Government Package : शासनाची मदत, पण परतफेडीला अल्प प्रतिसाद; जिल्ह्यातील स्थिती ; अद्यापही २० संस्थांकडे १७ कोटी शिल्लक

कोल्हापूर : अडचणीतील पतसंस्थांना अर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी १६ वर्षांपूर्वी २०० कोटींचे पॅकेज जाहीर झाले. पण, संस्थांना दिलेली रक्कम परतफेड करण्यासाठी फारसा प्रतिसाद नाही. जिल्ह्यात अजूनही ३६ संस्थांपैकी २० संस्थांकडे १७ कोटींची थकबाकी आहे. अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत कोल्हापूर जिल्ह्यातील ही स्थिती चांगली आहे..कर्जदाराची कुवत न पाहता दिलेली कर्जे, त्याच्या वसुलीकडे झालेले दुर्लक्ष आणि त्यामुळे ठेवीदारांचे अडकलेले कोट्यवधी रुपये यासाठी राज्य शासनाने मदत करावी, अशी मागणी संस्थांच्या पातळीवर झाली..२०१० मध्ये तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे त्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यातून राज्यभरातील अडचणीत सापडलेल्या पतसंस्थांसाठी २०० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. जिल्हानिहाय प्राधान्यक्रम ठरवून संस्थांची या पॅकेजसाठी निवड केली. .संबंधित संस्थांना बिनव्याजी ही रक्कम द्यायची व संस्थांनी थकित कर्जाच्या वसुलीतून त्याची परतफेड करायची, अशी ही योजना होती. या पॅकेजमधून फक्त दहा हजारांपर्यंतच्या ठेवी देण्याचे आदेश झाले. .त्यानुसार जिल्ह्यातील ३६ संस्थांना ३३ कोटी ५९ लाख रूपये मिळाले. १६ वर्षे झाली या वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत, पण फक्त ५० टक्केच संस्थांनी ही रक्कम परत केली आहे. काही छोट्या पतसंस्थांना भुदरगडसारख्या संस्थेत स्वतःच्या संस्थेच्या नावावर गुंतवणूक केली. भुदरगड संस्थांच अर्थिक अरिष्टात सापडली. मूळ संस्थेकडेच परत देण्यासाठी पैसे नाहीत, तर आपण ठेवीदारांना पैसेच देऊ शकत नाही, अशी अवस्था संस्थांची आहे..'भुदरगड'ची १०० टक्के वसुलीया पॅकेजमधून सर्वात मोठी पतसंस्था असलेल्या भुदरगड नागरी पतसंस्थेला १५ कोटी ५० लाख रुपये मिळाले होते. यावर्षीच या संस्थेने शिल्लक तीन कोटी रुपये भरून संपूर्ण रकमेची परतफेड केली आहे. त्यामुळे या पॅकेजचा सर्वाधिक लाभ घेतलेली ही संस्था कर्जमुक्त झाली आहे..ज्या संस्था अडचणीत होत्या, त्यांच्यासाठी हे पॅकेज होते. पण, त्यातून फक्त दहा हजारांपर्यंतच्या ठेवीच दिल्या गेल्या. उर्वरित ठेवी कायम आहेत आणि कर्जाची वसुली ठप्प आहे. उर्वरित वसुलीसाठी संस्थांच्या पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे.- निळकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर.