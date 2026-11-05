Farmers Protest: रस्त्यावर धग, चुलीवर मायेची फोडणी! ;किणी पथकर नाक्यावरील चित्र; गावागावांतून शिदोरी पोहोच

कोल्हापूर : दोन दिवसांपासून आंदोलनाची धग कायम आहे. प्रत्येक आंदोलनाची स्वतःची एक ताकद असते, एक भूमिका असते, एक संघर्ष असतो. मात्र, या सगळ्यांत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन काहीसे वेगळेच भासते. आंदोलनात रस्त्यावर शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरू असतानाच दुसरीकडे हजारो माणसांसाठी चुलीही तेवढ्याच ताकदीने पेटलेल्या आहेत. आंदोलनाची घोषणा झाली की केवळ कार्यकर्ते जमवण्याचे नियोजन होत नाही, तर जेवणाची जबाबदारी कोण घेणार, पाणी कोठून येणार, किती लोकांसाठी स्वयंपाक करायचा, याचेही एक अलिखित नियोजन सुरू होते..सकाळपासून खाण्यापिण्याच्या पदार्थांची जणू रेलचेलच होती. दूध, दही, विविध भाज्या, भडंग, चिरमुरे, फरसाण, केळी, पेरू... काय नव्हते? गावागावांतून मायेने आणलेले पदार्थ आंदोलनस्थळी पोहोचत होते. कोणाच्या हातात जेवणाचा डबा, कोणाच्या गाडीत भाकऱ्यांची पिशवी, तर कोणाच्या वाहनातून पाण्याचे कॅन उतरवले जात होते. विशेष म्हणजे हे केवळ पोट भरण्याचे नियोजन नव्हते..घरातून आलेल्या भाकरी-भाजीला आंदोलनस्थळीच गरमागरम फोडणी दिली जात होती. साध्या भाजीचा सुगंध, भाकरीचा घास आणि सोबत गावाकडून आलेली मायेची चव... रस्त्यावरच्या संघर्षात घरची आठवण करून देणारे हे जेवण शेतकऱ्यांचा थकवा काही काळासाठी तरी हलका करत होते. घरात अचानक दोन-चार पाहुणे जास्त आले, तरी जेवणाचे नियोजन करताना गृहिणीची तारांबळ उडते. इथे मात्र हजारो अनोळखी माणसे आहेत. .त्यांच्यासाठी वेळेवर जेवण तयार करायचे, कोणालाही उपाशी ठेवायचे नाही, पाण्याची कमतरता भासू द्यायची नाही आणि हे सगळे करताना आंदोलनाची शिस्तही सांभाळायची. ही साधी गोष्ट नाही. आंदोलनस्थळी हजारो लोक जेवतात, पण त्यांच्या मागे किती हात राबत असतात, याची फारशी चर्चा होत नाही. कोणीतरी घरातून पीठ मळून भाकऱ्या करून आणतो, कोणीतरी भाजी तयार करतो, कोणीतरी दूध-दही पोहोचवतो, तर कोणीतरी चुलीसमोर उभे राहून फोडणी देतो. या सगळ्यांत प्रसिद्धीची अपेक्षा नाही, व्यासपीठावर नावाची घोषणा नाही. आहे ती फक्त एक भावना... आपला माणूस लढतोय, त्याला उपाशी राहू द्यायचे नाही! या व्यवस्थेकडे केवळ आंदोलनातील जेवण म्हणून पाहता येणार नाही. हे आंदोलनाचे एक स्वतंत्र व्यवस्थापन आहे..कारण रस्त्यावर कितीही मोठा लढा उभा केला, तरी तो दीर्घकाळ चालवण्यासाठी माणसांच्या मूलभूत गरजा भागवणे महत्त्वाचे असते. भुकेल्या पोटाने किती वेळ संघर्ष करता येईल? थकलेल्या शरीराला पुन्हा उभे करण्यासाठी एखादा गरम भाकरीचा घासही मोठे बळ देऊन जात होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.