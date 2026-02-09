Kolhapur FDA : ‘एफडीए’चा वाढला धाक! सहा नवे निरीक्षक; भेसळखोरांची आता खैर नाही

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभाग दीर्घकाळापासून मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अडचणीत होता. आता आणखी सहा निरीक्षक उपलब्ध झाल्यामुळे ‘एफडीए’चा धाक वाढणार आहे. .मंजूर बारा पदांपैकी एकूण नऊ निरीक्षक उपलब्ध झाल्यामुळे शहरासह जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात कारवाई वाढणार आहे. त्यामुळे लोकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या भेसळीसह गैरप्रकारांवर नियंत्रण राहणार आहे..Kolhapur Zilla Parishad : शिरोळमध्ये यड्रावकर गटाला धक्का! दानोळीत राजू शेट्टींनी गड राखला, सातवेत राष्ट्रवादीचा मोठा विजय, राधानगरी तालुक्यात आबिटकरांना पहिला धक्का.जिल्ह्यातील अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे गेली अनेक वर्षे कमी मनुष्यबळ होते. मंजूर १२ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ तीन अधिकारी उपलब्ध असल्याने तपासण्या, सॅम्पल उचलणे आणि कारवाई यावर मर्यादा येत होत्या. .परिणामी अन्न व औषधांच्या गुणवत्तेशी संबंधित अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहिली होती. सध्या या विभागात आणखी सहा अन्न निरीक्षक रुजू झाल्याने एकूण संख्या नऊवर पोहोचली आहे. त्यामुळे विभागाच्या कामकाजाला मोठ्या प्रमाणात गती मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी प्रत्येक निरीक्षकाकडे दरमहा साधारण २५ ते ३० सॅम्पल प्रलंबित राहत होते. सॅम्पल तपासणीचा अहवाल उशिरा मिळाल्याने पुढील कारवाई, पुन्हा तपासणी किंवा कायदेशीर प्रक्रिया वेळेत करता येत नव्हती..Kolhapur ZP result update : कोल्हापुरातील पहिली अपडेट आली समोर, काँग्रेसचे ४ उमेदवार आघाडीवर; पाचगावचे संग्राम पाटील यांची आघाडी.आता एफडीएच्या पुणे विभागाकडून स्वतःची प्रयोगशाळा (लॅब) उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे. ही लॅब कार्यान्वित झाल्यानंतर पुणे विभागातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर आणि पुणे या जिल्ह्यांमधील अन्न व औषध सॅम्पलची तपासणी अधिक वेगाने होण्याची शक्यता आहे. सध्या अनेक सॅम्पल तपासणीसाठी मुंबईसह अन्य ठिकाणी पाठवावी लागतात. त्यामुळे अहवाल मिळण्यास महिना-दोन महिने जात होते. .नव्या लॅबमुळे हा कालावधी कमी होईल. परिणामी भेसळयुक्त अन्न, निकृष्ट दर्जाची औषधे, बनावट साठा आणि नियमबाह्य विक्रीविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. मनुष्यबळ वाढ आणि प्रयोगशाळा उभारणी या दोन्ही निर्णयांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना थेट जाणवेल, असे काम होणार असल्याचा विश्वास अधिकाऱ्यांना आहे. हे देखील गरजेचे ....साधारण चाळीस लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यातील अन्न व औषध प्रशासन विभागात निरीक्षकांची नियुक्ती झाली आहे. आता आवश्यक पायाभूत सुविधांसह कार्यालयाला एखादी मोटार, कार्यालयीन सुविधांचीही आवश्यकता आहे. तीही मिळाल्यास या विभागाच्या कामाला आणखी गती येणार आहे. याचसोबत प्रत्येक जिल्ह्यातील लॅब उभारणीसाठीही प्राधान्य मिळाले तर खऱ्या अर्थाने भेसळ रोखण्यासह गैरकारभाराला चाप बसवणे आणखी सोपे होणार आहे..‘अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे नियमित कामकाजावर परिणाम होत होता. आता नव्याने सहा निरीक्षक रुजू झाले आहेत. लवकरच त्यांची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्यांचे काम दिसून येईल. याचसोबत संशयास्पद म्हणून घेतलेले ‘सॅम्पल’ तपासणीसाठी मुंबईसह अन्य लॅबमध्ये पाठवावे लागत होते. आता पुण्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून स्वतःची लॅब सुरू केली जात आहे. ती प्रत्यक्षात आल्यानंतर सॅम्पलसुद्धा लवकर मिळतील. त्याचा फायदा होईल.उदय लोहकरे, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, कोल्हापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.