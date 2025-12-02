कोल्हापूर

Kolhapur Election Update : प्रचार थांबताच कर्मचाऱ्यांची धावपळ! संपूर्ण शहरातून फलक-झेंडे हटवण्यात सरली रात्र

Last-Minute Campaign : नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीसाठी सुरू असणारा प्रचार मतदानापूर्वी अवघा ९ तास आधी थांबला. मात्र, त्यानंतर निवडणूक क्षेत्रातील राजकीय फलक, झेंडे, चिन्हे काढण्यात प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची रात्र गेली.
सकाळ वृत्तसेवा
