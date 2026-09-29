कोल्हापूर

Dhananjay Mahadik Criticises Rahul Gandhi : धनंजय महाडिकांचा राहुल गांधींवर हल्लाबोल; म्हणाले, 'निवडणूक आयोगाबद्दल चुकीची माहिती पसरवून दिशाभूल सुरू'

Dhananjay Mahadik Criticises Rahul Gandhi : खासदार धनंजय महाडिक यांनी मतदार पुनरिक्षण आणि एसआयआर प्रक्रियेवरून राहुल गांधींवर टीका केली. गांधी चुकीची माहिती देऊन भाजपला बदनाम करत असल्याचा आरोप त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
Dhananjay Mahadik statement on Rahul Gandhi voter revision

Dhananjay Mahadik statement on Rahul Gandhi voter revision

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : मतदार नोंदणीबाबत निवडणूक आयुक्तांनी दिलेल्या पत्राचा चुकीचा अर्थ काढून भारतीय जनता पक्षाला बदनाम करणारे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचा निषेध करतो. गांधी हे संविधानिक पदावरील कोणत्याही अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांचे मत ऐकत नाहीत. गांधी यांच्यावर जनतेचा विश्‍वास राहिलेला (Dhananjay Mahadik statement on Rahul Gandhi voter revision) नाही, हे ते मान्य करत नसल्याने ते भाजपविरोधात चुकीची माहिती सांगून लोकांची दिशाभूल करत असल्याची टीका खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली. भाजप कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

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