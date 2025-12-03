Kolhapur EVM Machine : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर १८ दिवस ‘ईव्हीएम’ बंदिस्त; नागरिकांचे लक्ष आता २१ डिसेंबरवर!

कोल्हापूर : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नगरपरिषद आणि पालिकांच्या निवडणुकांची मतमोजणी २१ डिसेंबरला होणार आहे. त्यामुळे पुढील १८ दिवस मतदान यंत्रे स्ट्राँग रूममध्ये ठेवावी लागणार आहेत..यासाठी कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून, २४ तास पोलिसांचा सशस्त्र पहारा असणार आहे. जिल्ह्यातील नगरपरिषदा आणि पंचायतीसाठी आज मतदान प्रक्रिया पार पडली; मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मतमोजणी २१ डिसेंबरला होईल..Satara News: 'सातारा जिल्ह्यात चार तासात १५ ते २० टक्के मतदान'; सात पालिका, एका नगपंचायतीसाठी शांततेत मतदान सुरु.. .त्यासाठी जिल्ह्यात १३ ठिकाणी मतदानापूर्वी स्ट्राँग रूम उभारण्यात आल्या होत्या. ईव्हीएम मशीन जिल्ह्यात दाखल झाल्यानंतर याच ठिकाणी ठेवण्यात आले होते. त्याच ठिकाणी मतदानानंतर ईव्हीएम मशीन ठेवण्यात येणार आहेत. .या स्ट्रॉग रूमभोवती २१ डिसेंबरपर्यंत पोलिसांची तीन स्तरावर नजर असणार आहे. याचसोबत प्रत्येक स्ट्राँग रूमभोवती १० ते १५ सीसीटीव्हींचीही नजर राहणार आहे. या सर्व सीसीटीव्हीचे नियंत्रण जिल्हाधिकारी कार्यालयातून होईल. .Kolhapur News : जमावबंदीचे कडेकोट आदेश; कोल्हापुरात विजयी मिरवणुका थांबल्या, पोलिसांनी दिला थेट गुन्ह्यांचा इशारा.५०० पोलिस तैनात ‘’स्ट्राँग रुमभोवती ५०० पोलिसांचा खडा पहारा असणार आहे. बाहेर दोन स्तरावर राज्य राखीव दलाचे सशस्त्र पोलिस बंदोबस्तासाठी तैनात असणार आहेत. आतील बाजूस चार पोलिस कर्मचाऱ्यांचे पथक असणार आहे. यामध्ये दोन कर्मचाऱ्यांकडे शस्त्र असणार आहेत. हा बंदोबस्त २४ तास राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.