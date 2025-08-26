कोल्हापूर

Kolhapur Medical Store Raid : कोल्हापूर जिल्ह्यात नागरिकांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार, ‘औषध’ विभागाची धडक कारवाई; १९ दुकाने कायमची बंद

Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यात औषध विक्रीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने धडक कारवाई केली. विविध प्रकारच्या अनियमितता आणि कायद्याचे उल्लंघन, यामुळे एकूण ३५ औषध दुकानांवर कारवाई करण्यात आली.
Kolhapur Medical Store Raid
Kolhapur Medical Store Raidesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Medical Line Kolhapur : प्रविण देसाई : कोल्हापूर जिल्ह्यात औषध विक्रीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने धडक कारवाई केली आहे. विविध प्रकारच्या अनियमितता आणि कायद्याचे उल्लंघन, यामुळे एकूण ३५ औषध दुकानांवर कारवाई करण्यात आली. यामध्ये १९ दुकाने परवाने रद्द करण्यात आले असून, १६ दुकानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे औषध विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Medical
Medical shop
Medical Fraud
Medical Facility
Medical Service
raid

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com