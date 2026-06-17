Kolhapur Water Crisis: कोल्हापुरात पाणीबाणी, एकाच वेळी सर्व योजना बंद पडण्याची इतिहासात पहिलीच घटना; भोगावती, पंचगंगेच्या पातळीत मोठी घट

कोल्हापूर : भोगावती व पंचगंगा नदीची पाणीपातळी कमालीची घटल्याने शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या बालिंगा, शिंगणापूर योजनाही आज पहाटे बंद पडल्या. त्यामुळे शहरात पाणीबाणी निर्माण झाली आहे. पातळीअभावी सर्व पाणीपुरवठा योजना एकाचवेळी बंद पडण्याची ही महापालिका इतिहासातील पहिलीच घटना आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.थेट पाईपलाईन योजना पाच दिवसांपूर्वी, तर भोगावती नदीवरील नागदेववाडी उपसा केंद्र सोमवारी बंद पडल्याने शहरासाठी बालिंगा आणि शिंगणापूर योजनांचा पर्याय होता. आज त्याही बंद पडल्याने अख्ख्या शहरात पाण्याचा ठणठणाट झाला. धरणांतून सोडलेले पाणी नदीत आल्यानंतरच उपसा होणार असल्याने उद्याही अनेक भाग पाण्यापासून वंचितच राहणार आहेत. .त्यामुळे महापालिकेबरोबरच खासगी टँकरची मागणी वाढली असून, महापालिकेच्या नऊ टँकरच्या दिवसभरात विविध भागात २० फेऱ्या झाल्या. काळम्मावाडी धरणातील पातळी कमी झाल्याने थेट पाईपलाईन योजना पाच दिवसांपूर्वी बंद पडली. त्यानंतर भोगावती नदीवरील नागदेववाडी उपसा केंद्र सोमवारी बंद पडले.त्यानंतर एकमेव पर्याय असलेल्या शिंगणापूर तसेच बालिंगा योजनांवर पाणीपुरवठ्याची भिस्त होती; पण तिथेही पातळी कमी झाल्याने त्यांचे पंप बंद होऊन योजना ठप्प झाली. त्यामुळे आज सकाळपासून शहराला होणारा पाणीपुरवठाच बंद झाला. रात्रीपर्यंत उपसलेल्या पाण्याचे वितरण झाल्यानंतर सर्वत्र ठणठणाट झाला. काही भागात दिवसाआडच्या पाणी नियोजनानुसार काल पाणी बंद होते. आज ते पाणी मिळेल या आशेत होते. पण, योजना बंद झाल्यानंतर पाणीही बंद झाले..धरणातून पाणी सोडले पण...राधानगरी धरणातून १२३३, तर तुळशी धरणातून २०० क्युसेक पाणी सोडले असून, आज सायंकाळी शिंगणापूर बंधाऱ्याजवळ पाणी येईल, असे जलअभियंता हर्षजित घाटगे यांनी सोमवारी सांगितले होते. प्रत्यक्षात आज दुपारपर्यंत भोगावती नदी हळदीपर्यंत कोरडीठाक होती. तुळशीतून मात्र पाणी येण्यास सुरुवात झाली आहे. बंधाऱ्यात पुरेसे पाणी आले की, उपसा सुरू होईल. त्यानंतर टाक्या भरून घेऊन पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होईल..टँकर झाले महागडेकळंबा फिल्टर हाऊस व कसबा बावडा फिल्टर हाऊसवरून पाण्याचे टँकर देण्याची व्यवस्था पाणीपुरवठा विभागाने केली. याशिवाय शहरवासीयांनी पाणीपुरवठा करणाऱ्या खासगी टँकरकडून पाणी घेण्यास सुरुवात केल्याने टँकरवाल्यांनी पाचशे लिटरच्या टँकरला हजार रुपयापासून दर सांगण्यास सुरुवात केली. तसेच वेळ निश्चित नसल्याचेही सांगितले जात होते..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...उपलब्ध पाणी जपून वापरासर्व पाणी योजना ठप्प झाल्याने शहरवासीयांपुढे अभूतपूर्व स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेने आज उपलब्ध पाणी अतिशय काटकसरीने वापरावे, असे आवाहन केले आहे. कुठल्याही स्थितीत पाण्याचा अपव्यय टाळावा, असेही पाणीपुरवठा विभागाने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.