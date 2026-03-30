कोल्हापूर

Kolhapur Crime : कोल्हापूर हादरलं! दोन एकर जमिनीसाठी सख्ख्या भावासह वडिलांचा कुऱ्हाड-खोऱ्याने खून; हिंगणगावात विहिरीशेजारी नेमकं काय घडलं?

Family Land Dispute Turns Deadly in Kolhapur : हिंगणगाव येथे शेतीच्या वादातून थोरल्या भावाने वडील आणि लहान भावाचा कुऱ्हाड व खोऱ्याने खून केला. घटनेनंतर आरोपी पोलिसांत हजर झाला असून तपास सुरू आहे.
Father and Younger Brother killed in Hatkanangale

Father and Younger Brother killed in Hatkanangale

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

हातकणंगले (कोल्हापूर) : गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या शेतीच्या वादातून आज दोन भाऊ आणि वडिलांमध्ये झालेल्या वादाचे रूपांतर दुहेरी खुनात झाल्याची धक्कादायक (Kolhapur family dispute killed case) घटना हिंगणगाव (ता. हातकणंगले) येथे घडली. यात लहान भाऊ शीतल मारुती कुंडले (वय ४५) आणि वडील मारुती बंडू कुंडले (वय ७२) यांचा कुऱ्हाड आणि खोऱ्याचे घाव घालून निर्घृण खून झाला. घटनेनंतर थोरला भाऊ संभाजी मारुती कुंडले (वय ४७) हा हातकणंगले पोलिसांत हजर झाला आहे.

