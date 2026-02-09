कोल्हापूर

Kolhapur FDA : ‘एफडीए’चा वाढला धाक! सहा नवे निरीक्षक; भेसळखोरांची आता खैर नाही

Curb Food Adulteration : अन्न व औषधांच्या गुणवत्तेबाबत नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या एफडीए विभागाला अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. दीर्घकाळ अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अडचणीत असलेला विभागात सहा नव्या निरीक्षकांच्या नियुक्ती.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभाग दीर्घकाळापासून मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अडचणीत होता. आता आणखी सहा निरीक्षक उपलब्ध झाल्यामुळे ‘एफडीए’चा धाक वाढणार आहे.

