Government Package : शासनाची मदत, पण परतफेडीला अल्प प्रतिसाद; जिल्ह्यातील स्थिती ; अद्यापही २० संस्थांकडे १७ कोटी शिल्लक

Credit Societies : अडचणीत सापडलेल्या पतसंस्थांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने १६ वर्षांपूर्वी २०० कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले होते. या योजनेअंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३६ पतसंस्थांना मोठी आर्थिक मदत मिळाली.
निवास चौगले - सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : अडचणीतील पतसंस्थांना अर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी १६ वर्षांपूर्वी २०० कोटींचे पॅकेज जाहीर झाले. पण, संस्थांना दिलेली रक्कम परतफेड करण्यासाठी फारसा प्रतिसाद नाही. जिल्ह्यात अजूनही ३६ संस्थांपैकी २० संस्थांकडे १७ कोटींची थकबाकी आहे. अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत कोल्हापूर जिल्ह्यातील ही स्थिती चांगली आहे.

