Kolhapur District Bank Election : मुश्रीफ, कोरे, यड्रावकरांसह नऊजण रिंगणाबाहेर; सर्किट बेंच निर्णयाचा परिणाम, केडीसीसीचं राजकारण बदलणार

कोल्हापूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे विद्यमान अध्यक्ष आणि राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार विनय कोरे, आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्यासह नऊ संचालकांना जिल्हा बॅंकेच्या सुरू असलेल्या निवडणुकीत रिंगणातून बाहेर राहावे लागणार असल्याचे दिसून (Kolhapur District Bank Election) येते. सहकारी बॅंकांच्या निवडणुकीत सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्यांना पुन्हा निवडणुकीत उमेदवार होता येणार नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिला. यामुळे जिल्ह्यातील राजकारणात कलाटणी मिळणार आहे. .जिल्हा बॅंकेत आजपर्यंत सर्वपक्ष एकत्रित होते. गोकुळच्या निवडणुकीमुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात मिठाचा खडा पडला आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेची निवडणूक चुरशीने होण्याचे संकेत होते. विद्यमान अध्यक्ष मुश्रीफ यांनाच रिंगणात राहता येणार नाही. तसेच मध्यस्थी घडवून आणण्यात पुढाकार घेणारे आमदार कोरे, गोकुळमध्ये महायुतीच्या जागा वाटपात चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिलेले आमदार यड्रावकर रिंगणातून बाहेर जाण्याची शक्यता आहे..Satara District Bank Chairman : 'अध्यक्ष भाजपचाच होणार, नाहीतर स्वबळावर लढणार'; जयकुमार गोरेंच्या वक्तव्याने महायुतीसमोर नवी कोंडी? राजकीय संघर्ष पेटणार?.जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होऊन त्यावर हरकती मागवल्या आहेत. त्यामुळे गोकुळसोबतच जिल्हा बॅकेचे वातावरण तापणार आहे. महायुतीतील मंत्री आणि दोन आमदार नसल्याचा परिणाम होत असतानाच आमदार सतेज पाटील हे स्वतः मात्र रिंगणात असणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम जिल्हा बॅंकेसह जिल्ह्यातील राजकारणात होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिसत आहेत. माजी खासदार संजय मंडलिक, निवेदिता माने, माजी आमदार राजू आवळे, जिल्हा बँकेचे विद्यमान संचालक भय्या माने, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, संतोष पाटील यांचाही पत्ता कट होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे..Assistant Engineer Arrested : कवठेमहांकाळ पंचायत समितीत ACB ची मोठी कारवाई; 17,400 रुपयांची लाच घेताना सहाय्यक अभियंता रंगेहाथ पकडला, कशासाठी मागितले पैसे?.कार्यकर्ते की वारसदार?एका मल्टिस्टेट बॅंकेत अशाच पद्धतीने विद्यमान संचालकांना फटका बसल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या मुलांना, नातेवाइकांना रिंगणात उतरविल्याचे दिसले. अशाच पद्धतीने जिल्हा बॅंकेतही वारसदार पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे कार्यकर्ते बँकेत येणार की वारसदारांची रांग पुढे येणार हे लवकरच स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.