर पीक नोंदी, दुधाच्या फाट्यांच्या तपासण्या, कर्ज प्रस्तावांची पडताळणी, उत्पादन नियोजन सर्वकाही मागे ढकलले गेले आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना सेवा देण्यात संस्थांकडून होणारी ढिलाई स्पष्टपणे जाणवू लागली आहे.\r\n\r.सहकारी संस्थांचा मूलभूत कार्य म्हणजे सदस्य सेवा, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशक विकास. मात्र, निवडणुकीच्या व्यवस्थापनात त्याला फाटा दिला जात आहे. कर्मचाऱ्यांचे फोन सतत उमेदवारांच्या गटप्रमुखांकडे, गावातील कार्यकर्त्यांकडे, नातेवाइकांकडे धाव घेत आहेत. ‘कुठला गट कसा आहे?, किती मते मिळू शकतील?, कोणाला संपर्क करावा?’, या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना मूलभूत कामे हातातून निसटत आहेत. .याबद्दल काही कर्मचरी आपली नाराजीही व्यक्त करत आहेत. जो सत्तेत असतो तेा या कर्मचाऱ्यांचा स्वत:साठी वापर करतोच असा अलिखित नियम झाला असून, याला कोणीही अपवाद नाही. .यामुळे सहकार क्षेत्राच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहात असून, या घडामोडींनी संस्थांच्या एकूण प्रतिमेलाही तडा जात आहे. कामकाज प्रचारयंत्रणेत विलीन जिल्हा परिषदेची निवडणूक महत्त्वाची असली तरी सहकारी संस्थांचे अस्तित्व, त्यांचे उद्दिष्ट आणि त्यांची जबाबदारी अधिक मोठी आहे. मात्र, सध्या चित्र पूर्ण उलटे आहे. संस्थांचे सर्व कामकाज निवडणुकीच्या प्रचारयंत्रणेत विलीन झाले असून, कर्मचारीही राजकीय युद्धातील ‘ग्राउंड फोर्स’ बनले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.