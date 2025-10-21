कोल्हापूर

Kolhapur News : दिवाळीसाठी फटाके आणायला गेले, ते पुन्हा परतलेच नाहीत; ट्रकच्या धडकेत बहीण-भावासह पुतणीचा अपघाती मृत्यू...

Kolhapur Diwali Accident News : बहिणीला आणि भाच्याला घेऊन दिवाळीचे फटाके खरेदी करायला गेलेल्या दुचाकीला ट्रकची धडक बसल्याने भाऊ बहीण जागीच ठार झालेत. या घटनेने मृतांच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.
Kolhapur Diwali Accident News

Kolhapur Diwali Accident News

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

देशभरात दिवाळी साजरी होत असतानाच कोल्हापुरात एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. फटाके आणण्यासाठी गेलेल्या बहीण भावासह पुतणीचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या दिवशी एकाच कुटुंबातील तिघे जण दगावले आहेत. या घटनेने मृतांच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
accident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com