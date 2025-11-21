Kolhapur Election: प्रभागनिहाय प्रारूप यादीत दुबार मतदार ३२ हजाराहून अधिक,बनावट मतदार असण्याची शक्यता

कोल्हापूर: महापालिकेने प्रभागनिहाय प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार यादींमधील चार लाख ९४ हजार ७११ मतदारांपैकी ३२ हजार २२५ मतदारांची दुबार आहेत. त्यांची बनावट मतदारांची शक्यता म्हणून ओळखले जात आहे. .यादीमध्ये अशा नावांसमोर खूण करण्यात आली आहे. त्यांची खात्री केली जाणार आहे. त्यानंतर किती मतदारांची दुबार नावे आहेत हे ५ डिसेंबरला स्पष्ट होणार आहे. दुबार मतदारांच्या नावांवरून राज्यात विरोधकांनी मोठी आघाडी उघडली आहे. .मोठी बातमी! दुबार-तिबार मतदारांना नगरपरिषदेनंतर झेडपी, महापालिकेच्या मतदार यादीत नाव असल्यास तेथेसुद्धा करता येणार मतदान; काय आहे नेमका नियम? वाचा....त्यातून सत्ताधाऱ्यांवर नावे घुसडल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याबाबत राज्यात मोठा मोर्चा काढण्यात आल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यावर मार्ग काढला आहे. मतदार यादींमध्ये असलेल्या दुबार नावांची संगणक प्रणालीद्वारे तपासणी करण्यात आली. .त्यामध्ये जी नावे दुबार आढळून आली, त्यांच्यासमोर खूण करण्यात आली आहे. यामध्ये नावाच्या साधर्म्याबरोबरच विविध शक्यता असलेली नावे आहेत. महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या यादीतही त्या प्रकारची नावे आहेत..Pune Municipal Election : मतदारांच्या पळवापळवीने इच्छुकांचे धाबे दणाणले.दुबार मतदारांसमोर निवडणूक आयोगाकडून खूण करून यादी पाठवली आहे. आता महापालिका प्रशासन त्या नावांची यादी घेऊन प्रत्यक्ष घरांमध्ये जाऊन तपासणी करणार आहे. त्यामध्ये दोन-तीन ठिकाणी आलेल्या नावाची खात्री केली जाणार आहे. .यावेळी एकाच मतदाराची वेगवेगळ्या ठिकाणी नावे असल्याचे सिद्ध झाल्यास कोणत्या प्रभागात मतदान करायचे आहे, हे त्याच्याकडून लिहून घेतले जाणार आहे. त्याप्रमाणे अन्य ठिकाणी त्या नावावर मतदान होणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाकडून घेतली जाणार आहे. त्याबाबत यादीमध्ये तशी खूण केली जाणार आहे. .तपासणीमध्ये त्या प्रभागात संबंधित मतदार आढळून आला नाही तर अशा नावांची बनावट मतदार म्हणून यादी करून ती निवडणूक आयोगाकडे पाठवली जाणार आहे. एक जुलै २०२५ मधील असलेल्या या मतदार यादीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याचा वा वगळण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही. त्यामुळे त्याची माहिती आयोगाकडे दिली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.