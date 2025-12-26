कोल्हापूर

Kolhapur City : लोकसंख्या वाढतेय, पण स्मशानभूमी तसेच; पंचगंगावर वाढता ताण, नागरिकांची फरफट सुरूच

Cremation Grounds Crisis : शहर व उपनगरांतील निम्म्याहून अधिक मृतदेह पंचगंगेत येत असल्याने येथे बेड, पार्किंग आणि व्यवस्थापनाचा ताण दिवसेंदिवस वाढतो आहे.बहुसंख्य नागरिक अजूनही पारंपरिक पद्धतीवर ठाम असले तरी वीज दाहिनीचा स्वीकार हळूहळू वाढू लागला आहे.
Cremation Grounds Crisis

Cremation Grounds Crisis

sakal

सकाळ वृत्तसेवासंभाजी गंडमाळे -सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : एकीकडे लोकसंख्या वाढत असताना शहरातील सर्वधर्मीयांच्या स्मशानभूमी आणि दफनभूमीच्या मरणकळा अजूनही संपलेल्या नाहीत. पंचगंगा स्मशानभूमीवरच अजूनही सर्वाधिक ताण आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Cremation
Development
River
Water Management
Water and Sanitation Mission Department
kolhapur city

Related Stories

No stories found.