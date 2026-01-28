Kolhapur EVM : ईव्हीएम सुरक्षेचा कस: कोल्हापूरमध्ये स्ट्राँग रूमवर जिल्हाधिकारी-पोलिस अधीक्षकांची संयुक्त पाहणी

कोल्हापूर : ईव्हीएम मशीनची सुरक्षितता ही अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे तेथे चोवीस तास कडक पहारा ठेवा. पाऊस किंवा इतर नैसर्गिक आपत्ती लक्षात घेऊन स्ट्राँग रूममध्ये ओलावा येणार नाही याची काळजी घ्या. .अग्निशमन यंत्रणा सज्ज ठेवा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि निवडणूक शाखेला दिल्या. आज त्यांनी पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांच्यासह स्ट्रॉंग रूमची पाहणी केली..Kolhapur EVM Machine : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर १८ दिवस ‘ईव्हीएम’ बंदिस्त; नागरिकांचे लक्ष आता २१ डिसेंबरवर!.रमणमळा येथील शासकीय धान्य गोदामात स्ट्राँग रूम बनवण्यात आल्या असून, तेथे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मतदानानंतर मतदानयंत्रे ठेवण्यात येणार आहेत. आज याची पाहणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. .त्यांनी स्ट्राँग रूमच्या त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थेची बारकाईने तपासणी केली. स्ट्राँग रूमच्या बाहेर तैनात असलेल्या सशस्त्र दलाची उपस्थिती, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे कव्हरेज आणि लॉगबुकची नोंदणी या सर्व बाबी त्यांनी तपासून घेतल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी येडगे म्हणाले, ‘जिल्ह्यात अन्य जिल्ह्यातून कोणतेही अवैध मद्य, रोख रक्कम येणार नाही याची काळजी घ्या. .Sangli EVM : आचारसंहिता, ईव्हीएम सुरक्षेवर कडक नजर; सांगलीत मुख्य निवडणूक निरीक्षकांकडून यंत्रणेची प्रत्यक्ष पाहणी.यासाठी तपास नाक्यावर प्रत्येक वाहनाची तपासणी करा. तपासणीदरम्यान सर्व प्रक्रिया कॅमेऱ्यासमोर पार पडली पाहिजे आणि त्यामध्ये कोणतीही त्रुटी राहता कामा नये. स्ट्राँग रूमचा बंदोबस्त काटेकोर ठेवा. पाऊस आल्यास आतमध्ये ओल येणार नाही याची काळजी घ्या. .सीसीटीव्हीसह अन्य तांत्रिक उपकरणे व्यवस्थित सुरू राहतील, या दृष्टीने आवश्यक ती काळजी घ्या.’ अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक धीरजकुमार, परविक्षाधीन पोलिस अधीक्षक आरंक्षा यादव, निवडणूक निर्णय अधिकारी मोसमी चौगुले, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी स्वप्नील पवार, तेजस्विनी पाटील आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.