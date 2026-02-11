Kolhapur Electicity Shock : निष्काळजीपणाचा फटका; विजेच्या धक्क्याने वर्षभरात ४१ कुटुंबे उद्ध्वस्त! महावितरण, नागरिक-शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष बेतले जीवावर

कोल्हापूर : जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात विजेच्या धक्क्याने तब्बल ४१ नागरिक, शेतकरी व महावितरणचे कंत्राटी कामगार यांना जीव गमवावा लागला आहे. विजेची खराब उपकरणे, बेकायदेशी वीज जोडण्या, विद्युत उपकरणे हाताळताना घरात, शेतातील निष्काळजीपणा, महावितरणकडून विद्युत उपकरणांच्या नियमित तपासणींचा अभाव आदी कारणांमुळे हे अपघात झाल्याचे चित्र आहे. असे अपघात जीवावर बेतणारे असल्याने ग्राहक, शेतकरी व कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षितता बाळगण्याची गरज आहे..शेतात पाण्याची मोटर चालू असताना तुटलेल्या विद्युत वाहिन्या हाताळणे, बांधकामावर पाणी मारताना विद्युत तारांचा स्पर्श होणे, कालबाह्य विद्युत उपकरणे पुन्हा वापरणे, अनधिकृत जोडणी करणे, अशा विविध कारणांमुळेच जिल्ह्यातील ४१ जणांची कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली आहेत. अपघातांमध्ये सर्वाधिक बळी हे ग्रामीण भागातील दिसत आहेत..शेतकऱ्यांनंतर बांधकाम कामगार, महावितरणचे कंत्राटी कर्मचारी, नागरिकांना या अपघातात आपले जीव गमवावे लागले आहेत. तसेच या अपघातांमुळे वर्षभरात जवळपास १६ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्याचबरोबर या अपघातांमुळे अनेकांना दिव्यांगत्वही आले आहे..महावितरणकडून दरवर्षी जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ‘वीज सुरक्षा सप्ताह’ घेतला जातो. यात शाळा, महाविद्यालये, ग्रामीण भाग, शेतकरी, गृहिणी यांना वीज सुरक्षेचे धडे दिले जातात. त्याशिवाय वीज यंत्रणेची नियमित दुरुस्ती व देखभाल, तांत्रिक सुधारणा, तातडीने खांब व तारांची तपासणी, जनजागृती फलक व सूचना पत्रके, अशा अनेक गोष्टी केल्या जात आहेत. तरीही विजेच्या धक्क्याने होणारे अपघात हे होतच आहेत..वीज अपघात टाळण्यासाठी ‘आरसीसीबी’ उपकरण जोडण्याची गरजवीज अपघात होऊ नयेत, यासाठी महावितरणकडून रेसिडिव्हल सर्कल करंट ब्रेकर (आर.सी.सी.बी.) उपकरण जोडण्याची सूचना घरगुती ग्राहकांना केली आहे; परंतु अनेक ग्राहकांकडून याबाबत चालढकल केली जात आहे. या उपकरणामुळे विजेमध्ये काही दोष निर्माण झाल्यास ३० एम. एल. अँपियरपर्यंत करंट असणाऱ्या विजेचे जनित्र आपोआप ट्रिप होत असते. यामुळे संबंधित व्यक्तीला जरी विजेचा धक्का लागला, तरी तत्काळ वीजपुरवठा बंद होत असतो. त्यामुळे हे उपकरण जोडणे हे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उपयुक्त असल्याचे दिसत आहे..‘विजेच्या धक्क्याने झालेल्या अपघातांत मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना महावितरणकडून चार लाखांची भरपाई दिली जाते. आतापर्यंत झालेल्या अपघातातील ९० टक्के प्रकरणे निकाली काढली आहेत. महावितरणकडून अपघातासाठी असणाऱ्या त्रुटी दूर करून अपघाताचे हे प्रमाण कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. .यामध्ये दोन विद्युत तारांमध्ये स्पेसर्स बसविण्यात आले आहेत. रोहित्रांच्या पेट्या बसविल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात विद्युत उपकरणांची देखभाल दुरुस्ती केली जात आहे. त्यामुळे अपघातात जळीत होण्याचे प्रमाण ३० टक्क्यांवर खाली आले आहे.- गणपत लटपटे, अधीक्षक अभियंता, महावितरण, .कोल्हापूर परिमंडळ ही काळजी घ्यावी...शेतातील पंपांना योग्य अर्थिंग करावे.पाण्याची मोटर चालू असताना तुटलेली विद्युत वाहिनी हाताळू नये.खराब उपकरणे त्वरित बदलून नवी घ्यावीत.अनधिकृत जोडण्या व वीज चोरीपासून दूर राहावे.बांधकामस्थळी रबरी हातमोजे, गमबूट, सुरक्षित साधने वापरावीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.