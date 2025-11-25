Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकांच्या प्रारूप मतदार यादीत प्रचंड घोळ; कोल्हापुरात पक्षांकडून प्रशासन धारेवर

कोल्हापूर: महापालिका निवडणूक दहा वर्षांनंतर होण्याची शक्यता असताना प्रारूप मतदार यादीत प्रचंड घोळ झाला आहे. प्रत्येक प्रभागातील हजारो नावे दुसऱ्या प्रभागात गेल्याच्या, कुटुंबातील नावे विविध ठिकाणी टाकल्याच्या, ग्रामीणमधील नावे समाविष्ट असल्याच्या हरकती कोल्हापुरात पक्षांकडून प्रशासन धारेवर दररोज येत आहेत. .तीन दिवसांत हरकतींची मुदत संपणार असल्याने विविध राजकीय पक्षांनी अशा विविध त्रुटींबाबतच्या निवेदनांचा आज महापालिका प्रशासनावर भडीमार केला. प्रशासनाने तत्काळ घरफाळा, पाणीपुरवठा व आरोग्य विभागातील जादा कर्मचाऱ्यांची नेमणूकही केली. तसेच मुदत वाढविण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आश्वासनही दिले आहे..महापालिकेसाठी इच्छुकांची झोप उडाली.दरम्यान, आज २५ हरकती दाखल झाल्या आहेत. त्यातील वैयक्तिक हरकतींची संख्या ११ असून, एकत्रित हरकतींची संख्या १४ आहे. आजपर्यंत विविध विभागीय कार्यालयांतून ६३ हरकती दाखल झाल्या आहेत..मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणात इकडे तिकडे झाली असल्याने विविध राजकीय पक्षांनी आज प्रशासनाला निवेदन देण्याची स्पर्धाच लावली. यातून राजकीय स्पर्धा किती तीव्र आहे, हे दिसून येत होते. एका पक्षाचे शिष्टमंडळ जाते तोपर्यंत दुसरे शिष्टमंडळ येत होते..Kolhapur Election : नेत्यांची विरोधकांशी घसट, कार्यकर्त्यांची फरपट; पाच नगरपालिकांत भाजपचे ‘कमळ’ गायब, मुख्यमंत्र्यांवर कार्यकर्ते नाराज .त्यांच्याकडून तक्रारींचा पाढा वाचला जात होता. विविध पक्षांचे कार्यकर्ते आल्याने महापालिकेचा चौक तसेच परिसरात वाहनांची मोठी गर्दी झाली होती. चार सदस्यीय प्रभागरचनेतील २५ हजारांहून अधिक मतदार संख्येतून नावे शोधता-शोधता इच्छुक भेंडाळून जात आहेत..काही ठिकाणी तर इच्छुक, माजी नगरसेवकांची, त्यांच्या कुटुंबीयांची नावे दुसऱ्याच प्रभागात टाकली आहेत. त्यामुळे वैतागलेल्या इच्छुकांनी प्रशासनावर राजकीय दबाव असल्याने त्यातून हजारो नावांची यादी दुसरीकडे टाकल्याचे आरोप केले. .मिरज तसेच हद्दीशेजारील पाचगावमधील शेकडो, हजारो नावे या मतदार यादीत आहेत. ए वॉर्डमधील काही पत्त्यांवर शेकडो मतदार नोंदविले गेले आहेत. कार्यालयातील कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडून नियमांचा वेगळा अर्थ काढून त्रास दिला जात असल्याचा आरोप केला. सध्याच्या कर्मचाऱ्यांकडून तीन दिवसांत हजारो मतदारांच्या हरकतींची प्रत्यक्ष घरात जाऊन पाहणी करणे शक्य नाही. हजारो दुबार मतदारांची संख्याही तपासता येणार नाही. .त्यामुळे ही निर्दोष यादी जैसे थे राहण्याची भीती व्यक्त करत या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणी प्रशासनाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे करावी, अशी मागणी केली. जादा कर्मचारी नेमून बीएलओंवर दंडात्मक, निलंबनासारखी कारवाई करावी, अशीही मागणी केली. प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी व अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ यांनी तक्रारी ऐकून घेत त्यातील अनेक हरकती रास्त असल्याचे सांगितले. त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासनही दिले..प्रत्येक विभागीय कार्यालयात स्वतंत्र पथकहरकती-सूचनांनुसार प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन खात्री करणे, तपासणी करण्यासाठी सहायक आयुक्त, सहायक प्राधिकृत अधिकारी, उपशहर अभियंता यांच्या अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता व मुकादम, घरफाळा विभागाचे अधीक्षक व सर्व लिपिक, पाणीपुरवठा विभागाचे मीटर रीडर, सर्व आरोग्य निरीक्षक व मुकादम, पर्यवेक्षक, बीएलओ यांची नेमणूक केल्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ यांनी आज सायंकाळी काढले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.