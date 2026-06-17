कोल्हापूर

Kolhapur Water Crisis: कोल्हापुरात पाणीबाणी, एकाच वेळी सर्व योजना बंद पडण्याची इतिहासात पहिलीच घटना; भोगावती, पंचगंगेच्या पातळीत मोठी घट

Drinking water crisis intensifies in Kolhapur district: भोगावती-पंचगंगेच्या पातळीत विक्रमी घट; बालिंगा, शिंगणापूर, थेट पाईपलाईनसह सर्व जलयोजना ठप्प, कोल्हापूरकरांवर पाण्याचे अभूतपूर्व संकट
Falling River Levels Trigger Water Scarcity Fears Across Kolhapur District

Falling River Levels Trigger Water Scarcity Fears Across Kolhapur District

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर : भोगावती व पंचगंगा नदीची पाणीपातळी कमालीची घटल्याने शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या बालिंगा, शिंगणापूर योजनाही आज पहाटे बंद पडल्या. त्यामुळे शहरात पाणीबाणी निर्माण झाली आहे. पातळीअभावी सर्व पाणीपुरवठा योजना एकाचवेळी बंद पडण्याची ही महापालिका इतिहासातील पहिलीच घटना आहे.

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