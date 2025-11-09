Kolhapur Crime : दोन चाकीच्या डिकीत पैसे ठेवून मोबाईलवर बोलत होता, एक मिनीटातचं चोराने १ लाख रुपये चोरलं, सीसीटीव्ही फुटेज समोर

Kolhapur Crime News : गुजरीत मोपेडच्या डिकीत पैसे ठेवल्यानंतर मोबाईलवर कॉल आला. कॉलवर बोलत बाजूला गेल्यावर, एका मिनिटातच चोरट्याने मोपेडची किल्ली काढून डिकीतील ९८ हजार ४०० रुपयांची रोकड पळविली. फिर्यादी चंद्रकांत सुखदेव गुरव (वय ४१, रा. देवकर पाणंद, कोल्हापूर) हे घरी गेल्यानंतर त्यांना रोकड चोरीस गेल्याचे दिसून आले. सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्यानंतर चोरीची माहिती पुढे आली. याची फिर्याद जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे..पोलिसांनी सांगितले की, फिर्यादी गुरव हे सराफ व्यवसायाच्या निमित्ताने गुरुवारी (ता. ६) सायंकाळी गुजरीत आले होते. तेथील कासार गल्लीतील सराफाकडून त्यांना व्यवसायातील ९८ हजार ४०० रुपये मिळाले होते. त्यांनी ती रक्कम मोपेडच्या डिकीत ठेवली. मोपेड सुरू केली, मात्र याचवेळी त्यांना कॉल आला. त्यामुळे ते कॉलवर बोलत थोड्या अंतरावर गेले. त्यावेळी किल्ली मोपेडलाच होती..चोरट्याने तीच किल्ली वापरून मोपेडच्या डिकीतील रोकड चोरली. साधारण एका मिनिटातच ही चोरी घडली. गुरव घरी गेल्यावर त्यांना चोरी झाल्याचे लक्षात आले. त्यांनी पुन्हा घटनास्थळी येऊन परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले, तेव्हा चोरीचा प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आला..Kolhapur Pune Train : कोल्हापूर-पुणे रेल्वे प्रवास होणार तब्बल १ तास कमी, पुणे-मिरज रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण.याबाबतची फिर्याद शुक्रवारी जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात दिली. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये घटना स्पष्ट दिसत असली, तरीही चोरट्याचा चेहरा ओळखता येत नाही. पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू असून, चोरटा परिसरातील असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.