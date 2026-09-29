Dhananjay Mahadik Criticises Rahul Gandhi : धनंजय महाडिकांचा राहुल गांधींवर हल्लाबोल; म्हणाले, 'निवडणूक आयोगाबद्दल चुकीची माहिती पसरवून दिशाभूल सुरू'

कोल्हापूर : मतदार नोंदणीबाबत निवडणूक आयुक्तांनी दिलेल्या पत्राचा चुकीचा अर्थ काढून भारतीय जनता पक्षाला बदनाम करणारे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचा निषेध करतो. गांधी हे संविधानिक पदावरील कोणत्याही अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांचे मत ऐकत नाहीत. गांधी यांच्यावर जनतेचा विश्वास राहिलेला (Dhananjay Mahadik statement on Rahul Gandhi voter revision) नाही, हे ते मान्य करत नसल्याने ते भाजपविरोधात चुकीची माहिती सांगून लोकांची दिशाभूल करत असल्याची टीका खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली. भाजप कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..खासदार महाडिक म्हणाले, देशाच्या तीनही निवडणूक आयुक्तांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली आहे. राहुल गांधी मतदार पुनरिक्षणाची प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने सुरू असल्याचे सांगत आहेत. म्हणून ते देशभरात निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांचा राजीनामा मागण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातही केविलवाणा प्रयत्न झाला. एसआयआर ही प्रक्रिया नवीन होत आहे, असे नाही. १९४८ पासून नऊ वेळा ‘एसआयआर’ राबविली आहे..निवडणूक आयोग ही प्रक्रिया सुरू करते. त्यांना तो अधिकार आहे. ही प्रक्रिया प्रत्येक पाच वर्षांनी झाली पाहिजे. राज्यात अडीच कोटी नावे काढल्याचे सांगत आहेत. यासाठी, पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीतून नावे काढल्याचा दाखला देत आहेत. ज्या १५ मतदारसंघांमधील नावे वगळली आहेत, त्याच मतदारसंघांत टीएमसीचे उमदेवार विजयी झाले आहेत. अजूनही निवडणुकीसाठी मतदान नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचा लाभ घेता येणार आहे.’.Kolhapur Gokul Election 2026 : 'गोकुळ' निवडणुकीत महायुतीसोबत जाणे म्हणजे आत्महत्या, सभासद निकालादिवशी बिनआवाजाचा बाँब फोडतील; काय म्हणाले सतेज पाटील?.खासदार महाडिक म्हणाले, ‘भाजपने ईव्हीएमवर मतचोरी केली, असे सांगून दिशाभूल केली जात आहे. कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगणामध्ये काँग्रेसची सत्ता आली. त्याठिकाणी ईव्हीएम चांगले आहे. इतर ठिकाणी भाजपची सत्ता आली तर ईव्हीएम वाईट आहे. असा चुकीचा संदेश देण्याचे काम राहुल गांधी यांच्याकडून केले जात आहे.’ महापौर रूपाराणी निकम, आमदार अमल महाडिक, जि. प.चे उपाध्यक्ष तानाजी पाटील, स्थायी समितीचे सभापती विशाल शिराळे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील, मुरलीधर जाधव, महेश जाधव, राहुल चिकोडे, राजवर्धन निंबाळकर उपस्थित होते..'व्होट चोरी'च्या आरोपावर पुरावा दिला जात नाहीकाँग्रेस व राहुल गांधी यांच्याकडून भाजपवर व्होट चोरीचा आरोप केला आहे; पण त्याचा पुरावा दिला जात नाही. पश्चिम बंगालमध्ये ज्यांची नावे वगळली आहेत, त्यापैकी एकानेही येऊन माझे नाव का वगळले, याची विचारणा केलेली नाही. लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचे काम गांधी व काँग्रेस करत असल्याचे महाडिक यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.