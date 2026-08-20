कोल्हापूर

Kolhapur CPR Hospital Incident : सीपीआरमध्ये सुरक्षारक्षकाला शिवीगाळ करत धक्काबुक्की; कारच्या बॉनेटवर बसवून नेलं फरपटत, सुरक्षारक्षक जखमी

What Happened at the Kolhapur CPR Hospital Entrance? : कोल्हापूरच्या सीपीआर रुग्णालयात वाहन नोंदणीवरून वाद झाला. वाहनचालकाने सुरक्षारक्षकाला शिवीगाळ व धक्काबुक्की केली.
Security Guard Assault

Security Guard Assault

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : सीपीआर आवारात प्रवेश करणाऱ्या चारचाकी वाहनांची नोंद घेणाऱ्या सुरक्षारक्षकाला वाहनचालकाने शिवीगाळ करीत धक्काबुक्की केली. एवढेच नव्हे, तर सुरक्षारक्षकाला चारचाकीच्या बॉनेटवर बसवून फरपटत पुढे नेले. या घटनेत सुरक्षारक्षक जखमी (security guard assault incident at CPR Hospital Kolhapur) झाला. सुरक्षारक्षक आणि वाहनचालकातील वादामुळे सीपीआर रुग्णालयाच्या आवारात काही काळ तणाव निर्माण झाला.

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