Kolhapur News : जमावबंदीचे कडेकोट आदेश; कोल्हापुरात विजयी मिरवणुका थांबल्या, पोलिसांनी दिला थेट गुन्ह्यांचा इशारा

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदांसह तीन नगरपंचायतींसाठी मंगळवारी (ता. २) मतदान होत आहे. सुमारे ३१८ मतदान केंद्रांवर मतदान होत असून यासाठी ८०० पोलिस, ८०० होमगार्डसह जलद कृती दलाच्या तुकड्या असा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..बुधवारी (ता. ३) मतमोजणीनंतर निकाल जाहीर होत असून जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश असल्याने उमेदवारांना विजयी मिरवणुका काढता येणार नाहीत, असे पोलिस प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..Kolhapur News: निवडणुकांच्या तोंडावर रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांवर कडक नजर; पोलिसांची संपूर्ण यंत्रणा 'अॅक्शन मोड' वर.जिल्ह्यात पेठवडगाव, गडहिंग्लज, कागल, पन्हाळा, कुरुंदवाड, हुपरी, जयसिंगपूर, मुरगूड, मलकापूर, शिरोळ या नगरपरिषदा आणि हातकणंगले, आजरा, चंदगड या नगरपंचायतींसाठी मतदान होणार आहे. संबंधित पोलिस ठाण्यांसह महसूल विभागाचे भरारी पथक नाक्यावर तैनात आहेत. चारचाकी वाहनांची तपासणीही नाकाबंदीद्वारे करण्यात येत आहे..आजपासून बंदोबस्त तैनातसोमवारी सकाळी बंदोबस्त वाटप होणार आहे. यानंतर पोलिस त्यांच्या बंदोबस्ताच्या ठिकाणी रवाना होतील. ३१८ मतदान केंद्रांवर मतदान होत असून यासाठी ६९२ पोलिस कर्मचारी, ९२ अधिकारी, ८०० होमगार्ड, जलदकृती दलाच्या दोन तुकड्या असा बंदोबस्त तैनात केला जाणार आहे..Kolhapur Election : शेवटच्या दिवशी मतदारांशी संपर्क वाढवण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ; घराघरांत जाऊन साधला थेट संवाद.विनापरवाना मिरवणूक काढल्यास गुन्हेजिल्ह्यात आठ डिसेंबरपर्यंत जमावबंदीचा आदेश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी काढला आहे. बुधवारी सायंकाळपर्यंत निकालाचे काम पूर्ण होईल. यावेळी विजयी मिरवणुका काढण्यास बंदी असेल. जिल्ह्यात परवानगी न घेता कोणीही मिरवणूक काढल्यास थेट गुन्हे दाखल केले जातील, अशा इशारा पोलिस अधिक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी दिला आहे..