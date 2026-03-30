Kolhapur Crime : कोल्हापूर हादरलं! दोन एकर जमिनीसाठी सख्ख्या भावासह वडिलांचा कुऱ्हाड-खोऱ्याने खून; हिंगणगावात विहिरीशेजारी नेमकं काय घडलं?

हातकणंगले (कोल्हापूर) : गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या शेतीच्या वादातून आज दोन भाऊ आणि वडिलांमध्ये झालेल्या वादाचे रूपांतर दुहेरी खुनात झाल्याची धक्कादायक (Kolhapur family dispute killed case) घटना हिंगणगाव (ता. हातकणंगले) येथे घडली. यात लहान भाऊ शीतल मारुती कुंडले (वय ४५) आणि वडील मारुती बंडू कुंडले (वय ७२) यांचा कुऱ्हाड आणि खोऱ्याचे घाव घालून निर्घृण खून झाला. घटनेनंतर थोरला भाऊ संभाजी मारुती कुंडले (वय ४७) हा हातकणंगले पोलिसांत हजर झाला आहे..हिंगणगाव येथील मृतांच्या राहत्या घराच्या मागील बाजूस असलेल्या विहिरीशेजारी ही घटना घडली. या वादात संभाजी कुंडले याचा मुलगा विवेक हाही जखमी झाला असून, त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..अधिक माहिती अशी, हिंगणगाव येथे कुंडले कुटुंबांतील आजोबा बंडू कुंडले यांच्या नावे तीन एकर शेती आहे. त्यामुळे कुंडले कुटुंबातील भावांमध्ये शेतीच्या वादावरून गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद सुरू होता. यातील दोन एकर शीतल व वडील मारुती कुंडले यांच्याकडे होती; तर उर्वरीत एक एकर संभाजीकडे होती. यातून त्यांच्यात वरचेवर वाद होत होता. यामुळे घरात वारंवार तणावाचे वातावरण असायचे..काल सायंकाळच्या सुमारास संबंधित शेतजमिनीवरून पुन्हा एकदा वाद सुरू झाला आणि त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले. यावेळी संतापाच्या भरात संभाजी कुंडले याने वडील व लहान भावावर कुऱ्हाड आणि खोऱ्याने हल्ला केला. यात गंभीर जखमी झालेल्या मारुती कुंडले व शीतल कुंडले यांचा जागीच मृत्यू झाला..या घटनेमुळे हिंगणगाव परिसरात एकच खळबळ उडाली व गावकरी मोठ्या संख्येने घटनास्थळी जमा झाले. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा सुरू केला. फॉरेन्सिक पथकही घटनास्थळी दाखल झाले. रात्री उशिरा उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल ठाकूर यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन पोलिसांना सूचना दिल्या..दरम्यान, घटनेनंतर संशयित आरोपी संभाजी कुंडले हा हातकणंगले पोलिसांत दाखल झाला असून रात्री उशिरापर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होती. या घटनेत जखमी झालेल्या विवेकचाही गुन्ह्यात सहभाग असण्याची शक्यता असून, उपचारांनंतर त्याचीही चौकशी पोलिसांकडून करण्यात येणार आहे..चार दिवसांपूर्वीच तक्रार दाखलदरम्यान, या जमिनीच्या वादासंदर्भात चार दिवसांपूर्वीच हातकणंगले पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र, या तक्रारीची वेळेत दखल घेतली असती, तर ही दुर्दैवी घटना टळली असती, अशी भावना ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे.