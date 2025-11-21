Kolhapur Crime News: कोल्हापूर जिल्ह्यात सव्वा कोटींचा ‘नशेचा धूर’; परराज्यातून वाढली तस्करी : एम. डी. ड्रग्ज, चरसला तरुणाईकडून मागणी

कोल्हापूर: कुस्ती, फुटबॉल यांसह अनेक खेळाडूंना घडविणारी क्रीडानगरी अशी एकेकाळी जिल्ह्याची ओळख होती; पण गेल्या काही वर्षांत सुरू झालेल्या नशेच्या बाजाराने कोल्हापूरचे नाव धुळीत मिळविण्यास सुरुवात केली आहे..व्यायामशाळेतच आता ‘उत्तेजक’ इंजेक्शनचा वापर करून मुले वजने उचलू पाहत आहेत. तरुणाईकडून गांजाची, चरस, अफूची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी गोवा, कर्नाटक, ओडिशा, हैदराबाद, राजस्थानमधील तस्करांची पावले कोल्हापूरकडे वळली आहेत. वर्षभरातील पोलिस कारवायांमध्ये जवळपास १ कोटी २० लाखांचे नशिले पदार्थ जप्त केल्याने ‘नशेच्या धुराने’ लक्ष वेधले आहे..Kolhapur Crime News: चुटकीवाल्या बाबाच्या दरबारावर छापा, प्राण्यांच्या कवट्या, गंडेदोरे, दारूच्या बाटल्यांसह साहित्य जप्त.जिल्ह्यात गांजाचा धूर मोठ्या प्रमाणात धुमसत असताना त्यामध्ये आता चरस, अफू, एम. डी. ड्रग्जची भर पडली आहे. सीमावर्ती भागात चालणाऱ्या गोवा बनावट दारू तस्करीपेक्षाही अमली पदार्थांच्या तस्करीचे जाळे व्यापक असल्याचे दिसते..कारवाईमध्ये सापडलेले अनेक संशयित गांजा खरेदीबाबत मिरज, सांगलीकडे बोट दाखवून तपासाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु मोठ्या कारवाईत ग्रेटर नोएडा, ओडिशा, राजस्थानपर्यंची साखळी उजेडात आली. देशभरात चाललेल्या नशेच्या बाजारात आता कोल्हापूरचेही नाव समाविष्ट झाल्याचेच यातून स्पष्ट होते..Kolhapur Crime News: मार्केट यार्डात धडक कारवाई! जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा, तब्बल १४ जणांवर गुन्हा दाखल.गांजा विकून कमाईची धडपडकागलमधील शरद परबकर या संशयिताला पोलिसांनी तीनशे ग्रॅम गांजासह पकडले. त्याने हा गांजा सांगली जिल्ह्यातून आणल्याचे पोलिसांना सांगितले. परबकरला कॅसिनोचा नाद नडला. गोव्यातील कॅसिनोमध्ये पैसे, जमीन गमावलेला हा संशयित गांजा तस्करीतून झटपट कमाईमागे पळत होता. पोलिसांनी त्याच्या मुसक्या आवळल्या असून, त्याच्या विक्रीचे रॅकेट शोधून काढण्याचे काम सुरू आहे..प्रशिक्षकच बनला इंजेक्शन विक्रेता‘मॅफेटेरामाईन’ या इंजेक्शनचा वापर उत्तेजक द्रव्य म्हणून केला जातो. उपनगरासह ग्रामीण भागातही आता तालमींची जागा व्यायामशाळांनी घेतली आहे. कमी श्रमात शरीरयष्टी कमावण्यासाठी ‘मॅफेटेरामाईन’ सेवनाचा शॉर्टकट स्वीकारला जात आहे; पण याचे व्यसन लागलेल्यांकडून नशेसाठीही याचा वापर होत आहे. तात्पुरता प्रभाव दाखविणाऱ्या या इंजेक्शनचा शरीरावर होणारा घातक परिणाम वेळीच ओळखून त्यापासून दूर राहणे गरजेचे आहे..एकूण जप्त मुद्देमाल १ कोटी २० लाख रुपयेगांजा\t ३०० १ कोटी ६ लाख ७७ हजार, चरस\t८१ ग्रॅम ६१ हजार, अफू ११ किलो २ लाख ३३ हजार, एम.डी. ड्रग्ज १८४ ग्रॅम १० लाख २९ हजार .वाहन चालकांच्या जीवाशी खेळ...जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गालगत काहींनी नशिल्या पदार्थ विक्रींची दुकाने थाटली आहेत. रात्रभर प्रवासात झोप येऊ नये, यासाठी काहींकडून ‘गांजा’, ‘अफू’चे झुरके घेतले जातात; पण हा प्रकार महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहन चालकांच्या जीवाशी खेळ ठरू शकतो. विशेषतः ट्रक चालकांकडून नशिल्या पदार्थांचे केले जाणारे सेवन या विक्रेत्यांचे भांडवल आहे. महामार्गावरील काही हॉटेल्समध्ये काम करणाऱ्या परप्रांतीयांकडून हा पुरवठा केला जातो आहे. .तस्करीचा मार्ग रोखण्याचे आव्हानराजस्थानमधून गांजा घेऊन आलेले दोघे तरुण पोलिसांनी पकडले. पाठीला अडकवलेल्या बॅगेतून हा साठा घेऊन दोघे कोल्हापुरात पोहोचले होते. हैदराबादमधून आणलेले कोकेन पोलिसांनी पकडले. यामध्ये स्थानिक तरुणासह मुंबईतील महिलेचे रॅकेट उघड झाले. गांजा विक्रेत्यांकडून मिरज, विटा, आटपाडी, ओडिशा अशा ठिकाणांचा वारंवार उलगडा होत असल्याने तस्करीचा हा मार्ग रोखण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.