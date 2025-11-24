कोल्हापूर

Kolhapur Voter List: हद्दीतील मोठा घोळ! हजारो मतदारांची नावे गायब; नागरिक संतप्त. प्रारूप मतदार यादीत धक्कादायक चुका

Voter Names Shifted to Wrong Ward: मतदार यादीतील मोठ्या त्रुटीमुळे संपूर्ण प्रभागांमध्ये गोंधळाचे वातावरण; चुकीच्या विभागीय यादीमुळे नागरिकांना वारंवार पडताळणीसाठी धावपळ करावी लागत असून सुधारणा प्रक्रियेतही विलंब.
Voter Names Shifted to Wrong Ward

Voter Names Shifted to Wrong Ward

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर: इच्छुक, कार्यकर्त्यांनी हद्दीनुसार नावे तपासण्यास सुरुवात केल्यानंतर प्रारूप मतदार यादीतील एका प्रभागातील हजारांवर नावे दुसऱ्या प्रभागात जाण्याचे अनेक प्रकार घडल्याचे समोर येत आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
Complaint
Voters
Ward
voter list
Errors
Drafting

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com