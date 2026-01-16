Kolhapur Polling Booths : तीन तास मतदान केंद्र शोधण्यात, तरीही मतदान नाही; कोल्हापूर निवडणुकीतील धक्कादायक वास्तव

कोल्हापूर : मतदान केंद्र न मिळाल्याने आज काही मतदारांनी नाराजी व्यक्त केली. एका मतदाराला केंद्र शोधण्यासाठी तीन तास लागले. वेगवगेळ्या केंद्रावर भेटी द्याव्या लागल्या. काहींना मतदार केंद्र मिळाले, तर काहींना न मिळाल्यामुळे त्यांनी नाराज होऊन घर गाठले. प्रशासकीय चुकांमुळे काही मतदारांना त्यांचा हक्क बजावता आला नाही..मतदान केंद्र शोधण्यासाठी महापालिकेकडून एक ‘लिंक’ आणि ‘क्यूआर कोड’ प्रसिद्ध केला होता. अनेकांनी ही लिंक आणि क्यूआर कोड व्हायरल केला. काही सुशिक्षित मतदारांनी लिंकवरून स्वतःचे केंद्र पाहून तेथे पोहोचले. .Kolhapur Municipal Election Results : कोल्हापुरात मतमोजणीला सुरूवात, सजेत पाटील, धनंजय महाडिक, राजेश क्षीरसागरांची प्रतिष्ठा पणाला.तेथे बीएलओंनी ‘तुमचे मतदान येथे नाही’ असे सांगितले. अर्ध्या तासानंतर शेजारी असलेल्या बीएलओंनी त्यांच्या वरिष्ठांशी संपर्क साधला. त्यानंतर नेहरुनगर विद्यामंदिरातून जवाहरनगर येथील वीर कक्कय विद्यालयात जाण्याचे सल्ला दिला. .तेथील नंबरही चिठ्ठीवर लिहून दिला. मतदार वीरकक्कय विद्यालयात पोहोचल्यावर ‘संत रोहिदास विद्यालयात जावा’ असे सांगण्यात आले. येथेही रोहिदास विद्यालयातील केंद्र क्रमांक, खोली क्रमांकही चिठ्ठीवर लिहून दिला. मतदार संत रोहिदास शाळेत गेल्यानंतर तुमचे मतदान येथे नसल्याचे सांगितले..Kolhapur Election : दहा वर्षांनंतरचा महापालिका रणसंग्राम; याद्यांत गोंधळ, रांगा आणि राजकीय इर्ष्येमुळे चुरशीच्या मतदानाचा थरार.अखेर महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली. त्यांच्याकडून काही प्रमाणात मार्गदर्शन झाले, तरीही मतदान करता आले नाही. अखेर महापालिका आयुक्तांकडे विचारणा करताना त्यांनी त्यांचा मोबाईल दुसऱ्या व्यक्तीकडे दिला होता. .त्यामुळे त्यांच्याकडूनही दखल घेतली नाही. निवडणूक निरीक्षकांचा मोबाईल क्रमांकही देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने टाळाटाळ केली. अखेर मतदाराने स्वतः यादी पाहिली. बीएलओंना लिंकवरील माहिती दिली. महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती दिली. त्यानंतर मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात आला. .यासाठी साधारण तीन ते साडेतीन तास वाया गेले. वेगवगेळ्या शाळांमध्ये फिरावे लागले. शेवटच्या टप्प्यात मतदारानेच याचा शोध घेतला तेव्हा महापालिका कर्मचारी, अधिकारी जुनीच मतदार यादी घेऊन मतदारांना परत पाठवत असल्याचे दिसले. तेथे कर्मचाऱ्यांना ही चूक दाखवून दिली. दरम्यान, काही मतदार नाव नाही म्हणून घरी निघून गेले होते. ...तरीही करता आले नाही मतदान.सचिन सुहास लिंग्रस हे पुण्यावरून केवळ मतदानासाठी सायबर येथील मतदान केंद्रावर आले. तेथे त्यांनी डिजिलॉकर या ॲपवर स्वतःची माहिती अधिकाऱ्यांना दिली, तरीही मतदान करता आले नाही. त्यामुळे त्यांनी सोशल मीडियावरून नाराजी व्यक्त केली. .त्यांचा हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. एक निवृत्त कर्मचाऱ्याला मतदान केंद्र मिळाले नाही म्हणून त्यांना परत जावे लागले. दरम्यान, हे मतदार ग्रामीण भागातील असल्याची माहितीअधिकाऱ्यांनी दिली आहे..अनेक केंद्रांवर गोंधळप्रभाग रचना नवीन. बहुसदस्यीय पद्धतीने पहिलीच निवडणूक. प्रचारासाठी आणि प्रशासकीय तयारीसाठी कमीत कमी कालावधी मिळाला. यामुळे मतदार गोंधळलेला असल्याचे दिसले. मतदारांना मतदान केंद्र न मिळाल्याने परत जावे लागले. यामुळे मतदानासाठी घाई झाली. मतदारांना, प्रशासकीय यंत्रणेला आणि उमेदवारांनाही अपेक्षित वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे अनेक केंद्रांवर गोंधळ झाल्याचे मतजाणकारांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.