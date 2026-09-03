Fake FDA Officer : 50 हून अधिक हॉटेल व्यावसायिकांना लुटणाऱ्या तोतया FDA अधिकाऱ्याला अटक; कोल्हापुरात पोलिसांची मोठी कारवाई, साथीदार पसार

कोल्हापूर : नाश्ता सेंटरवर छाप्याची भीती घालून १० हजार रुपयांची खंडणी मागणारा अन्न व औषध प्रशासनाच्या तोतया अधिकाऱ्याला स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक (fake FDA officer arrested in Kolhapur) केली. महादेव नामदेव लोहार (वय ३५, रा. सुतार गल्ली, गोगवे, ता. शाहूवाडी) असे संशयिताचे नाव आहे. त्याचा साथीदार प्रशांत सर्जेराव यादव (रा. पिशवी, ता. शाहूवाडी) पसार झाला..याबाबत धनाजी मारुती पाटील (३८, रा. सुळे, ता. पन्हाळा) यांनी लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : फिर्यादी पाटील यांचे वीराज नाश्ता सेंटर व पानशॉप सुळे गावी आहे. संशयित लोहार व यादव यांनी फोनवरून पाटील यांच्या नाश्ता सेंटरवर छापा टाकण्यासाठी येत असल्याची भीती घातली. अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी असल्याचे सांगून कारवाई टाळण्यासाठी १० हजार रुपयांची मागणी केली. ही रक्कम घेऊन त्यांना लक्ष्मीपुरी परिसरात बोलावले होते..संशयितांबद्दल पाटील यांना शंका आल्याने त्यांनी याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांना दिली. सहायक निरीक्षक सागर वाघ यांच्यासह अंमलदार अनिकेत मोरे, अमित मर्दाने, सुशांत तळप, सचिन जाधव, वसंत पिंगळे, विनायक चौगुले यांच्या पथकाने लक्ष्मीपुरी, फोर्ड कॉर्नर परिसरात सापळा रचून तोतया अधिकारी महादेव लोहार याला पकडले..Chiplun Mandal Officer Bribe Case : 10 हजारांची लाच स्वीकारताना चिपळूणचे मंडळ अधिकारी पोलिसांच्या ताब्यात; जमीन खरेदीच्या नोंदीसाठी घेतले होते पैसे.ग्रामीण भागातील बोर्ड पाहून छाप्याची धमकीलोहार व यादव ग्रामीण भागात फिरायचे. नाश्ता सेंटर, हॉटेल्सच्या बोर्डवर दिसणाऱ्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क करून छाप्याची धमकी देत पैशांची मागणी करत होते. आतापर्यंत ५० ते ६० हॉटेल व्यावसायिकांकडून त्यांनी खंडणी उकळल्याची प्राथमिक माहिती आहे. लोहारविरोधात यापूर्वीही फसवणुकीचे तीन, तर घरफोडीचा गुन्हा दाखल असल्याचेही उघड झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.