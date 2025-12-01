कोल्हापूर

Kolhapur : दूधगंगा नदीपात्रात आंघोळीला गेलेल्या जिल्हा बँकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यावर मगरीचा जबरदस्त हल्ला; पायाला धरुन पाण्यात ओढत नेलं अन्...

Crocodile Attack in Dattawad Village Near the Doodhganga River in Kolhapur District : कुरुंदवाडजवळ दूधगंगा नदीत आंघोळीला गेलेल्या लक्ष्मण कलगी यांना मगरीने अचानक ओढून नेले. गंभीर जखमांमुळे उपचाराआधीच त्यांचा मृत्यू झाला.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कुरुंदवाड (कोल्हापूर) : दूधगंगा नदीपात्रात आंघोळीला गेलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे निवृत्त कर्मचारी लक्ष्मण कलगी (वय 59) यांच्यावर मगरीने जबरदस्त हल्ला केला (Crocodile Attack in Dattawad) व उपचार सुरु करण्याआधीच त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हदयद्रावक घटना आज दत्तवाड (ता. शिरोळ) येथे घडली. आज सकाळी या घटनेने दत्तवाड गाव व दूधगंगा काठ गलबलून गेला.

