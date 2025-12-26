Kolhapur City : लोकसंख्या वाढतेय, पण स्मशानभूमी तसेच; पंचगंगावर वाढता ताण, नागरिकांची फरफट सुरूच

कोल्हापूर : एकीकडे लोकसंख्या वाढत असताना शहरातील सर्वधर्मीयांच्या स्मशानभूमी आणि दफनभूमीच्या मरणकळा अजूनही संपलेल्या नाहीत. पंचगंगा स्मशानभूमीवरच अजूनही सर्वाधिक ताण आहे. .येथे बेड वाढवण्याचे व इतर कामे सुरू असली तरी ती वेगाने होणे अपेक्षित आहे. मुस्लिम, ख्रिश्चन, वीरशैव लिंगायत समाजातर्फे मृतदेहाचे दफन केले जाते. तेथेही जागेच्या प्रश्नाबरोबरच इतरही असुविधा आहेत. मात्र, पंचगंगा स्मशानभूमीतील वीज दाहिनीचा वापर आता हळूहळू वाढू लागला आहे. - संभाजी गंडमाळे.Kolhapur News: इतिहासाचा वारसा, पण विकास शून्य! पेठवडगावच्या नागरिकांना वाहतूक, पाणी, रस्ते आणि आराखड्याच्या समस्यांनी घेरलं.शहरात महापालिकेच्या चार हिंदू स्मशानभूमी आहेत. पंचगंगा स्मशानभूमी, कसबा बावडा स्मशानभूमी, बापट कॅम्प आणि कदमवाडी स्मशानभूमी या चार ठिकाणी महिन्याला पाचशेहून अधिक मृतदेहांवर मोफत अंत्यसंस्कार केले जातात. .त्यापैकी पंचगंगा स्मशानभूमीवर सर्वाधिक ताण आहे. निम्म्याहून अधिक शहराबरोबरच उपनगरातील मृतदेह येथेच अंत्यसंस्कारासाठी येतात. रक्षाविसर्जन झाल्याशिवाय बेड रिकामा होत नाही. सर्वच बेड फुल्ल झाले तर मग इतर ठिकाणी जाताना तारांबळ उडण्याचे प्रकार आता अलीकडच्या काळात वाढू लागले आहेत. याला नागरिकांची मानसिकता कारणीभूत ठरत आहे..Agriculture News : अवकाळीचा 'काळा ग्रह' द्राक्षपंढरीवर फिरला! नाशिकमध्ये निम्म्याहून अधिक बागा उद्ध्वस्त; 'सकाळ'च्या मालिकेमुळे शासनाला हाक.पंचगंगा स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी नागरिक येणार असल्याची माहिती मिळताच स्मशानभूमीतील कर्मचारी विद्युत दाहिनीचा दरवाजा उघडून ठेवतात; पण काही मोजके सोडल्यास बहुतांश पारंपरिक पद्धतीनेच अंत्यसंस्कार करण्यावरच ठाम असतात. .मात्र, हळूहळू विद्युत दाहिनीत अंत्यसंस्कार करण्याची मानसिकता वाढू लागली आहे. या दाहिनीला अखंडित वीजपुरवठा आहे. काही अपरिहार्य कारणाने वीजपुरवठा बंद झाल्यास गॅसचीही पर्यायी सुविधा आहे..कामे गतीने करण्याच्या सूचनास्मशानभूमीतील शेणी संपल्यामुळे काही दिवसांपूर्वी मृतदेह कसबा बावडा येथे अंत्यसंस्कारासाठी पाठवावा लागला. त्यानंतर संतप्त भावना उमटताच प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी स्वतः स्मशानभूमीत जाऊन पाहणी केली. .शेणी आणि लाकडाच्या मागील सहा महिन्यांचे सर्व रेकॉर्ड तपासण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. स्मशानभूमीच्या विस्तारीकरणाच्या कामाचीही पाहणी करून सर्व कामे गतीने करण्याबरोबरच आकांक्षी शौचालयाचे (अस्परेशन टॉयलेट) काम डिसेंबरअखेर पूर्ण करावे, अशा सूचनाही दिल्या आहेत. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. .शहरातील चित्र दृष्टिक्षेपात...हिंदू स्मशानभूमी, पंचगंगा, कसबा बावडा, कदमवाडी , बापट कॅम्प, मुस्लिम दफनभूमी, बागल चौक, सर्किट हाउसच्या पिछाडीस,कसबा बावड, ख्रिश्चन दफनभूमी,संगम टाकी पाठीमाग, कदमवाडी, वीरशैव लिंगायत रुद्रभूमी, सिद्धार्थ नगर (जुना बुधवार पेठ).पंचगंगा स्मशानभूमीत बेड वाढवण्याचे काम सध्या सुरू असले तरी ते अधिक गतीने व्हायला हवे. येथे अजूनही पार्किंगचा प्रश्न प्रलंबित असून, त्याबाबत ठोस उपाययोजना करावी लागणार आहे. एकाचवेळी रक्षाविसर्जन असले की येथे सर्वांचीच तारांबळ उडते. ख्रिश्चन दफनभूमीसाठी जागेचा प्रश्न प्रलंबितच आहे. याबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षा आहे.- अरुण खोडवे, जीवदान सेवाभावी संस्था .बागल चौक, सर्किट हाउस आणि कसबा बावडा अशा तीन ठिकाणी मुस्लिम धर्मीयांसाठीच्या दफनभूमी आहेत. पहिल्यापासूनच दफनविधीचा खर्च त्या त्या कुटुंबाकडूनच केला जातो. जर अगदीच गरीब कुटुंब असेल, तर हा खर्च समाजाकडून केला जातो. दफनभूमीमध्ये संरक्षक भिंत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, शेड अशा मूलभूत सुविधा महापालिकेने द्याव्यात.- गणी आजरेकर, चेअरमन, मुस्लिम बोर्डिंग .गेल्या काही दिवसांत स्मशानभूमीत भटकी कुत्री आणि मांजरांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे विविध विधीवेळी अनेक अडचणी निर्माण होतात. मृतदेहाची प्रसंगी विटंबनाही होते आणि संतप्त भावनाही व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. याबाबतचे व्हिडिओ, छायाचित्रे असे सर्व पुरावे महापालिकेच्या यंत्रणेला देऊनही कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत तत्काळ ठोस उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.- अशोक देसाई, हिंदू युवा प्रतिष्ठान .गेल्या काही वर्षांत स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी आता महिलाही मोठ्या संख्येने येऊ लागल्या आहेत. त्यांच्यासाठी स्वच्छतागृहांची उपलब्धता महापालिकेला प्राधान्याने करावी लागणार आहे. विशेषतः ज्येष्ठ महिलांसाठी बैठक व्यवस्था आणि अपंगांसाठीच्या सुविधाही स्मशानभूमीत असायलाच हव्यात. स्मशानभूमीचा विस्तार होत असताना त्याचा महापालिकेने विचार केला पाहिजे. - तृप्ती पुरेकर, स्वयंसिद्धा संस्था.पंचगंगा स्मशानभूमी वरील ताण वाढत असला तरी तो कमी करण्यावर आमचा नेहमीच भर राहिला आहे. अंत्यसंस्कार असोत किंवा रक्षा विसर्जनावेळी नागरिकांचेही वेळोवेळी सहकार्य मिळते. महापालिकेच्या माध्यमातून स्मशानभूमी विस्तारीकरणाचे काम गतीने सुरू आहे. त्यामुळे आणखी बेड उपलब्ध होणार आहेत. - सुशांत कांबळे, आरोग्य निरीक्षक, स्मशानभूमी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.