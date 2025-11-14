Kolhapur News: कोल्हापूरची लोकसंख्या वर्षभरात २६ हजारांनी वाढली; १६ वर्षांनंतरच्या जनगणनेची प्रतीक्षा अखेर संपली!

कोल्हापूर : देशाची जनगणना दोन वर्षांत होणार आहे. २०११ नंतर तब्बल १६ वर्षांनी ती होत आहे. जिल्ह्यात गेल्या १४ वर्षांत पावणेपाच लाखांच्या पुढे लोकसंख्या वाढली आहे. त्यात वर्षभरात २६ हजार ३१७ जणांची भर पडली असून, याची टक्केवारी ०.६१ इतकी आहे.त्यामुळे आतापर्यंत जिल्ह्याची लोकसंख्या अंदाजे ४३ लाख ४८ हजार ९६३ वर पोहोचली आहे..केंद्र सरकारची नवीन जनगणनेसाठी पावलेलोकसंख्येसाठी जनगणना अत्यंत महत्त्वाची आहे. देशात २०११ नंतर चार वर्षांपूर्वी म्हणजे २०२१ मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते; परंतु ती अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे सर्वत्र २०११ च्या जनगणनेवरच काम सुरू आहे..Pune News : पुणे जिल्ह्यातील १६ धरणे १०० टक्के भरली; खडकवासला, माणिकडोहचा पाणीसाठा सर्वात कमी.लोकसंख्या वाढत असली तरी जुन्या जनगणनेवरच सर्व शासकीय कामे करावी लागत असल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. यामुळे जनगणना होऊन ती लवकरच जाहीर होण्याची प्रतीक्षा अनेकांना होती. ती आता संपली आहे. केंद्र सरकारकडून नवीन जनगणनेसाठी पावले उचलली आहेत. नियमानुसार २०११ ला जनगणना झाली नसली तरी ती २०२७ ला सुरू करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू आहेत..दृष्टिक्षेपात...सध्या केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार दरवर्षी अंदाजे एक ते दीड टक्के या सूत्रानुसार लोकसंख्येची वाढ होत आहेजिल्ह्याची २०११ ची लोकसंख्या ३८ लाख ७६ हजार इतकी होती. त्यामध्ये सुमारे चार लाख ७३ हजार ३१७ इतकी भर पडली आहेजिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील संख्या २८ लाख १२ हजार ९००, तर शहरी भागातील १५ लाख ३६ हजार ६३ इतकी आहेसर्वाधिक करवीर तालुक्याची (कोल्हापूर शहरासह) लोकसंख्या १२ लाख २४ हजार ९६५ इतकी आहे..Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या धामधुमीत 'आरक्षण बदला'चा घाट! आमदारांसह ८ ते ९ प्रस्ताव दाखल.तालुकानिहाय लोकसंख्यातालुका २०२४ मधील चित्र २०२५ मधील चित्रशाहूवाडी १९७८४९ १९८३६४, पन्हाळा २७६५०८ २७७२३२, हातकणंगले ९२५६०६ ९३३०९८, शिरोळ ४२६९३२ ४२८८४६, करवीर १२१३३७५ १२२४९६५, गगनबावडा ३७९४४ ३८०२८, राधानगरी २११८३७ २१२३११, कागल २९९८७३ ३०११५६, भुदरगड १५९४९६ १५९८५३, आजरा १३०५३१ १३१०५७, गडहिंग्लज २४४१०९ २४५०९३, चंदगड १९८५८६ १९९०३०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.