कोल्हापूर

Kolhapur Crime News: कोल्हापूर जिल्ह्यात सव्वा कोटींचा ‘नशेचा धूर’; परराज्यातून वाढली तस्करी : एम. डी. ड्रग्ज, चरसला तरुणाईकडून मागणी

Drug Trafficking Network in Kolhapur: कुस्ती, फुटबॉल यांसह अनेक खेळाडूंना घडविणारी क्रीडानगरी अशी एकेकाळी जिल्ह्याची ओळख होती; पण गेल्या काही वर्षांत सुरू झालेल्या नशेच्या बाजाराने कोल्हापूरचे नाव धुळीत मिळविण्यास सुरुवात केली आहे.
Drug Trafficking Network in Kolhapur

Drug Trafficking Network in Kolhapur

sakal

गौरव डोंगरेसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: कुस्ती, फुटबॉल यांसह अनेक खेळाडूंना घडविणारी क्रीडानगरी अशी एकेकाळी जिल्ह्याची ओळख होती; पण गेल्या काही वर्षांत सुरू झालेल्या नशेच्या बाजाराने कोल्हापूरचे नाव धुळीत मिळविण्यास सुरुवात केली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Drugs
Cigarette
youngsters
kolhapur city
MD drugs seizure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com