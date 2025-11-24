Kolhapur Voter List: हद्दीतील मोठा घोळ! हजारो मतदारांची नावे गायब; नागरिक संतप्त. प्रारूप मतदार यादीत धक्कादायक चुका

कोल्हापूर: इच्छुक, कार्यकर्त्यांनी हद्दीनुसार नावे तपासण्यास सुरुवात केल्यानंतर प्रारूप मतदार यादीतील एका प्रभागातील हजारांवर नावे दुसऱ्या प्रभागात जाण्याचे अनेक प्रकार घडल्याचे समोर येत आहे. .आज प्रभाग क्रमांक दोनमधील सदर बाजार हाउसिंग सोसायटीमधील ८०० ते १००० नावे प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये गेली आहेत. प्रभाग क्रमांक १९मधील नावेही दुसरीकडे गेली आहेत. विधानसभा मतदारयादीत नाव असूनही प्रभागनिहाय मतदार यादीत नावच नसल्याच्या, तर विधानसभा यादीत नाव नसताना प्रभाग यादीत नाव असल्याच्या तक्रार केल्या जात आहेत. .Voter List: एकाच मतदाराचे नाव यादीत दोनदा; पारशिवनी शहरात मूळ प्रारुप मतदारयादीत घोळ ४८६ मतदार असताना ४८७ कसे?.दिवसभरात चार विभागीय कार्यालयांत ३० तक्रारी दाखल झाल्या. गुरुवारी प्रारूप मतदार यादी जाहीर झाल्यावर अभ्यास केल्यानंतर शनिवारपासून तक्रारी दाखल होण्यास सुरुवात झाली. रविवारी एका दिवसात ३० तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. .यामध्ये सर्वाधिक चुकीच्या प्रभागात नाव समाविष्ट झाले असून, ते योग्य प्रभागात समाविष्ट करावे याबाबतच्या आहेत. चारही विभागीय कार्यालयांत मिळून १४ तक्रारी आहेत. तसेच विधानसभेच्या यादीत नाव असताना कुठल्याच यादीत नावे नाहीत अशा ९ तक्रारी आहेत. त्यातील विभागीय कार्यालय दोनच्या अखत्यारित आठ तक्रारी आहेत. .Duplicate Voter Detection : राज्य निवडणूक आयोग संभाव्य दुबार मतदार कशाच्या आधारावर ठरवणार?.वैयक्तिक स्वरूपाच्या तक्रारींची संख्या जास्त आहे. ‘प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये येत असलेल्या सदर बाजार हाउसिंग सोसायटीतील ८०० ते १००० मतदारांची नावे शेजारच्या प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये टाकण्यात आली आहेत. तर प्रभाग चारमधील नावेही प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये टाकण्यात आली आहेत’, असे माजी नगरसेवक राजेश लाटकर यांनी सांगितले. हे प्रकार सर्रास ठिकाणी होत आहेत. .हजाराच्या आसपास नावे इकडे तिकडे झाली असल्याने बीएलओंकडून हा प्रकार तपासला गेला नसल्याचे कार्यकर्त्यांचे आरोप आहेत. मृत मतदार, दुबार मतदारांबाबतही दुर्लक्ष झाले असल्याचे जरगनगर परिसरातील संजय पाटील यांचे म्हणणे आहे. यामध्ये यंत्रणेतील बीएलओ तसेच त्यांच्यावरील सुपरवायझर यांनी लक्ष दिलेले नाही. ठिकठिकाणच्या प्रभागांच्या ज्या हद्दी आहेत, तेथील कॉलनींमध्ये हे प्रकार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. .मृत असलेल्या नागरिकांच्या नावाबाबतही काही उपाययोजना केलेल्या दिसत नाहीत. प्रभागातील नावे व्यवस्थित आहेत का, याच्याच तपासणीला वेळ जात आहे. त्यामुळे दुबार मतदार, मृत मतदारांबाबतही तपासणी करण्यात वेळ जाणार आहे. त्यामुळे हरकत दाखल करण्याच्या २७ तारखेपर्यंतच्या मुदतीत शक्य होणार का? याची चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. तसेच वैयक्तिक तक्रारी देणे शक्य होणार नसल्याने एकत्रित तक्रार घेण्याची मागणी केली जात आहे. .दरम्यान, मतदार यादीतील नावांच्या घोळाबाबत माहिती घेण्यासाठी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांची सोमवारी (ता. २४) सकाळी अकरा वाजता अजिंक्यतारा कार्यालयात बैठक होणार आहे. त्यानंतर माजी आमदार ऋतुराज पाटील हे माजी नगरसेवकांसोबत दुपारी साडेबारा वाजता प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांची भेट घेणार आहेत..प्रभाग क्रमांक तक्रारी १ ५ २ १२ ३ ७ ४ ६ .नावे घेणार मूळ प्रभागातविनायक कारंडे यांनी प्रभाग क्रमांक पाचमधील जवळपास ११०० मतदार प्रभाग क्रमांक एकमध्ये गेल्याची तक्रार केल्यानंतर सहायक आयुक्त कृष्णा पाटील व तेथील कर्मचाऱ्यांनी कसबा बावड्यात येऊन कारंडे यांच्याशी चर्चा केली. ज्यांची नावे चुकून दुसऱ्या प्रभागात गेली आहेत, ती सर्व नावे मूळ प्रभागात समाविष्ट करण्याची ग्वाही पाटील यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.