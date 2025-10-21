Kolhapur News : दिवाळीसाठी फटाके आणायला गेले, ते पुन्हा परतलेच नाहीत; ट्रकच्या धडकेत बहीण-भावासह पुतणीचा अपघाती मृत्यू...

देशभरात दिवाळी साजरी होत असतानाच कोल्हापुरात एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. फटाके आणण्यासाठी गेलेल्या बहीण भावासह पुतणीचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या दिवशी एकाच कुटुंबातील तिघे जण दगावले आहेत. या घटनेने मृतांच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बहिणीला आणि भाच्याला घेऊन दिवाळीचे फटाके खरेदी करायला गेलेल्या दुचाकीला ट्रकची धडक बसल्याने भाऊ बहीण जागीच ठार झालेत. तर या अपघातात पुतणीही मृत्युमुखी पडली. या अपघाताने शहरात एकच हळहळ व्यक्त होत आहे. तर भाचाही गंभीर जखमी झाला आहे..Woman Ends Life Kolhapur : हृदयद्रावक! बैलगाडी शर्यतीत पतीचा अपघात; २० वर्षे पतीची सेवा करून अखेर महिलेनं उचललं टोकाचं पाऊल.कागल तालुक्यातील शेंडूर येथील दिपाली गुरुनाथ कांबळे आणि भाचा अथर्व यांना घेऊन फटाके खरेदी केल्यानंतर श्रीकांत बाबासाहेब कांबळे हे राधानगरी तालुक्यातील तरसंबळे या गावी दुपारी निघाले होते. यावेळी राँग साईडने आलेल्या ट्रकची जोरदार धडक त्यांना बसली. यावेळी दुचाकीवरील श्रीकांत आणि दोन वर्षाची कौशिक सचिन कांबळे पुतणी हे जागीच ठार झाले. तर बहीण दिपाली हिचा रुग्णालयात घेऊन जात असताना वाटेत मृत्यू झाला..Kolhapur Crime News : वाहनांचे नंबर प्लेट आणि स्टिकर बदलून महिलांची रेकी करून दागिने चोरायचे, पण पोलिसांनी करेक्ट कार्यक्रम केला.ऐन दिवाळीच्या दिवशी घडलेल्या घटनेने हळहळ व्यक्त होत आहे. याप्रकरणी अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून ट्रक चालकाचा शोध घेतला जातो आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत पंचनामा देखील केला आहे. याप्रकरणी तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. दरम्यान, शवविच्छेदनानंतर मृतदेह कुटुंबियांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.