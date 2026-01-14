Kolhapur Election : भरारी पथकांना दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार; मतदानापूर्वी प्रशासनाचा कडक पहारा

कोल्हापूर : ‘मतदानासाठी ४८ तास शिल्लक राहिले असून, तोपर्यंत गैरप्रकार टाळण्यासाठी प्रशासन सतर्क झाले असून, भरारी पथके, तपासणी नाक्यांच्या अधिकाऱ्यांना कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून कडक कारवाई अपेक्षित आहे’,.असे प्रशासक तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी सांगितले. तसेच मतदान केंद्रावरील एखादे यंत्र बंद पडल्यास तिथे दहा मिनिटांत पर्यायी यंत्र देण्याची व्यवस्था केली आहे. जाहीर प्रचार संपल्यानंतर पडद्याआडच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. .Kolhapur KMT : ग्रामीण ते शहरी प्रवासाचा आधार; केएमटी सक्षमीकरणासाठी नियोजनाची गरज तीव्र.या पार्श्वभूमीवर गैरप्रकार टाळण्यासाठी नेमलेली भरारी पथके, तपासणी नाके, व्हिडिओ चित्रीकरण पथकांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या आहेत. निवडणूक यंत्रणेची माहिती देताना प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या, ‘या सर्व पथकांना आता कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार दिले आहेत. .त्यामुळे त्यांना कडक कारवाई करण्यास सांगितले आहे. रात्री या पथकांना फिरती करण्यास सांगितले आहे. याबरोबरच मतदान केंद्रांच्या आवारात होणारी गर्दी, तणावाचे प्रकार टाळण्यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. .Sangli Muncipal : महापालिका निवडणुकीसाठी जय्यत तयारी; चारशे कर्मचाऱ्यांना ईव्हीएम प्रशिक्षण.५९५ मतदान केंद्रांमध्ये सीसीटीव्ही ठेवले असून, त्यातून एका ठिकाणी निरीक्षण करता येणार आहे. मतदान केंद्रांच्या प्रमाणात मतदान यंत्रे असून, जादाची यंत्रे तयार करून ठेवली आहेत. झोनल ऑफिसर तसेच निवडणूक कार्यालयांकडे जादा यंत्रे ठेवली आहेत. त्यामुळे कुठे यंत्र खराब झाल्यास तिथे दहा मिनिटांत पर्यायी यंत्र पोहोच केले जाणार आहे.’.त्या पुढे म्हणाल्या, ‘८०० च्या आसपास कर्मचाऱ्यांनी पोस्टल मतदानाचे अर्ज केले होते. त्यातील ७२६ कर्मचाऱ्यांनीच मतदान केले. शिल्लक कर्मचाऱ्यांना मतदानाची पुन्हा संधी दिली आहे. उद्या (ता. १४) सकाळी आठ ते अकरा यावेळेत संबंधित प्रभाग असलेल्या निवडणूक कार्यालयात मतदान करता येणार आहे. मतदान केंद्रे १९७ इमारतींमध्ये आहेत. .तिथे दिव्यांगांना जाण्यासाठी व्हिलचेअर ठेवल्या आहेत. तसेच दिव्यांगांना मतदान केंद्रावर नेण्यासाठी २३ आरोग्य केंद्रांकडून त्या-त्या परिसरातील मतदान केंद्रावर घेऊन जाण्यासाठी प्रत्येकी दोन रिक्षा ठेवल्या आहेत. .जाहिरातीसाठी आतापर्यंत ३०४ अर्जांपैकी २९६ उमेदवारांना परवानगी दिली. ६६ उमेदवारांना जाहिरातींबाबत खुलासे करण्यास नोटीस दिली होती. त्यांचा सहा लाख ४१ हजारांचा खर्च त्यांच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट केला.’ केएमटी फेऱ्या कपात .केएमटीच्या फेऱ्यांमध्ये बुधवारी (ता. १४) सकाळपासून दुपारी चारपर्यंत, तर गुरुवारी (ता. १५) दुपारी दोननंतर सर्व मार्गांवरील बसच्या सर्वच फेऱ्यांमध्ये कपात होणार आहे. प्रवाशांनी ४० रुपयांचा एकदिवसीय पास खरेदी करताना गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन केएमटीने केले आहे..दृष्टिक्षेपात...सेंट्रल जीएसटी इमारतीतील एक केंद्र पिंक बूथसर्व यंत्रणा महिला कर्मचारी हाताळणारमतदान यंत्रे देण्यासाठी ६५ केएमटी, तीन जीप४५ एसटींचा वापर मतदान यंत्रे आणण्यासाठी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.