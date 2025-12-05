कोल्हापूर

Kolhapur Football League : चौथ्याच मिनिटाला गोल! ‘जुना बुधवार’च्या आक्रमक खेळासमोर ‘दिलबहार’चे इरादे कोसळले; वातावरण मात्र तापलेलेच

Fights Break Out Between Players Mid-Game : जुना बुधवार व उत्तरेश्वर संघांचा दमदार २-० विजय; मात्र दोन्ही सामन्यांत खेळाडूंची हाणामारी, प्रेक्षक गॅलरीतील हुल्लडबाजी आणि पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे केएसए फुटबॉल स्पर्धेचे वातावरण तणावग्रस्त
Fights Break Out Between Players Mid-Game

Fights Break Out Between Players Mid-Game

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : केएसए शाहू छत्रपती साखळी फुटबॉल स्पर्धेत जुना बुधवार तालीम मंडळाने दिलबहार तालीम मंडळाचा २ विरुद्ध ० गोलफरकाने आज पराभव केला. उत्तरेश्‍वर प्रासादिक वाघाची तालीम मंडळाने पाटाकडील तालीम मंडळावर (ब) २ विरुद्ध ० गोलफरकाने मात केली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
sports
update
violence
victory
players
controversy
Football

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com