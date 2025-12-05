Kolhapur Football League : चौथ्याच मिनिटाला गोल! ‘जुना बुधवार’च्या आक्रमक खेळासमोर ‘दिलबहार’चे इरादे कोसळले; वातावरण मात्र तापलेलेच

कोल्हापूर : केएसए शाहू छत्रपती साखळी फुटबॉल स्पर्धेत जुना बुधवार तालीम मंडळाने दिलबहार तालीम मंडळाचा २ विरुद्ध ० गोलफरकाने आज पराभव केला. उत्तरेश्वर प्रासादिक वाघाची तालीम मंडळाने पाटाकडील तालीम मंडळावर (ब) २ विरुद्ध ० गोलफरकाने मात केली. .छत्रपती शाहू स्टेडियमवर स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. दरम्यान, दोन्ही सामन्यादरम्यान मैदानात खेळाडूंत हाणामारीचा प्रकार घडला, तर प्रेक्षक गॅलरीत हुल्लडबाजी झाली. ‘जुना बुधवार’च्या प्रथमेश जाधव याने चौथ्याच मिनिटाला गोल नोंदवून संघाला आघाडी मिळवून दिली. .Kolhapur Football League : केएसए ‘ए’ डिव्हिजनमध्ये खंडोबा तालीमची धडाकेबाज कामगिरी! पिछाडीतून ४–२ विजय, बालगोपाल धुळीस मिळाला.त्यानंतर त्याने २३ व्या मिनिटाला मारलेला चेंडू थेट ‘दिलबहार’च्या गोलजाळीत विसावला. ‘दिलबहार’कडून गोल नोंदविण्यासाठी अथक प्रयत्न झाले. ‘जुना बुधवार’च्या भक्कम बचावफळीमुळे ते अपयशी ठरले. .मध्यंतरापर्यंत ‘जुना बुधवार’ने दोन गोलची आघाडी घेतल्याने दोन्ही गोलची परतफेड करून आघाडी मिळविण्याचे डावपेच रचत ‘दिलबहार’चे खेळाडू मैदानात उतरले. उत्तरार्धातील खेळ सुरू झाल्यानंतर ‘जुना बुधवार’च्या खेळाडूंनी पुन्हा आक्रमक चढायांवर भर दिला. .Kolhapur Football League : शाहू छत्रपती स्टेडियमवर फुटबॉलचा जल्लोष; रंकाळाच्या वेगवान खेळाने संध्यामठ हैराण, तर सम्राटनगरने बलाढ्य पाटाकडीलला रोखले!.रविराज भोसले, शुभम जाधव, नोगाम्बा, थुलुंगा यांनी चढाया करत ‘दिलबहार’च्या बचावफळीला जेरीस आणले. शुभमने मारलेला चेंडू ‘दिलबहार’चा गोलरक्षक जयकुमार मेथे याने अडवून संघावरील गोलचे संकट टाळले. ‘दिलबहार’च्या सार्थक मगदूम, सुशांत अतिग्रे, निक्सन, प्रथमेश भोसले यांच्या चढाया निरर्थक ठरल्या..उत्तरेश्वर विरुद्ध पाटाकडील यांच्यातील सामना रंगतदार झाला. दोन्ही संघांनी आक्रमक खेळ केला. ‘उत्तरेश्वर’कडून श्रीकांत माने याने ३३ व्या मिनिटाला गोल केला आणि पाटाकडीलचे खेळाडू हडबडून गेले. त्यांच्याकडून गोल फेडण्यासाठी चढाया झाल्या..त्यात सूत्रबद्धता नसल्याने त्यांचे रूपांतर गोलमध्ये होऊ शकले नाही. ‘उत्तरेश्वर’कडून अथर्व पाटीलने ४३ व्या मिनिटाला गोल केला. उत्तरार्धात ‘पाटाकडील’च्या ओंकार देवणे, गौरव माळी यांनी गोल करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. .‘उत्तरेश्वर’कडून विश्वजित भोसले, प्रतीक कांबळे, साकिब मणियार यांनी चढाया केल्या. दरम्यान, ‘पाटाकडील’चा रोहित देवणे व ‘उत्तरेश्वर’चा अथर्व मोरे यांच्यात सामना सुरू असताना हाणामारीचा प्रकार घडला..दोघांना रेड कार्ड दाखवून मैदानाबाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला. त्यानंतर समर्थकांतून हुल्लडबाजी झाली. जुना बुधवार विरुद्ध दिलबहार यांच्यातील सामन्यावेळी प्रेक्षक गॅलरीत समर्थकांत वादावादी झाली. थुंकण्याच्या कारणावरून ही वादावादी झाल्याने वातावरणात तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केला. . फुढचे सामने संध्यामठ विरुद्ध सुभाषनगर, वेळ - दु. १ : ३० वा.पाटाकडील तालीम (अ) विरुद्ध बालगोपाल तालीम, वेळ - दु. ४ वा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.