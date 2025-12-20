कोल्हापूर

Kolhapur Municipal : ‘नगरपरिषद’ निकालाचा गुलाल उद्या दुपारपर्यंत; ४५ फेऱ्यांत निकाल स्पष्ट

Vote Counting Begins for Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यातील १० नगरपरिषद व ३ नगरपंचायतींसाठी आज सकाळी १० वाजता मतमोजणीला सुरुवात, मतमोजणीसाठी ७९० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; प्रशासन सज्ज
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील जयसिंगपूर, शिरोळ, कुरुंदवाड, हुपरी, पेठवडगाव, मलकापूर, पन्हाळा, गडहिंग्लज, कागल, मुरगूड या १० नगरपरिषदा व हातकणंगले, आजरा व चंदगड या तीन नगरपंचायतींसाठी रविवारी (ता. २१) सकाळी १० वाजता मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे.

