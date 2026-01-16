Kolhapur Election Result : ‘नो मेवा, ओन्ली सेवा’ला कोल्हापूरकरांचा ठेंगा! आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे पुत्र ऋतुराज विजयी

Kolhapur Mahapalika Election : कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीतील लक्षवेधी आणि चुरशीच्या मानल्या गेलेल्या प्रभाग क्रमांक ०७ ड मधील लढतीत आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे पुत्र ऋतुराज क्षीरसागर यांनी विजय खेचून आणत आपला गड राखला आहे. माजी नगरसेवक विजय साळोखे यांच्याविरोधातील ही लढत विशेष चर्चेत होती..‘नो मेवा, ओन्ली सेवा’ अशी प्रचाराची टॅगलाईन करत विजय साळोखे यांनी विशेषतः सोशल मीडियावर जोरदार वातावरण निर्माण केले होते. इन्स्टाग्रामसह विविध डिजिटल माध्यमांवर साळोखे यांच्याबद्दल तयार झालेल्या क्रेझमुळे त्यांचाच विजय होईल, अशी चर्चा जिल्हाभर रंगली होती. मात्र प्रत्यक्ष निकालात मतदारांनी वेगळाच कौल दिला. संघटित प्रचार, स्थानिक संपर्क आणि पारंपरिक मतदारांवर विश्वास ठेवत ऋतुराज क्षीरसागर यांनी निर्णायक विजय मिळवला..या निकालामुळे सोशल मीडियावरील चर्चेपेक्षा प्रत्यक्ष मैदानातील काम महत्त्वाचे ठरते, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.दरम्यान, कोल्हापूर महापालिकेतील इतर प्रमुख लढतींचे निकालही स्पष्ट होत आहेत.शिवसेनेच्या शीला सोनुले यांनी काँग्रेसचे रजनीकांत सरनाईक यांचा पराभव केला. काँग्रेसच्या तेजस्विनी घोरपडे यांनी विजय मिळवला असून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या माधवी गवंडी यांचा पराभव झाला आहे..भाजपच्या दीपा काटकर यांनी काँग्रेसच्या तनिष्का सावंत यांच्यावर मात केली, तर एका अन्य लढतीत काँग्रेसचे प्रतापसिंह जाधव विजयी झाले असून शिवसेनेचे नंदकुमार मोरे पराभूत झाले आहेत.प्रभाग क्रमांक ६ मध्ये काँग्रेसचे तीन उमेदवार विजयी झाले असून महायुतीतील शिंदे गटाच्या शिवसेनेचा एक उमेदवार विजयी झाला आहे..Kolhapur Election Breaking News : सतेज पाटलांना तगडा झटका, हायव्होल्टेज लढतीत शारंगधर देशमुख विजयी; महायुतीचा सर्व जागांवर विजय.तर प्रभाग क्रमांक ४ मध्ये काँग्रेसने चारही जागांवर विजय मिळवत वर्चस्व सिद्ध केले. या प्रभागातून स्वाती कांबळे, विशाल चव्हाण, दिपाली घाडगे आणि राजेश लाटकर हे चारही उमेदवार विजयी झाले आहेत.एकूणच कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत सोशल मीडिया विरुद्ध पारंपरिक राजकारण, घराघरातील संपर्क आणि संघटनात्मक ताकद यांचा संघर्ष ठळकपणे दिसून आला असून, अनेक निकालांनी राजकीय समीकरणांना नवे वळण दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.