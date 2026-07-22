कोल्हापूर

Kolhapur : जोर ओसरला, तरी धरणांत साठा वाढला; राधानगरी धरण ८० टक्के भरले

Kolhapur rainfall update and dam water level: कोल्हापूर जिल्ह्यात पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी राधानगरीसह प्रमुख धरणांत पाणीसाठा वाढला; पंचगंगेची पातळी झपाट्याने वाढून २१ बंधारे पाण्याखाली
Kolhapur Gets Water Boost as Radhanagari Dam Crosses 80% Storage Mark

Kolhapur Gets Water Boost as Radhanagari Dam Crosses 80% Storage Mark

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: जिल्ह्यात तीन दिवसांपासून दमदार असणाऱ्या पावसाचा जोर आज ओसरला. धरणक्षेत्रातही फारसा पाऊस झाला नाही. मात्र, धरणांच्या पाणीसाठ्यात वाढ झाली असून, राधानगरी धरणात सरासरी ८० टक्के पाणीसाठा आहे. या तुलनेत दूधगंगा धरणातील पाणीसाठा संथ गतीने वाढत असून, सध्या ४३.३० टक्के पाणीसाठा आहे.

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