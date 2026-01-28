कोल्हापूर

Kolhapur EVM : ईव्हीएम सुरक्षेचा कस: कोल्हापूरमध्ये स्ट्राँग रूमवर जिल्हाधिकारी-पोलिस अधीक्षकांची संयुक्त पाहणी

Strong Room Security : निवडणूक प्रक्रियेतील सर्वात संवेदनशील टप्पा मानल्या जाणाऱ्या ईव्हीएम सुरक्षेसाठी कोल्हापूर जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे सज्ज झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : ईव्हीएम मशीनची सुरक्षितता ही अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे तेथे चोवीस तास कडक पहारा ठेवा. पाऊस किंवा इतर नैसर्गिक आपत्ती लक्षात घेऊन स्ट्राँग रूममध्ये ओलावा येणार नाही याची काळजी घ्या.

