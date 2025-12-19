कोल्हापूर

Kolhapur Rabi Sowing : पावसाच्या लांबलेल्या हंगामानंतरही कोल्हापूर जिल्ह्यात ८७ टक्के रब्बी पेरण्या पूर्ण

Kolhapur District Achieves 87 Percent : पावसाळा लांबल्याने मशागत रखडली; त्यामुळे रब्बी पेरण्या उशिरा सुरू, जिल्ह्यात ज्वारी व मक्याची पेरणी समाधानकारक; गहू मात्र अद्याप अर्ध्यावर; जनावरांच्या चाऱ्याच्या गरजेमुळे मक्याची पेरणी १०० टक्क्यांहून अधिक
नरेंद्र बोतेसकाळ वृत्तसेवा
कागल : कोल्हापूर जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील पेरण्या अंतिम टप्प्यात असून, आतापर्यंत सरासरी ८७.१८ टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. शिरोळ तालुक्यात शंभर टक्के पेरण्या झाल्या असून आजरा तालुक्यात सर्वात कमी ६२.५० टक्के पेरण्या करण्यात आल्या आहेत.

