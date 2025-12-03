Kolhapur Women Voters Lead : कोल्हापूर जिल्ह्यात महिलांची अभूतपूर्व आघाडी; ७८.८७% मतदानात महिलांनी पुरुषांना मागे टाकले!

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील दहा नगरपालिका आणि तीन नगरपंचायतींसाठी आणि तेथील नगराध्यक्षपदांसाठी चुरशीने ७८.८७ टक्के मतदान झाले. यामध्ये महिलांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक होते. .सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचयातींमध्ये मिळून एक लाख १६८ पुरुष, तर एक लाख एक हजार ५१२ महिलांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. पुरुषांपेक्षा एक हजार ३४४ अधिक महिलांनी मतदान केले. . Ichalkarnji Election: नऊ वर्षांत २९ हजार मतदार वाढले; इचलकरंजी महापालिका क्षेत्र, पुरुषांपेक्षा महिला मतदार संख्येत वाढ.सर्वाधिक मतदान मुरगूड नगरपरिषदेत ८८.४५ टक्के इतके, तर सर्वांत कमी मतदान जयसिंगपूर नगरपरिषदेत ७०.२० टक्के झाले. नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाप्रमाणे २१ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे..जिल्ह्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचयातींच्या १३ नगराध्यक्षपदांसाठी ५६ उमेदवार रिंगणात आहेत. नगराध्यक्षपदाच्या २६३ जागांसाठी ८०९ उमेदवारांनी निवडणूक लढवली. एकूण ३१८ मतदान केंद्रांवर दोन लाख ५५ हजार ७३७ मतदारांपैकी दोन लाख, एक हजार ६८९ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजाविला. .Nanded Election : देगलुर नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी ७१.३० % मतदान; शहरातील मतदान केंद्रावर सकाळपासून लांबच लांब रांगा!.जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, जिल्हा सहआयुक्त नगरप्रशासन नागेंद्र मुतकेकर यांच्या सनियंत्रणाखाली जिल्ह्यातील १० नगरपरिषदा, ३ नगरपंचायतींमधील निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच जिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता व पोलिस दल यांच्या यशस्वी नियोजनातून निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत झाली..दिवसभरातील चित्रसकाळी संथ, दुपारनंतर चुरशीने मतदानकागलला चुरशीने मतदान, मुरगूडमध्ये किरकोळ वादाचे प्रकार, पन्हाळ्यात नेते नाही फिरकले, जयसिंगपुरात मतदारांसाठी धांदल, चंदगडमध्ये सकाळीच मतदारांच्या रांगा आजऱ्यात इर्षेने मतदान .नगरपालिका एकूण मतदान झालेले मतदान टक्केजयसिंगपूर ४९७४७ ३४९२२ ७०.२०मुरगूड १०१२८ ८९५६ ८८.४३मलकापूर ४९३६ ४२९२ ८६.९९वडगाव २३०४४ १९८७३ ८६.२४.गडहिंग्लज ३०१६१ २२१८७ ७३.५६कागल २८७५३ २३२३३ ८०.८०पन्हाळा २९६७ २५१२ ८४.६६कुरुंदवाड २२२२४ १८४३५ ८२.९५.हुपरी २४८०२ २००५२ ८०.८५शिरोळ २४५३९ १९१९६ ७८.२३ नगर पंचायत एकूण मतदान झालेले मतदान टक्केआजर १४६८६ ११४३४ ७७.८६ .चंदगड ८३१५ ६९९१ ८४.०८हातकणंगले ११४३७ ९६०६ ८३.९९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.