Kolhapur Municipal : ‘नगरपरिषद’ निकालाचा गुलाल उद्या दुपारपर्यंत; ४५ फेऱ्यांत निकाल स्पष्ट

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील जयसिंगपूर, शिरोळ, कुरुंदवाड, हुपरी, पेठवडगाव, मलकापूर, पन्हाळा, गडहिंग्लज, कागल, मुरगूड या १० नगरपरिषदा व हातकणंगले, आजरा व चंदगड या तीन नगरपंचायतींसाठी रविवारी (ता. २१) सकाळी १० वाजता मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. .मतमोजणीच्या एकूण ४५ फेऱ्या होणार असून, दुपारी बारापर्यंत सर्वच निकालांचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मतमोजणीसाठी ७९० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..Kolhapur Muncipal : जिल्हाधिकाऱ्यांचा आढावा पूर्ण; कोल्हापूर जिल्ह्यात २१ डिसेंबरला नगरपालिका निकाल.नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या ठिकाणी सकाळी १० वाजता मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. जयसिंगपूर नगरपरिषदेसाठी १३ टेबलवर मतमोजणीच्या पाच फेऱ्या होणार आहेत. मुरगूडसाठी सहा टेबलवर मतमोजणीच्या दोन फेऱ्या, मलकापूरसाठी पाच टेबलवर दोन फेऱ्या, वडगावसाठी दहा टेबलवर तीन फेऱ्या,.गडहिंग्लजसाठी ११ टेबलवर चार फेऱ्या, कागलसाठी सहा टेबलवर सात फेऱ्या, पन्हाळ्यासाठी पाच टेबलवर दोन फेऱ्या, कुरुंदवाडसाठी दहा टेबलवर तीन फेऱ्या, हुपरीसाठी पाच टेबलवर सात फेऱ्या, शिरोळसाठी ११ टेबलवर तीन फेऱ्या, आजऱ्यासाठी १० टेबलवर दोन फेऱ्या,.Kolhapur Women Voters Lead : कोल्हापूर जिल्ह्यात महिलांची अभूतपूर्व आघाडी; ७८.८७% मतदानात महिलांनी पुरुषांना मागे टाकले! .चंदगडसाठी नऊ टेबलवर दोन फेऱ्या, हातकणंगलेसाठी सात टेबलवर तीन फेऱ्या होणार आहेत. कमी फेऱ्या असलेल्या ठिकाणी सकाळी अकरापर्यंत व जास्त फेऱ्या असलेल्या ठिकाणी दुपारी बारापर्यंत मतमोजणी पूर्ण होऊन निकालाचा गुलाल उधळला जाणार आहे.. मतमोजणी नियोजननगरपरिषद / नगरपंचायत मतदान केंद्र संख्या अधिकारी - कर्मचारी संख्या जयसिंगपूर ५४ १०९ मुरगूड १२ ४७ मलकापूर १० १५ वडगाव २९ ६९. गडहिंग्लज ३५ ९६ कागल ३३ ९५ पन्हाळा १० ४३ कुरुंदवाड २८ ५८ हुपरी २७ ३० शिरोळ २७ ६१. आजरा १९ ७९ चंदगड १७ ६७ हातकणंगले १७ २१