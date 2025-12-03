कोल्हापूर

Kolhapur Women Voters Lead : कोल्हापूर जिल्ह्यात महिलांची अभूतपूर्व आघाडी; ७८.८७% मतदानात महिलांनी पुरुषांना मागे टाकले!

City-Wise Voting Percentage : सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचयातींमध्ये मिळून १ लाख १६८ पुरुष, तर १ लाख १ हजार ५१२ महिलांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. पुरुषांपेक्षा १ हजार ३४४ अधिक महिलांनी मतदान केले.
City-Wise Voting Percentage

City-Wise Voting Percentage

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील दहा नगरपालिका आणि तीन नगरपंचायतींसाठी आणि तेथील नगराध्यक्षपदांसाठी चुरशीने ७८.८७ टक्के मतदान झाले. यामध्ये महिलांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक होते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
update
mayor
Voter
nagarpalika
Nagarpanchyat
counting of votes
nagarsevak
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com