Kolhapur Medical Store Raid : कोल्हापूर जिल्ह्यात नागरिकांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार, ‘औषध’ विभागाची धडक कारवाई; १९ दुकाने कायमची बंद

कोल्हापूर जिल्ह्यात औषध विक्रीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने धडक कारवाई केली आहे. विविध प्रकारच्या अनियमितता आणि कायद्याचे उल्लंघन, यामुळे एकूण ३५ औषध दुकानांवर कारवाई करण्यात आली. यामध्ये १९ दुकाने परवाने रद्द करण्यात आले असून, १६ दुकानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे औषध विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे..अन्न व औषध विभागाकडून गेल्या सात महिन्यांत कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी औषध दुकानांची तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये अनेक दुकानांमध्ये विविध त्रुटी आढळून आल्या. यातील काही त्रुटी या गंभीर स्वरूपाच्या होत्या. त्यामुळे 'औषध' विभागाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. यात ३५ दुकानांवर कारवाई करून १९ परवाने रद्द, तर १६ परवाने निलंबित करण्यात आले. यामध्ये कोल्हापूर शहरातील 'ए' वॉर्डमधील संभाजीनगरपासून अंबाबाई मंदिरापर्यंतच्या परिसरातील दुकाने, 'ई' वॉर्डमधील शाहूपुरी, राजारामपुरी परिसरातील तसेच जिल्ह्यातील विविध गावांमधील दुकानांचा समावेश आहे..कारवाई करण्यापूर्वी सहायक आयुक्तांकडून संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. यामध्ये त्यांना म्हणणे मांडण्यास सात दिवसांपासून ३० दिवसांपर्यंतची मुदत देण्यात आली. त्यानंतर सुनावणी घेऊन परवाने निलंबित व रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली. औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. यामुळे औषध विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.अशा पध्दतीने यापुढेही अचानक तपासणी मोहीम राबवून औषध विक्रेत्यांच्या गैरप्रकारांना 'औषध' विभागाकडून चाप लावला जाणार आहे. तसेच औषध खरेदी करताना बिल घ्यावे, औषधांची तारीख तपासावी आणि कुठल्याही गैरप्रकाराची माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाला त्वरित कळवावी, असे आवाहन ग्राहकांना करण्यात आले आहे..कारवाईमागील कारणेबनावट व कालबाह्य औषधांची साठवणूकपरवानाधारकांऐवजी इतर व्यक्तीकडून दुकान चालविणेऔषध खरेदी-विक्रीतील तफावतबिले व नोंदी न ठेवणेदुकान बंद असतानाही माहिती न देणे..रद्द झालेले परवानेकोल्हापूर शहर : 'ए' वॉर्ड-२, 'ई' वॉर्ड-२करवीर तालुका : उजळाईवाडी-१, कळंबा-१, सरनोबतवाडी-१, वसगडे-१पन्हाळा तालुका : कोडोली, बाजारभोगाव -१हातकणंगले तालुका : इचलकरंजी-३, हातकणंगले-१कागल तालुका : बेलेवाडी मासा -१गडहिंग्लज तालुका : बड्याचीवाडी -२, गडहिंग्लज शहर- २शिरोळ तालुका : जयसिंगपूर-१.निलंबित झालेले परवानेकोल्हापूर शहर: 'ए' वॉर्ड-३, 'ई' वॉर्ड-३हातकणंगले तालुका : इचलकरंजी-१, हातकणंगले-२,पेठ वडगाव-१कागल तालुका : बोरवडे-१आजरा तालुका : धामणे-१गडहिंग्लज तालुका : महागाव-१चंदगड तालुका : राजगोळी-१भुदरगड तालुका : पिंपळगाव-१.