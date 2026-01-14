कोल्हापूर

Kolhapur Election : भरारी पथकांना दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार; मतदानापूर्वी प्रशासनाचा कडक पहारा

Election Preparedness : गैरप्रकार रोखण्यासाठी भरारी पथके, तपासणी नाके व व्हिडिओ पथकांना कडक कारवाईचे अधिकार,मतदान यंत्र बिघडल्यास दहा मिनिटांत पर्यायी यंत्र देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा सज्ज
Chief Election Officer K. Manjulaxmi briefing officials about election preparedness in Kolhapur.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : ‘मतदानासाठी ४८ तास शिल्लक राहिले असून, तोपर्यंत गैरप्रकार टाळण्यासाठी प्रशासन सतर्क झाले असून, भरारी पथके, तपासणी नाक्यांच्या अधिकाऱ्यांना कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून कडक कारवाई अपेक्षित आहे’,

