Kolhapur Election Update : प्रचार थांबताच कर्मचाऱ्यांची धावपळ! संपूर्ण शहरातून फलक-झेंडे हटवण्यात सरली रात्र

कोल्हापूर : नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीसाठी सुरू असणारा प्रचार मतदानापूर्वी अवघा ९ तास आधी थांबला. मात्र, त्यानंतर निवडणूक क्षेत्रातील राजकीय फलक, झेंडे, चिन्हे काढण्यात प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची रात्र गेली..लगेच सकाळी ७.३० वाजता मतदान सुरू होणार आहे. त्यामुळे प्रचाराच्या वाढीव दिवसामुळे आचारसंहितेची अंमलबजावणी करायची कशी, असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा आहे. निवडणूक कोणतीही असली, तरी निवडणूक आयोगाने बनवलेली आदर्श आचारसंहिता लागू करावीच लागते..Kolhapur Politics : ४७ रुपयांत निवडणूक जिंकणाऱ्या इतिहासातून आजच्या पैशाच्या राजकारणापर्यंत डाव्यांची हरवतेय कहाणी? .यामध्ये उमेदवाराने कोणती बंधने पाळावीत, प्रचार कसा असावा, याबाबतचे काही नियम असतात. आचारसंहितेमध्ये मतदानापूर्वी २४ तास राजकीय पक्षांना आणि उमेदवारांना प्रचार थांबवावा लागतो. .या २४ तासांत प्रशासन मतदारांना प्रभावित करणारे राजकीय फलक, झेंडे, उमेदवारांची छायाचित्रे, चिन्हाच्या प्रतिकृती हे सर्व काढून घेते. त्यामुळे सकाळी मतदानासाठी बाहेर पडणाऱ्या मतदारांसमोर कोणत्याही प्रकारे राजकीय मत बनवणाऱ्या गोष्टी नसतात. .Murgud Election: ‘नगराध्यक्ष’साठी दुरंगी लढत; नगरसेवकपदाच्या २० जागांसाठी ४५ उमेदवार रिंगणात, ४६ जणांची माघार.निवडणूक पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, हाच या मागचा उद्देश असतो. मात्र, यावेळच्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत आचारसंहितेचा कालावधीच कमी करण्यात आला. तसेच उमेदवारांना चिन्ह वाटपही उशिरा झाले..पर्यायाने अपक्ष उमेदवारांना प्रचारासाठी अवघे चार ते पाच दिवसच मिळाले. त्यामुळे आयोगाने मतदानाच्या आदल्या रात्रीपर्यंत प्रचार करण्याची मुभा दिली. याचा लाभ राजकीय पक्षांना आणि उमेदवारांना जरी झाला असला, तरी प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली. .कारण, रात्री १० वाजता प्रचार संपल्यावर त्या शहरातील सर्व राजकीय फलक उतरवणे, झेंडे काढणे, यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ रस्त्यावर उतरवावे लागले. सकाळी सहा वाजण्याच्या आधी प्रचारार्थ लावलेल्या सर्व गोष्टी काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना चांगलीच कसरत करावी लागली. आचारसंहितेचा भंग होऊ नये, यासाठी भरारी पथकांनाही आचारसंहिता भंग होणार नाही, याची विशेष काळजी घ्यावी लागली. नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांवर ताण.नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीमध्ये निवडणुकीसाठी स्वतंत्र कर्मचारी नसतात. तेथील स्थानिक कर्मचाऱ्यांनाच सर्व गोष्टी कराव्या लागतात. रात्री १० वाजता प्रचार संपल्यावर रात्रभर फिरून शहरातील फलक काढावे लागले. त्यानंतर परत सकाळी सहा वाजेपर्यंत मतदान केंद्रावर हजर व्हावे लागले. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना मोठा ताण सहन करावा लागला. .भरारी पथक सक्रियनिवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी भरारी पथके बनवण्यात आली होती. यामध्येही स्थानिक कर्मचारी होते. प्रचारार्थ लावलेले फलक काढण्यात त्यांनाही काम करावे लागले. त्यामुळे भरारी पथकातील काम सांभाळून हे काम करण्याची कसरत त्यांना करावी लागली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.