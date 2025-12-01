कोल्हापूर

Kolhapur News : जमावबंदीचे कडेकोट आदेश; कोल्हापुरात विजयी मिरवणुका थांबल्या, पोलिसांनी दिला थेट गुन्ह्यांचा इशारा

Tight Security Deployment : जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदांसह तीन नगरपंचायतींसाठी मंगळवारी (ता. २) मतदान होत आहे. सुमारे ३१८ मतदान केंद्रांवर मतदान होत असून यासाठी ८०० पोलिस, ८०० होमगार्डसह जलद कृती दलाच्या तुकड्या असा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदांसह तीन नगरपंचायतींसाठी मंगळवारी (ता. २) मतदान होत आहे. सुमारे ३१८ मतदान केंद्रांवर मतदान होत असून यासाठी ८०० पोलिस, ८०० होमगार्डसह जलद कृती दलाच्या तुकड्या असा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

