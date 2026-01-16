कोल्हापूर

Kolhapur Polling Booths : तीन तास मतदान केंद्र शोधण्यात, तरीही मतदान नाही; कोल्हापूर निवडणुकीतील धक्कादायक वास्तव

Administrative Lapses Affect Voting Rights : लिंक व क्यूआर कोड असूनही मतदारांना मतदान केंद्र सापडले नाही; तीन ते साडेतीन तासांची फरफट,जुनी मतदार यादी वापरल्याने अनेक मतदारांचा मतदान हक्क हिरावला; प्रशासकीय त्रुटींवर टीका
A voter searches for his polling booth after facing confusion at multiple centers in Kolhapur.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : मतदान केंद्र न मिळाल्याने आज काही मतदारांनी नाराजी व्यक्त केली. एका मतदाराला केंद्र शोधण्यासाठी तीन तास लागले. वेगवगेळ्या केंद्रावर भेटी द्याव्या लागल्या. काहींना मतदार केंद्र मिळाले, तर काहींना न मिळाल्यामुळे त्यांनी नाराज होऊन घर गाठले. प्रशासकीय चुकांमुळे काही मतदारांना त्यांचा हक्क बजावता आला नाही.

