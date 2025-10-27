Kolhapur Crime: काेल्हापूर जिल्ह्यात चोरट्यांची एक कोटीची ‘दिवाळी’; शहरासह गडहिंग्लज, कागल, गांधीनगरात डल्ला

कोल्हापूर: कुठे भरदिवसा तर कुठे वर्दळीच्या ठिकाणी चोऱ्यांचे लागोपाठ प्रकार मागील आठवड्याभरात घडले आहेत. दिवाळीच्या धामधुमीत चोरट्यांनी मात्र एक कोटींहून अधिक किमतीच्या ऐवजावर डल्ला मारत ‘दिवाळी’ साजरी केल्याचे दिसून आले. शहरातील गजबजलेल्या कॉलन्यांसह कागल, गडहिंग्लज, पेठवडगाव, गांधीनगरात चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला. चोरीच्या घटनांनी आयुष्याची पुंजी गमावलेल्या अनेक कुटुंबीयांना पोलिसांकडून या चोऱ्यांचा छडा लागण्याची आस लागून राहिली आहे. .Kolhapur Accident: 'कौलव अपघातातील जखमी मुलाचा मृत्यू'; सहा दिवसांची मृत्यूशी झुंज अपयशी...यंदा धनत्रयोदशीपासूनच चोरीच्या घटनांना जिल्ह्यात सुरूवात झाल्याचे चित्र दिसून आले. शिरोली पुलाची येथे धनत्रयोदशी पूजेवर मांडलेले पाच तोळ्यांचे दागिने चोरट्यांनी पळवले. अवघ्या पंधरा मिनिटांच्या अवधीत घडलेल्या प्रकाराने जगदीश वेलजी नरसिंगाणी यांना धक्का बसला. दिवाळीनिमित्त परगावी गेलेल्या अनेक फ्लॅट, बंगल्यांना लक्ष्य करत किमती ऐवज पळवून नेला..भरदिवसा चोरीने कागल हादरलेकागलमध्ये भरदिवसा दोन बंद फ्लॅट फोडून १६ लाखांचा ऐवज चोरट्यांनी पळवला. शुक्रवारी दुपारी दोन ते चारच्या दरम्यान बालाजी हाईटस इमारतीत चोरी झाली. तर मुगळी (ता. कागल) येथे घराच्या बाजूला अडकवलेली चावी घेऊन विठ्ठल गणपती कुणकेकर (वय ५०, रा. मुगळी) यांच्या घरातून भर दुपारी अडीच तोळ्यांचे गंठण, अर्धा तोळ्याचा नेकलेस, कानातील झुबे असा ऐवज पळवला..गांधीनगरात दिवाळीनंतर धूमाकूळगांधीनगरात भाऊबीजच्या रात्री नऊ दुकाने चोरट्यांनी लक्ष्य केली. या चोरीत चार ते पाच जणांचा समावेश होता. परिसरातील अनेक सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये हा प्रकार कैद झाला आहे. दुकानाचे शटर उचकटून रोख एक लाख ७० हजार रुपये व साहित्य चोरून नेल्याची तक्रार गांधीनगर पोलिस ठाण्यात दाखल झाली..गडहिंग्लजमध्ये तीन चोऱ्यागडहिंग्लजमधील शेंद्री रस्त्यावरील बंद बंगल्याचा कडीकोयंडा उचकटून तेरा तोळे सोन्याचे दागिने, एक किलो चांदीच्या मूर्ती, रोख ३० हजार रुपये असा १७ लाखांचा ऐवज चोरीस गेला. पाडव्याच्या रात्री हनिमनाळ (ता. गडहिंग्लज) येथून दोन तोळ्यांचा नेकलेस, कर्णफुले, राेख रक्कम असा दोन लाखांचा ऐवज चोरून नेण्यात आला. तर काळभैरी रोडवरील रामदास शिवाजी कुऱ्हाडे यांच्या बंद घरातून ११ तोळे सोने, अर्धाकिलो चांदी व रोख ३० हजार रुपये पळवून नेला.पाडव्यादिवशी ३६ लाखांवर डल्लादिवाळी पाडव्यादिवशी वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाला गेलेल्या शेट्टे परिवाराच्या ३४ तोळे सोने व एक किलो चांदी अलंकारावर चोरट्यांनी हात साफ केला. बंगल्यामागील खिडकी उचकटून राजोपाध्येनगरात ही चोरी करण्यात आली. ऐवजाची किंमत ३६ लाखांच्या घरात जाते. याच परिसरात काही दिवसांपूर्वी २८ तोळे चोरीस गेल्याचा प्रकार घडला होता. याचाही तपास झालेला नाही..चोरट्यांकडून सणांवर विरजण...कणेरीवाडीतील राजाराम पुंडलिक गुरव यांच्या बंद घरातील पाऊण लाखाचा ऐवज पळविला. कोरोची (ता. हातकणंगले) येथील बंद घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी सोन्याची अंगठी, सोनसाखळी, लहान मुलांच्या अंगठ्या, चांदीचे पैजण अशा ऐवजासह रोख१० हजारांवर डल्ला मारला.सराफी पेढीवर हातचलाखीस्टेशन रोडवरील सराफी पेढीवर दोन महिला व पुरुषाने खरेदीच्या बहाण्याने शिरकाव केला. कर्मचाऱ्यांची नजर चुकवून गंठण पिशवीत टाकून पोबारा केला. २६ ग्रॅम वजनाचे गंठण चोरीस गेल्याची फिर्याद शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात दाखल झाली..Gadhinglaj Accident:'मोटारीच्या धडकेत रिक्षातील महिला ठार'; आठ जण जखमी: संकेश्वर - बांदा महामार्गावर दुर्घटना .नागरिकांनी घ्यावी ही काळजी..परगावी जाणारे स्टेटस् मोबाईलवर लावल्यास चोरट्यांना आपसूक माहिती समजते.सर्व कुटुंब बाहेर जाणार असेल तर किमान शेजाऱ्यांना याची माहिती द्यावी.आपल्या सुरक्षिततेसाठी परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत.दागिने, रोख रक्कम शक्यतो बॅंक लॉकरमध्ये सुरक्षित ठेवावेत.चांगल्या दर्जाचे कडी, कोयंडे, कुलूप वापरणे फायद्याचे.जवळच्या पोलिस ठाण्यास कळवून पोलिस गस्त वाढविण्याची विनंती करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.