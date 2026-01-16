कोल्हापूर

Kolhapur Election Result : ‘नो मेवा, ओन्ली सेवा’ला कोल्हापूरकरांचा ठेंगा! आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे पुत्र ऋतुराज विजयी

Rajesh Kshirsagar : सोशल मीडियावर गाजलेल्या ‘नो मेवा, ओन्ली सेवा’ मोहिमेला मतदारांचा नकार; कोल्हापूर निवडणुकीत ऋतुराज क्षीरसागर विजयी.
Kolhapur ward election result political analysis

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Mahapalika Election : कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीतील लक्षवेधी आणि चुरशीच्या मानल्या गेलेल्या प्रभाग क्रमांक ०७ ड मधील लढतीत आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे पुत्र ऋतुराज क्षीरसागर यांनी विजय खेचून आणत आपला गड राखला आहे. माजी नगरसेवक विजय साळोखे यांच्याविरोधातील ही लढत विशेष चर्चेत होती.

