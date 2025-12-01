Kolhapur : दूधगंगा नदीपात्रात आंघोळीला गेलेल्या जिल्हा बँकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यावर मगरीचा जबरदस्त हल्ला; पायाला धरुन पाण्यात ओढत नेलं अन्...

कुरुंदवाड (कोल्हापूर) : दूधगंगा नदीपात्रात आंघोळीला गेलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे निवृत्त कर्मचारी लक्ष्मण कलगी (वय 59) यांच्यावर मगरीने जबरदस्त हल्ला केला (Crocodile Attack in Dattawad) व उपचार सुरु करण्याआधीच त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हदयद्रावक घटना आज दत्तवाड (ता. शिरोळ) येथे घडली. आज सकाळी या घटनेने दत्तवाड गाव व दूधगंगा काठ गलबलून गेला..लक्ष्मण कलगी हे नेहमीप्रमाणे आपल्या मित्रांसोबत सकाळी दूधगंगा नदीत आंघोळीसाठी गेले होते. सर्वजण आंघोळ करून वर आले, मात्र कलगी हे टॉवेल घेण्यासाठी नदीकाठाकडे जात होते. त्याचवेळी अचानक पाण्यात दबा धरून बसलेल्या मगरीने त्यांच्या पायाला जबर चावा घेत पाण्यात ओढून नेले..Kolhapur Crime : लग्न सोहळ्यासाठी आलेल्या 7 वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार; कात्यायनी मंदिर परिसरात उसाच्या शेतात नेऊन....ही घटना अगदी विद्युतवेगाने घडली. त्यांच्या सोबत असणाऱ्यांच्या लक्षात येईपर्यंत मगरीने त्यांना खोल डोहात ओढून नेले होते. त्यामुळे त्यांचे सोबतीही भांबवून गेले. त्यांनी तातडीने घटनेचा वृत्तांत गावात कळविला, त्यानंतर लोक दूधगंगा काठावर मोठ्या संख्येने जमले. त्वरित मदतकार्य सुरू करत काही वेळातच कलगी यांना नदीतून बाहेर काढले. त्यावेळी ते गंभीर जखमी अवस्थेत असूनही बेशुद्ध होते..Gondia Crime : वडिलांसोबत शेतात गेलेल्या चिमुकलीवर दबा धरून बसलेल्या बिबट्याचा हल्ला; अचानक झडप मारली अन्….तत्काळ दतवाड ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यात आले. परंतु, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून त्यांना मृत घोषित केले. दरम्यान, दूधगंगा नदी परिसरात मगरींच्या वाढलेल्या हालचालींचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. येथील ग्रामस्थांनी नदीकाठ परिसरात जाळी, सूचना फलक आणि सुरक्षेबाबत कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे..प्रशासनाने तातडीने दक्षता घेऊन अशा अपघातांना आळा घालावा, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. या दुर्दैवी घटनेने दत्तवाड परिसरात शोककळा पसरली असून कलगी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.