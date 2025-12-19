Kolhapur Rabi Sowing : पावसाच्या लांबलेल्या हंगामानंतरही कोल्हापूर जिल्ह्यात ८७ टक्के रब्बी पेरण्या पूर्ण

कागल : कोल्हापूर जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील पेरण्या अंतिम टप्प्यात असून, आतापर्यंत सरासरी ८७.१८ टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. शिरोळ तालुक्यात शंभर टक्के पेरण्या झाल्या असून आजरा तालुक्यात सर्वात कमी ६२.५० टक्के पेरण्या करण्यात आल्या आहेत. .जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांत ९३ टक्क्यांपेक्षा अधिक, तर आणखी पाच तालुक्यांत ७१ टक्क्यांपेक्षा अधिक पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. चालू वर्षी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ झालेल्या पावसामुळे शेतीच्या कामकाजावर परिणाम झाला. .Kolhapur Rabi Sowing : कोल्हापूर जिल्ह्यात रब्बी पेरणी अंतिम टप्प्यात; ८७.१८ टक्के क्षेत्रावर लागवड पूर्ण.मे महिन्यातील वळीवाच्या पावसाची सांगड न बसल्याने शेतकऱ्यांना खरीपपूर्व मशागतीची कामे करता आली नाहीत. पावसाळा लांबल्याने रब्बी हंगामातील पेरण्या उशिरा सुरू झाल्या. नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत पाऊस सुरू असल्याने अनेक शेतांमध्ये पाणी साचून राहिले होते. परिणामी वेळेत पिकांची कापणी तसेच रब्बी पेरणीसाठी आवश्यक मशागत करणे कठीण झाले..यावर्षी जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी २० हजार ५७७ हेक्टर क्षेत्र राखीव ठेवण्यात आले आहे. यापैकी आतापर्यंत १७ हजार ९३९ हेक्टर क्षेत्रात पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. जिल्ह्यात प्रामुख्याने ज्वारी, गहू, मका, हरभरा, तीळ, सूर्यफूल तसेच विविध कडधान्ये, तृणधान्ये आणि गळीताची पिके घेतली जातात..Dhule News : अवकाळीचा फटका! धुळ्यात रब्बी पेरणीला मोठा विलंब; केवळ २३.३४% पेरणी, उत्पादनात घट होण्याची भीती.ज्वारीसाठी सर्वाधिक ११ हजार ८६७ हेक्टर क्षेत्र राखीव असून त्यापैकी १० हजार ८४६ हेक्टर क्षेत्रात म्हणजेच ९१.४० टक्के पेरणी झाली आहे. गव्हासाठी १४८४ हेक्टर क्षेत्र निश्चित करण्यात आले असून त्यापैकी ७४० हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली आहे. म्हणजेच गव्हाची पेरणी ४९.८७ टक्के इतकी आहे..मक्यासाठी १८१७ हेक्टर क्षेत्र राखीव असताना प्रत्यक्षात १९२८ हेक्टर क्षेत्रात लागवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात मक्याची १०० टक्क्यांहून अधिक पेरणी झाली आहे. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी मक्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याने लागवडीत वाढ झाल्याचे चित्र आहे..तीळ, सूर्यफुलाची पेरणी नाहीहरभऱ्यासाठी ४२४२ हेक्टर, कडधान्यांसाठी १०१७ हेक्टर आणि सूर्यफुलासाठी २० हेक्टर क्षेत्र राखीव क्षेत्र ठेवले आहे. त्यापैकी हरभऱ्याची पेरणी ३५०९.७ हेक्टर क्षेत्रात झाली आहे. जिल्ह्यात अद्याप तीळ व सूर्यफुलाची पेरणी सुरू झालेली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.