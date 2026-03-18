Kolhapur Fake Currency Racket : कोण आहे हा 'देवा भाई'? ज्यानं कोल्हापुरात उभं केलं बनावट नोटांचं जाळं; गोकुळ शिरगाव एमआयडीसीत करायचा नोटांची छपाई!

कोल्हापूर : बनावट नोटा प्रकरणात शाहूपुरी पोलिसांनी तिसऱ्या संशयिताला अटक केली. राहुल अभिमान रसाळ (वय २०, रा. राजेंद्रनगर) असे त्याचे नाव आहे. छपाईचे साहित्य जप्त करण्यासाठी पोलिस 'देवा भाई' नावाच्या व्यक्तीचा शोध घेत (Kolhapur Fake Currency Racket) आहेत. त्याने प्रिंटरच्या मदतीने नोटांची छपाई केल्याचे तपासात समोर आले आहे. गोकुळ शिरगाव एमआयडीसीत खोली भाड्याने घेऊन तो छपाई करत असल्याचेही संशयितांकडून सांगण्यात आले. .याबाबत अधिक माहिती अशी, बनावट नोटा विक्रीसाठी आलेल्या राहुल किरुगडे आणि गुरू मेंगाणे या दोघांना शाहूपुरी पोलिसांनी रेल्वे स्टेशन परिसरात मंगळवारी अटक केली आहे. त्यांच्याकडून सव्वालाख रुपये किमतीच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या. दोघांना न्यायालयात हजर केले असता २० मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. या दोघांनी बनावट नोटा पुरविणाऱ्या राहुल रसाळ याचे नाव सांगितल्याने आज पोलिसांनी त्याला राजेंद्रनगरातून ताब्यात घेतले..गवंडी काम करणारा रसाळपोलिसांनी अटक केलेले किरुगडे, मेंगाणे पेंटिंगची कामे, मजुरी करून उदरनिर्वाह करतात, तर राहुल रसाळही गवंडी काम करीत असल्याचे त्याने सांगितले. तिघेही मोलमजुरीची कामे करीत आहेत. मात्र, झटपट कमाईसाठी त्यांनी बनावट नोटा खपविण्याचा सपाटा सुरू केला होता. संशयित रसाळने चार महिन्यांपूर्वी ३५ हजार रुपयांच्या बदल्यात दीड लाखांच्या बनावट नोटा दिल्या होत्या..'देवा भाई'कडे छपाईची माहिती...आतापर्यंत अटक केलेल्या तिघांनीही केवळ नोटा खपविण्याचे काम केल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये चौथा संशयित 'देवा भाई' अद्याप मिळून आलेला नाही. त्याने गोकुळ शिरगाव एमआयडीसीत खोली भाड्याने घेऊन नोटांची छपाई केल्याचे तपासात पुढे आले आहे. तो ३० हजार रुपयांच्या बदल्यात एक लाख रुपयांच्या बनावट नोटा देत असल्याची माहिती समोर आली..पोलिस अधीक्षकांकडून आढावा...गुन्ह्याची व्याप्ती वाढत चालल्याने पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ताही तपासावर लक्ष ठेवून आहेत. मंगळवारी सायंकाळी त्यांनी शाहूपुरी पोलिस ठाण्याला भेट देऊन तपासाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. तसेच संशयितांकडे स्वतंत्रपणे चौकशीही केली.