कोल्हापूर

Kolhapur Election : कमी मतदानाचा फटका कुणाला? ‘एक मत मला, उरलेली कुणालाही’ प्रचारातून निर्माण झाली संभ्रमावस्था

Low Voter Turnout : कमी मतदानामुळे कोणाला फायदा, कोणाला फटका? उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता, चारसदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे क्रॉस व्होटिंगचा अंदाज बांधणे कठीण
Political candidates and workers discuss voter turnout and cross voting trends ahead of vote counting in Kolhapur.

Political candidates and workers discuss voter turnout and cross voting trends ahead of vote counting in Kolhapur.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : कमी मतदान झाले असल्याने त्याचा फटका कोणाला बसणार याची चर्चा शहरात जोरात सुरू झाली. महायुती व काँग्रेस आघाडीला कमी मतदानाचा फायदा होणार की, फटका बसणार, क्रॉस व्होटिंग कोणत्या भागात होणार, त्याचा फटका किती बसणार, कुणाच्या छुप्या मदतीचा किती परिणाम होणार, याची आकडेमोड करण्यात भागाभागांतील उमेदवार व कार्यकर्त्यांची आजचीही रात्र गेली. मतमोजणीनंतर सर्व चित्र स्पष्ट होणार असून, त्याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Voting
Vote
Political Accountability

Related Stories

No stories found.