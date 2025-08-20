कोल्हापूर

Kolhapur Newborn Death : पुराच्या पाण्याचा अडथळा, वाटेतच महिलेची प्रसुती; नवजात बालकाचा मृत्यू, कोल्हापुरातील घटनेने हळहळ

Floodwater Delays Delivery : गगनबावडा तालुक्यातील मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले असताना, पुराच्या पाण्यातून जीव वाचवण्यासाठी सुरू झालेली धडपड एका नवजात बाळासाठी मात्र अपुरी ठरली.
Kolhapur Emergency Childbirth Case : गगनबावडा तालुक्यातील मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले असताना, पुराच्या पाण्यातून जीव वाचवण्यासाठी सुरू झालेली धडपड एका नवजात बाळासाठी मात्र अपुरी ठरली. हा हृदयद्रावक प्रसंग मंगळवारी घडला. बोरबेट (ता.गगनबावडा) येथील कल्पना आनंदा डुकरे (वय ३३ वर्षे) या गर्भवती महिलेवर कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

