Kolhapur Election : कमी मतदानाचा फटका कुणाला? ‘एक मत मला, उरलेली कुणालाही’ प्रचारातून निर्माण झाली संभ्रमावस्था

कोल्हापूर : कमी मतदान झाले असल्याने त्याचा फटका कोणाला बसणार याची चर्चा शहरात जोरात सुरू झाली. महायुती व काँग्रेस आघाडीला कमी मतदानाचा फायदा होणार की, फटका बसणार, क्रॉस व्होटिंग कोणत्या भागात होणार, त्याचा फटका किती बसणार, कुणाच्या छुप्या मदतीचा किती परिणाम होणार, याची आकडेमोड करण्यात भागाभागांतील उमेदवार व कार्यकर्त्यांची आजचीही रात्र गेली. मतमोजणीनंतर सर्व चित्र स्पष्ट होणार असून, त्याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..महापालिकेची २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ६८.८५ टक्के मतदान झाले होते. त्यावेळी एकसदस्यीय प्रभाग होता. त्यामुळे जितके जास्त मतदान तितके नवीन उमेदवारांना संधी असे समीकरण गृहीत धरले जायचे. त्यातून अनेक अपक्षही निवडून आले. चार सदस्यीय प्रभागरचनेने पालिकेचे गणित पालटले.आता चारसदस्यीय प्रभाग रचना झाली आहे. अनेक पक्षांनी पॅनेल तयार केली आहेत. त्यासाठी प्रभागातील वेगवेगळ्या भागातील उमेदवार देण्याचा प्रयत्न बहुतांश पक्षांनी केला. त्यातून सर्व भागातून आपल्या उमेदवारांना मतदान होईल, असा अंदाज होता. .प्रचारादरम्यान काही प्रभागांतील उमेदवार सोडल्यास अनेक उमेदवारांनी आपापले हक्काचे भाग पिंजून काढले. सर्व उमेदवारांना घेऊन एकत्रित पदयात्रा कमी निघाल्या. यातून अनेक उमेदवारांनी आपला मतांचा आकडा कसा वाढेल याकडे लक्ष दिले. प्रचारातून जास्त भागात पोहोचता आले नसल्याने उमेदवारांनी प्लॅन बदलला. त्यामुळे प्रचार करताना मला एक मत द्या, अन्य तीन मते कोणालाही द्या, असे सांगायची वेळ त्यांच्यावर आली.मतदानाचा जादा टक्का प्रस्थापितांविरोधात मतप्रवाह असल्याचे समजले जाते, तर कमी असलेल्या मतदानातून पुन्हा प्रस्थापित असा ठोकताळा मांडला जातो. पण, यंदा चारसदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे कोणत्या उमेदवाराला कोणत्या ठिकाणाहून मतदान झाले की नाही, कुठे क्रॉस व्होटिंग झाले, त्याचा परिणाम कितपत बसणार, कुणी कशी छुपी मदत केली, त्यातून आपण किती वाढणार याची चर्चा उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी केली. उद्या मतमोजणीनंतर सर्व स्पष्ट होणार असल्याने त्याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.