Kolhapur CPR Hospital Incident : सीपीआरमध्ये सुरक्षारक्षकाला शिवीगाळ करत धक्काबुक्की; कारच्या बॉनेटवर बसवून नेलं फरपटत, सुरक्षारक्षक जखमी

कोल्हापूर : सीपीआर आवारात प्रवेश करणाऱ्या चारचाकी वाहनांची नोंद घेणाऱ्या सुरक्षारक्षकाला वाहनचालकाने शिवीगाळ करीत धक्काबुक्की केली. एवढेच नव्हे, तर सुरक्षारक्षकाला चारचाकीच्या बॉनेटवर बसवून फरपटत पुढे नेले. या घटनेत सुरक्षारक्षक जखमी (security guard assault incident at CPR Hospital Kolhapur) झाला. सुरक्षारक्षक आणि वाहनचालकातील वादामुळे सीपीआर रुग्णालयाच्या आवारात काही काळ तणाव निर्माण झाला..वर्षभरापासून सीपीआरच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू होते. आता रुग्णालयाच्या आवारात स्वच्छता केली असून, पार्किंगसाठी जागेचे नियोजन सुरू आहे. तोपर्यंत सीपीआरच्या आवारात येणाऱ्या चारचाकी वाहनांचे क्रमांक आणि चालकांची नावे सुरक्षारक्षकांकडून डायरीत नोंदवून घेतली जातात. त्यानंतरच वाहनांना आवारात प्रवेश दिला जातो..Farid Sheikh Violent History Sangli Crime - कुपवाड दुहेरी हत्याकांड : संशयित फरिद शेखचे हिंसक कारनामे उघड; स्वतःच्याच मुलावर केला होता चाकूने वार!.सीपीआरच्या प्रवेशद्वारावर एक चारचाकी वाहन आले. महिला सुरक्षारक्षकाने वाहन थांबवून त्याचा क्रमांक आणि चालकाचे नाव विचारण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर वाहनचालकाचा पारा चढला. त्याने वाहन थेट सीपीआरच्या आवारात नेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी दुसरा पुरुष सुरक्षारक्षक पुढे येऊन वाहन अडविण्याचा प्रयत्न करीत होता. मात्र, वाहनचालकाने वाहन पुढे नेले. त्यावेळी सुरक्षारक्षक वाहनाच्या बॉनेटवर होता. वाहनचालकाने वाहन थांबविल्यानंतर इतर सुरक्षारक्षक तेथे जमा झाले. यावेळी वाहनचालक आणि सुरक्षारक्षकांमध्ये शिवीगाळ व धक्काबुक्की झाली..घटनेची माहिती सीपीआरच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी तातडीने पोलिसांना कळविले. सुरक्षारक्षक आणि संबंधित वाहनचालक पोलिस ठाण्यात गेले. मात्र, वाहनचालकाने माफी मागितल्याने या वादावर पडदा पडला..Kolhapur Vaibhavwadi Railway : कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे जोडणीचा मार्ग बदलणार? मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांची महत्त्वाची माहिती; तांत्रिक, भौगोलिक अडचणींमुळे निर्णय.वाहतूक शिस्तीसाठी नोंदणीसीपीआर रुग्णालयाच्या नूतनीकरणानंतर येथे आधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे. सीपीआरशी संबंधित नसलेल्या काही व्यक्ती रुग्णालयाच्या आवारात वाहने पार्क करीत असल्याने गर्दी होते. त्यामुळे रुग्णवाहिकांना ये-जा करण्यास अडथळा निर्माण होतो. यामुळे प्रवेशद्वारावर वाहनचालकाचे नाव आणि वाहन क्रमांक नोंदवून घेतला जातो. एखादे वाहन वाहतुकीस अडथळा ठरत असल्यास त्याचे नाव आणि क्रमांक ध्वनिक्षेपकावरून पुकारून वाहन बाजूला घेण्यास सांगितले जाते. यासाठीच वाहनांची नोंद घेतली जाते. मात्र, काही मुजोर वाहनचालक या सूचनांकडेही दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.