Kolhapur Election: महापालिका निवडणुकीत पुन्हा विलंब प्रारूप मतदार यादीची घोषणा २० नोव्हेंबरपर्यंत ढकलली

कोल्हापूर: महापालिका निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेली प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने दुसऱ्यांदा मुदत वाढवली आहे. याबाबतचा सुधारित कार्यक्रम आज राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. .त्याप्रमाणे आता २० नोव्हेंबरला प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. अंतिम यादी प्रसिद्धीची मुदत मात्र एक दिवसाने कमी केली आहे. महापालिका निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला. .PMC Election : महापालिका निवडणुकीच्या मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर; ६ नोव्हेंबरला प्रारूप तर १० डिसेंबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार.त्यात १४ ऑक्टोबरला सुधारणा करून १४ नोव्हेंबरला प्रारूप प्रसिद्ध व त्यावरील हरकती, सूचनांसाठी २२ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. ६ डिसेंबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर करायची होती. .आज त्या कार्यक्रमात पुन्हा सुधारणा केली आहे. प्रारूप यादी १४ नोव्हेंबरऐवजी २० नोव्हेंबरला प्रसिद्ध केली जाणार आहे, तर हरकती, सूचनांसाठी २७ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत वाढवली आहे. त्यानंतर हरकती, सूचनांचा विचार करून ५ डिसेंबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर करायची आहे..PMC elections : महापालिका निवडणुकीच्या मतदार यादीच्या वेळापत्रकात बदल; ६ ऐवजी १४ नोव्हेंबरला प्रारुप मतदार यादी जाहीर होणार!.मतदान केंद्राची यादी जाहीर करणे व केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याच्या तारखा मात्र अनुक्रमे ८ व १२ डिसेंबर कायम ठेवल्या आहेत. प्रारूप मतदार यादी तयार करण्यास वेळ लागण्याच्या शक्यतेने मुदत वाढवून दिली आहे. .हरकती, सूचनांसाठीही मुदत वाढवली आहे. यातून मतदार यादी जाहीर करण्याचा कार्यक्रम सोपा राहिलेला नाही हेच स्पष्ट होत आहे. यामुळे हरकती व सूचना कशा येतात यावर पुढील कार्यक्रमाचे वेळापत्रक अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे. सतत वाढवत जात असलेल्या मुदतीमुळे इच्छुकांमधील अस्वस्थता मात्र वाढत आहे.